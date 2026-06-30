Destaques da manhã (30.06.2026)

Os mercados acionistas asiáticos encerraram o trimestre com fortes ganhos, apoiados pela melhoria do clima de confiança em Wall Street, onde as ações do setor dos semicondutores voltaram a liderar a subida. O Índice MSCI Ásia-Pacífico subiu quase 1,5%, encerrando o seu melhor desempenho trimestral em quase 17 anos. O otimismo alastrou-se também aos mercados de futuros, apontando para novos ganhos tanto nas ações norte-americanas — depois de o Índice Dow Jones Industrial Average ter fechado na segunda-feira a um novo máximo histórico — como nas ações europeias. Destaques principais A Coreia do Sul continuou a ser o mercado acionista de maior dimensão com melhor desempenho a nível mundial este ano, com o Índice Kospi a subir 2,9% durante a sessão. As ações de semicondutores relacionadas com a IA continuaram a dominar a recuperação. A Samsung valorizou mais de 5%, elevando o seu retorno acumulado no ano para mais de 100%, enquanto a SK Hynix encerrou o trimestre com um ganho extraordinário de quase 240%.

Os mercados cambiais centraram-se no iene japonês, que enfraqueceu para além dos 162 face ao dólar norte-americano, atingindo o seu nível mais baixo desde 1986 e caindo abaixo dos níveis que anteriormente tinham desencadeado uma intervenção oficial em 2024.

Um iene mais fraco continua a apoiar os exportadores japoneses e ajuda a manter as ações nacionais perto de máximos históricos, mas também aumenta os custos de importação, pesa sobre o poder de compra das famílias e aumenta a pressão política sobre o governo.

A intervenção verbal por parte de responsáveis japoneses, incluindo o Secretário-Chefe do Gabinete, Yoshimasa Kihara, e o Ministro Katayama, não conseguiu travar a queda da moeda.

O petróleo Brent foi negociado perto dos 72,50 dólares por barril e continua a caminho da sua maior queda trimestral desde o início da pandemia. O mercado continua a reagir ao aumento dos fluxos de petróleo através do Estreito de Ormuz, na sequência dos progressos nas negociações de paz regionais.

O Morgan Stanley reforçou as perspetivas pessimistas para o petróleo bruto, alertando que o mercado global de petróleo poderá enfrentar um excesso de oferta nos próximos meses.

A Bitcoin está a registar uma ligeira descida e a ser negociada perto de 59 500 dólares , enquanto o ouro recuou para cerca de 3 980 dólares por onça e a prata desceu para um valor ligeiramente inferior a 58 dólares por onça . Tanto os metais preciosos como as criptomoedas estão hoje sob pressão, à medida que o dólar norte-americano regista ganhos em todo o mercado.

, enquanto o ouro recuou para cerca de e a prata desceu para um valor ligeiramente inferior a . Tanto os metais preciosos como as criptomoedas estão hoje sob pressão, à medida que o dólar norte-americano regista ganhos em todo o mercado. Os principais eventos macroeconómicos de hoje para os investidores incluem o relatório de inflação da Alemanha às 13h00 GMT, seguido pelos dados do JOLTS sobre vagas de emprego nos EUA às 15h00 GMT e pelo Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board às 18h00 GMT. Os investidores acompanharão também de perto os discursos dos responsáveis políticos do BCE, com Philip Lane a discursar às 12h30 GMT e Piero Cipollone às 13h00 GMT. Perspetivas Técnicas do USDJPY (D1, W1) Há vários anos que os mercados antecipam uma mudança na política monetária ultrapacífica do Banco do Japão. Embora o BoJ tenha implementado aumentos modestos das taxas de juro, a sua postura geral continua a ser altamente acomodatícia. O banco central continua a demonstrar pouca determinação em reduzir significativamente as compras de obrigações ou em apertar agressivamente a política monetária, apesar do enfraquecimento das condições económicas. Um iene mais fraco continua a apoiar a economia japonesa, impulsionada pelas exportações, e constitui um importante fator favorável para as maiores empresas cotadas do país. Fonte: xStation5

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