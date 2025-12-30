Destaques da manhã (30.12.2025)

Wall Street terminou ontem a sua recuperação durante o feriado e passou para um modo defensivo antes das actas da última reunião do FOMC (S&P 500: -0,35%, Nasdaq e DJIA: -0,5%). Os futuros dos índices americanos estão a ser negociados ligeiramente no vermelho, apontando para uma pressão contínua relacionada com as expectativas quanto ao ritmo dos cortes das taxas de juro em 2026.

O presidente da Ucrânia disse que, durante as conversações com o presidente dos EUA, Donald Trump, procurou obter garantias de segurança até 50 anos, embora o atual projeto de acordo preveja 15 anos. Sublinhou que as conversações com a Rússia só poderiam ter lugar após acordos com a Europa e que qualquer acordo de paz exigiria um referendo durante um cessar-fogo, no meio de disputas territoriais não resolvidas e da recusa da Rússia em concordar com uma trégua.

Durante uma conferência de imprensa, Donald Trump disse que é provável que nomeie um novo presidente da Fed em janeiro, ao mesmo tempo que testou os mercados com um micro-ataque a Jerome Powell. O presidente dos EUA voltou a dizer que gostaria que Powell se demitisse e que “adoraria despedi-lo”. O dólar, no entanto, mostrou pouca reação (USDIDX ligeiramente abaixo de zero).

O sentimento em toda a Ásia-Pacífico reflecte o tom cauteloso em Wall Street (AU200.cash: -0,2%; JP225: +0,03%; KOSPI: -0,15%), mas a ausência de catalisadores negativos claros e o entusiasmo em torno dos IPOs relacionados com a IA estão a impulsionar uma recuperação na China (CHN.cash: +1,5%; HK.cash: +1,25%). O principal impulsionador é a Baidu, ligada ao fabricante de GPU Shanghai Biren Technology, cuja IPO viu as subscrições de retalho excederem as alocações em 2.363 vezes, elevando o sector tecnológico regional mais amplo.

O principal impulsionador é a Baidu, ligada ao fabricante de GPU Shanghai Biren Technology, cuja IPO viu as subscrições de retalho excederem as alocações em 2.363 vezes, elevando o sector tecnológico regional mais amplo. O mercado cambial está a suster a respiração antes das actas do FOMC, com o tema principal a ser um ligeiro recuo do dólar após os ganhos de ontem. O iene também está a corrigir-se ligeiramente em relação a outras moedas do G10 (EURJPY: +0,1%; USDJPY estável). As moedas antípodas estão a liderar os ganhos por agora (AUDUSD: +0,35%, NZDUSD: +0,25%), enquanto o EURUSD está a subir 0,1% para 1,178.

O iene também está a corrigir-se ligeiramente em relação a outras moedas do G10 (EURJPY: +0,1%; USDJPY estável). As moedas antípodas estão a liderar os ganhos por agora (AUDUSD: +0,35%, NZDUSD: +0,25%), enquanto Os metais preciosos permanecem em foco e estão a recuperar modestamente após a liquidação de ontem. A prata está a subir 3,7% para 74,83 dólares por onça, enquanto o ouro ganha 0,7% para 4.363 dólares por onça.

enquanto o ouro ganha 0,7% para 4.363 dólares por onça. O Brent e o petróleo WTI estão gradualmente a apagar as quedas de sexta-feira (+0,2% e +0,3%, respetivamente), reagindo à falta de um avanço nas negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia. Além disso, espera-se que a China continue a aumentar agressivamente os inventários de petróleo bruto para absorver o excesso de oferta.

reagindo à falta de um avanço nas negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia. Além disso, espera-se que a China continue a aumentar agressivamente os inventários de petróleo bruto para absorver o excesso de oferta. A Bitcoin está a subir 0,14% para 87.462 dólares, enquanto o Ethereum ganha 0,3% para 2.948 dólares.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.