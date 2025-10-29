Destaques da manhã (29.10.2025)

Principais conclusões Os futuros das acções dos EUA aumentam os ganhos antes da Fed e dos principais lucros das grandes empresas tecnológicas.

O AUD supera todas as moedas do G10 em meio a leituras de CPI mais altas do que o esperado.

O ouro e a prata interrompem a recente venda.

Os futuros dos índices de Wall Street continuam a subir antes dos principais resultados das grandes empresas tecnológicas (Microsoft, Alphabet, Meta) e da decisão da Reserva Federal, que deverá incluir um corte de 25 pb nas taxas de juro nos EUA. O US100 está a subir pela sexta sessão consecutiva (+0,35%), enquanto o US500 (+0,2%) e o US2000 (+0,1%) também estão no verde; o US30 está ligeiramente abaixo da linha, semelhante ao EU50 na Europa (-0,02% a -0,08%).

De acordo com o Secretário do Tesouro dos EUA, S. Bessent, “deixar espaço para o Banco do Japão será fundamental para ancorar as expectativas de inflação [no Japão]”. O comentário de Bessent referia-se aos apelos do Primeiro-Ministro Takaichi no sentido de uma cooperação mais estreita entre o BOJ e o governo para atingir os objectivos políticos da nova administração.

O sentimento na região da Ásia-Pacífico permanece misto. O AU200.cash caiu quase 1% após dados do IPC superiores aos esperados, enquanto no Japão (JP225: +1,3%) e na Coreia do Sul (KOSPI: +1,7%), prevalece o otimismo impulsionado pela IA nas acções tecnológicas, apoiado por receitas recorde do fornecedor da Nvidia, SK Hynix (7,9 mil milhões de dólares de lucro operacional), que produz chips de memória DRAM.

A inflação no consumidor na Austrália subiu acima das expectativas no terceiro trimestre, reflectindo a pressão contínua das leituras mensais e reforçando a posição hawkish do RBA. O IPC aumentou 1,3% q/q (previsão: 1,1%, anterior: 0,7%) e 3,2% y/y (previsão: 3%, anterior: 2,1%; o mais alto desde julho de 2024). Os principais factores de crescimento foram a habitação (+2,5%), o lazer e a cultura (+1,9%) e os transportes (+1,2%). Os preços da eletricidade aumentaram 9,0% devido às revisões anuais das tarifas e aos descontos em atraso.

O dólar australiano está a ganhar em relação a todas as moedas do G10 com a surpresa hawkish do IPC (AUDUSD: +0,4%, EURAUD: -0,6%, AUDNZD: +0,2%). A libra esterlina é a moeda mais fraca (GBPUSD: -0,2%, EURGBP: +0,1%), caindo pela segunda sessão após o British Retail Consortium ter relatado um declínio de 0,3% nos preços das lojas em setembro. O EURUSD desceu 0,2% para 1,163.

O ouro interrompeu a sua queda de quatro dias, recuperando 1,1% para 3.980 dólares por onça; a prata ganhou 2% para 47,84 dólares, enquanto os futuros da platina (+1%) e do paládio (+1,6%) também subiram.

O petróleo Brent e WTI recuperaram após dois dias de perdas (mais 0,2% e 0,3%, respetivamente), tal como o gás natural, que subiu 0,6% após três sessões vermelhas.

O sentimento da criptomoeda é misto: Bitcoin é negociado estável, Ethereum adiciona 0,7% a US $ 4.030, enquanto Solana (+ 0,2%) e Ripple (+ 0,7%) também são maiores; Chainlink desliza 0,1%.

