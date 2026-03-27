A sessão de ontem em Wall Street terminou com fortes quedas, tendo os principais índices norte-americanos registado um dos seus piores dias desde o início do conflito no Médio Oriente. O S&P 500 caiu mais de 1,7%, o Dow Jones recuou 1%, enquanto o Nasdaq encerrou o dia com uma queda de 2,4%.

Após o fecho da sessão nos EUA, o Presidente Donald Trump anunciou uma pausa nos ataques planeados contra as infraestruturas energéticas iranianas. A pausa deverá durar 10 dias, terminando no dia 6 de abril.

O Presidente Trump afirmou que as negociações com Teerão estão a decorrer muito bem e que a janela diplomática alargada poderá trazer o tão esperado resultado de uma redução das tensões no Golfo Pérsico.

No entanto, estão a surgir novas formas de pressão sobre o Irão. O Pentágono está a considerar o envio de 10 000 soldados, apesar da pausa anunciada nos ataques.

Apesar da «pausa» declarada nas ações dos EUA, os preços do petróleo mantêm-se ligeiramente acima do nível dos 100 dólares por barril.

É importante também de salientar que, apesar da suspensão dos ataques aéreos contra as instalações energéticas iranianas, o conflito continua por resolver, com relatos contínuos de ataques mútuos com mísseis.

A sessão asiática foi mista. Registaram-se quedas modestas no Japão, na Coreia e na Austrália, enquanto os índices chineses tiveram um desempenho relativamente melhor.

O Banco Popular da China (PBOC) fixou a taxa de referência USD/CNY de hoje em 6,9141, em comparação com as expectativas do mercado de 6,9083.

No que diz respeito aos metais preciosos, estamos a assistir a uma recuperação após recentes quedas. O ouro subiu cerca de 2%, testando o nível de 4.500 dólares por onça, enquanto a prata está a ganhar cerca de 3%, ultrapassando os 70 dólares por onça.

A Bitcoin caiu quase 2%, recuando para abaixo do nível de 69.000 dólares, enquanto a Ethereum está a perder cerca de 2,5%, testando o nível de 2.050 dólares. Fonte: xStation5

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