Destaques da manhã (30.10.2025)

Principais conclusões Avanços no comércio entre os EUA e a China: A reunião Trump-Xi resultou num corte imediato das tarifas sobre o fentanil, resolveu questões de exportação de terras raras e levou à retoma das compras de soja , sinalizando uma melhoria das relações comerciais.

A reunião Trump-Xi resultou num corte imediato das tarifas sobre o fentanil, resolveu questões de exportação de terras raras e levou à retoma das compras , sinalizando uma melhoria das relações comerciais. Divergência nas grandes tecnologias: A Alphabet alcançou um sucesso espetacular com uma receita de 100 mil milhões de dólares e um aumento de +7% nas acções, enquanto a Microsoft e a Meta decepcionaram com o CapEx e os receios dos investidores quanto ao ROI do investimento em acções de IA.

alcançou um sucesso espetacular com uma receita e um aumento nas acções, enquanto e decepcionaram com o CapEx e os receios dos investidores quanto ao ROI do investimento em acções de IA. Sinal do Fed mais agressivo: Apesar de um corte de taxa de 25 bps e da suspensão do QT, o Presidente Powell enviou um sinal hawkish aos mercados relativamente à incerteza sobre a decisão de dezembro, fazendo com que o EUR/USD recuasse.

A reunião Trump-Xi A reunião entre Trump e Xi foi positiva e produziu resultados tangíveis, como indicado pelo próprio Donald Trump.

Trump anunciou a redução imediata dos direitos aduaneiros sobre o fentanil de 20% para 10% , o que reduzirá o nível global dos direitos aduaneiros para 47%.

, o que reduzirá o nível global dos direitos aduaneiros para 47%. As questões relacionadas com os chips foram consideradas e, de acordo com os acordos, a China vai comprar chips à Nvidia e a outras empresas. No entanto, não foi discutida a questão dos chips Blackwell.

Todas as questões relativas às exportações de terras raras foram resolvidas. As exportações para os EUA devem prosseguir sem as limitações anteriores.

A China deve iniciar imediatamente as compras de soja, que têm sido mínimas este ano e praticamente nulas desde o início da guerra comercial em abril. A China também concordou condicionalmente em vender o TikTok.

Trump indicou que muitos tópicos não foram discutidos, mas ambas as partes prometeram uma maior cooperação para melhorar as relações comerciais. A questão de Taiwan ou a questão da compra de petróleo russo não foram discutidas.

O acordo tem a duração de um ano, após o qual deverá ser prorrogado, possivelmente em melhores condições.

Trump anunciou uma visita à China em abril do próximo ano.

Na sequência dos comentários de Trump sobre a reunião, os futuros de Wall Street começaram a ganhar após uma reação negativa inicial. Atualmente, o US500 está a subir 0,15% , enquanto o US100 está a subir 0,2% .

, enquanto o . O EURUSD também está a recuperar após as fortes quedas de ontem, ganhando 0,25% .

após as fortes quedas de ontem, ganhando . O ouro está a tentar recuperar do recuo de ontem, ganhando 0,6%. O petróleo permanece inalterado.

Em resumo, trata-se de um regresso ao status quo dos últimos meses, com condições marginalmente melhores para a China e um potencial aumento das importações de soja. No entanto, as barreiras comerciais não foram totalmente levantadas, os principais chips não serão comprados pela China, e o petróleo da Rússia pode continuar a ser comprado. Outras informações relevantes O Banco do Japão mantém as taxas de juro inalteradas, em linha com as expectativas. O BoJ vê um crescimento moderado e potenciais factores de risco negativos para o crescimento. Ao mesmo tempo, aponta para o reforço da inflação em torno do objetivo de 2% . O USD/JPY recuperou claramente após a decisão para perto dos 153.

mantém as taxas de juro inalteradas, em linha com as expectativas. O BoJ vê um crescimento moderado e potenciais factores de risco negativos para o crescimento. Ao mesmo tempo, aponta para o reforço da inflação em torno do . após a decisão para perto dos 153. Donald Trump anunciou o reinício dos testes de bombas nucleares , apontando para testes semelhantes efectuados por outros países, como a Rússia e a China. Os Estados Unidos não testam armas nucleares desde 1992.

, apontando para testes semelhantes efectuados por outros países, como a Rússia e a China. Os Estados Unidos não testam armas nucleares desde 1992. A Fed reduziu ontem as taxas de juro em 25 pontos base e decidiu suspender o aperto quantitativo a partir de dezembro. Apesar da comunicação ligeiramente dovish, Powell enviou um sinal hawkish , indicando incerteza quanto à reunião de dezembro. A Reserva Federal aponta para um novo arrefecimento do mercado de trabalho e sublinha a necessidade de obter dados antes de tomar uma decisão concreta em dezembro.

ontem e decidiu suspender o aperto quantitativo a partir de dezembro. Apesar da comunicação ligeiramente dovish, , indicando incerteza quanto à reunião de dezembro. A Reserva Federal aponta para um novo arrefecimento do mercado de trabalho e sublinha a necessidade de obter dados antes de tomar uma decisão concreta em dezembro. Após a sessão de Wall Street, foram divulgados os resultados dos gigantes americanos: A Alphabet apresentou excelentes resultados com receitas superiores a 100 mil milhões de dólares e um crescimento de dois dígitos em todos os segmentos-chave. As acções ganharam até 7% nas negociações fora de horas. A Microsoft superou as expectativas do mercado, mas apresentou um CapEx inferior ao esperado. O mercado receia a concorrência e a falta de retorno total do investimento. A Meta apresentou lucros mais baixos, relacionados com questões fiscais. A empresa também anunciou enormes despesas de capital, e o mercado duvida do seu retorno. As acções caíram após a publicação dos resultados

A OpenAI espera que o seu IPO aconteça em 2027 . É importante de salientar que este poderá ser a maior IPO da história, com um valor de cerca de 1 bilião de dólares .

espera que o seu . É importante de salientar que este poderá ser a maior IPO da história, com um valor de cerca de . Hoje, aguarda-se a decisão do BCE, embora não se espere nenhuma surpresa. Após a sessão, os resultados da Amazon e da Apple serão divulgados.

