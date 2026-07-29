📉 Ações e índices dos EUA e da Europa Os futuros dos índices de Wall Street continuam sob pressão devido às tensões no Médio Oriente e aos resultados da SK Hynix, principal fornecedor da Nvidia, não conseguiram superar as expectativas dos investidores.

Os futuros do Nasdaq 100 ( US100 ) estão a recuar -0,5%, os futuros do S&P 500 ( US500 ) e do Russell 2000 ( US2000 ) registam quedas de cerca de 0,15%, enquanto os futuros do Dow Jones ( US30 ) mantêm-se estáveis, apoiados por uma forte concentração de ações tradicionais de «valor».

) estão a recuar -0,5%, os futuros do S&P 500 ( ) e do Russell 2000 ( ) registam quedas de cerca de 0,15%, enquanto os futuros do Dow Jones ( ) mantêm-se estáveis, apoiados por uma forte concentração de ações tradicionais de «valor». O índice europeu EU50 também se encontra no vermelho (-0,3%). 🌏 Sessão asiática Os mercados asiáticos sofreram fortes quedas desencadeada pelas tensões no Médio Oriente, pela subida dos preços do petróleo, pelos receios de uma postura mais restritiva da Reserva Federal e pela ansiedade em relação às valorizações das ações do setor da IA.

O KOSPI da Coreia do Sul esteve a recuar 11%, enquanto o índice de referência de Taiwan caiu quase 4%. Os futuros do Nikkei 225 ( JP225 ) registam uma descida de 1,6%. O HSCEI da China mantém-se ligeiramente em território positivo ( CHN.cash : +0,8%).

) registam uma descida de 1,6%. O HSCEI da China mantém-se ligeiramente em território positivo ( : +0,8%). Os gigantes tecnológicos lideraram as quedas: a SK Hynix desceu mais de 9%, apesar de receitas recorde, a Samsung perdeu entre 5% e 8% e a TSMC caiu mais de 2%.

desceu mais de 9%, apesar de receitas recorde, a perdeu entre 5% e 8% e a caiu mais de 2%. SK Hynix: O lucro operacional da empresa subiu 557%, para 60,5 biliões de won no último trimestre, mas tanto o lucro operacional como a receita ficaram aquém das previsões. Os resultados do principal fornecedor de memória da Nvidia intensificaram os receios de que o boom da IA e o forte impulso do setor dos semicondutores estejam a abrandar, desencadeando uma forte onda de vendas no mercado pós-negociação dos EUA (-6%). 🏦 Macroeconomia e Geopolítica Escalada no Médio Oriente: O Irão declarou que, caso não seja alcançado um acordo com Omã, manterá a sua posição atual relativamente ao Estreito de Ormuz. Além disso, o Irão lançou mísseis balísticos contra uma base norte-americana na Jordânia. Entretanto, a agência noticiosa estatal da Jordânia informou que as suas forças interceptaram cinco mísseis lançados pelo Irão.

O Irão declarou que, caso não seja alcançado um acordo com Omã, manterá a sua posição atual relativamente ao Estreito de Ormuz. Além disso, o Irão lançou mísseis balísticos contra uma base norte-americana na Jordânia. Entretanto, a agência noticiosa estatal da Jordânia informou que as suas forças interceptaram cinco mísseis lançados pelo Irão. Inflação do IPC australiano: A inflação do IPC diminuiu mais rapidamente do que o esperado, passando de 4,0% em maio para 3,8% em termos homólogos em junho. A taxa trimestral do segundo trimestre também registou uma descida (de 4,1% para 3,9%; previsão: 4,1%). A média truncada situou-se nos 3,6% (previsão: 3,7%; valor anterior: 3,5%). Embora os custos da habitação tenham continuado a subir rapidamente (+6,8%), a inflação nos transportes abrandou acentuadamente. Em termos globais, os dados atenuam as expectativas de um aumento das taxas de juro pelo banco central na próxima reunião de agosto. O dólar australiano (AUD) está a recuar face a todas as moedas do G10. 💱 Câmbios, Matérias-primas e Criptomoedas Câmbios (FX): O Índice do Dólar dos EUA está estagnado à espera da decisão da Fed ( USDIDX : -0,1%). O dólar australiano é hoje a moeda mais fraca do G10, na sequência de uma inflação do IPC inferior ao esperado ( AUDUSD : -0,25%, AUDNZD : -0,3%). O dólar neozelandês ( NZDUSD : -0,3%) e o iene japonês ( USDJPY : -0,2%) registam ganhos generalizados, ambos apoiados por uma pressão relativamente «hawkish» sobre os respetivos bancos centrais nacionais. O EURUSD regista uma subida modesta de 0,05%, para 1,1399.

O Índice do Dólar dos EUA está estagnado à espera da decisão da Fed ( : -0,1%). O dólar australiano é hoje a moeda mais fraca do G10, na sequência de uma inflação do IPC inferior ao esperado ( : -0,25%, : -0,3%). O dólar neozelandês ( : -0,3%) e o iene japonês ( : -0,2%) registam ganhos generalizados, ambos apoiados por uma pressão relativamente «hawkish» sobre os respetivos bancos centrais nacionais. O regista uma subida modesta de 0,05%, para 1,1399. Petróleo e relatório da API: Os futuros do petróleo Brent estão a recuperar 3,3%, para cerca de 84–85 dólares por barril. Entretanto, o relatório semanal da API sobre combustíveis revelou um aumento inesperado e significativo nos stocks de petróleo bruto dos EUA (+3,3 milhões de barris, contra uma redução esperada de -1,35 milhões) e de gasolina (+0,92 milhões, contra -1,2 milhões), sinalizando uma procura mais fraca do que o esperado.

Os futuros do petróleo Brent estão a recuperar 3,3%, para cerca de 84–85 dólares por barril. Entretanto, o relatório semanal da API sobre combustíveis revelou um aumento inesperado e significativo nos stocks de petróleo bruto dos EUA (+3,3 milhões de barris, contra uma redução esperada de -1,35 milhões) e de gasolina (+0,92 milhões, contra -1,2 milhões), sinalizando uma procura mais fraca do que o esperado. Metais preciosos: A volatilidade do ouro está a abrandar a par do dólar, na véspera da decisão do FOMC (negociando-se atualmente estável perto dos 4 030 dólares/onça), enquanto a prata regista uma subida de 1,3%, para 57,90 dólares/onça.

A volatilidade do ouro está a abrandar a par do dólar, na véspera da decisão do FOMC (negociando-se atualmente estável perto dos 4 030 dólares/onça), enquanto a prata regista uma subida de 1,3%, para 57,90 dólares/onça. Criptomoedas: A Bitcoin também estabilizou (perto dos 64 000 dólares), enquanto o Ethereum regista uma ligeira descida de 0,5%, para 1 914 dólares.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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