Destaques da manhã: Ásia retrai devido ao receio geopolítico. Tóquio sinaliza intervenção no Yen (19.06.2026)

🇺🇸 Ações dos EUA e clima de mercado Os futuros das ações dos EUA arrefecem à medida que o otimismo geopolítico se desvanece: Os futuros de Wall Street estão a recuar, cedendo parte dos ganhos substanciais registados ontem. O sentimento de aversão ao risco no mercado intensificou-se depois de a comunicação social iraniana ter indicado que Teerão exige a implementação verificada do memorando de entendimento (MoU) recentemente assinado antes de prosseguir com as negociações diplomáticas. Este impasse geopolítico foi sublinhado pelo cancelamento abrupto, por parte do vice-presidente dos EUA, JD Vance, da sua viagem diplomática prevista à Suíça.

Os futuros de Wall Street estão a recuar, cedendo parte dos ganhos substanciais registados ontem. O sentimento de aversão ao risco no mercado intensificou-se depois de a comunicação social iraniana ter indicado que Teerão exige a implementação verificada do memorando de entendimento (MoU) recentemente assinado antes de prosseguir com as negociações diplomáticas. Este impasse geopolítico foi sublinhado pelo cancelamento abrupto, por parte do vice-presidente dos EUA, JD Vance, da sua viagem diplomática prevista à Suíça. O setor tecnológico e as empresas de pequena capitalização lideram as perdas desta manhã: Os futuros das ações do setor tecnológico estão a sofrer o impacto mais forte, com os futuros do Nasdaq 100 a liderarem a queda (US100: -1,0%). As empresas de pequena capitalização também estão sob pressão, com os futuros do Russell 2000 a registarem quedas (US2000: -0,9%), seguidos pelo S&P 500 (US500: -0,7%) e pelo Dow Jones Industrial Average (US30: -0,45%). Entretanto, os mercados europeus mantêm-se cautelosos, com os futuros do Euro Stoxx 50 (EU50) a serem negociados atualmente sem variações. 🌏 Mercados da Ásia e do Pacífico As ações asiáticas recuam dos máximos históricos à medida que as negociações de paz enfrentam dificuldades: Os índices de referência asiáticos reverteram os ganhos registados no início do período de negociação de sexta-feira, à medida que a euforia inicial em torno do memorando de paz entre os EUA e o Irão se transformou em cepticismo. Os volumes de negociação em toda a região foram bastante reduzidos devido aos feriados na China e em Hong Kong. Embora os índices tenham inicialmente aproveitado uma forte onda de Wall Street durante a noite para levar os índices de referência sul-coreanos e japoneses a novos máximos históricos intradiários, verificou-se uma reviravolta acentuada para uma realização de lucros agressiva assim que os futuros das ações dos EUA começaram a cair durante o horário asiático.

Os índices de referência asiáticos reverteram os ganhos registados no início do período de negociação de sexta-feira, à medida que a euforia inicial em torno do memorando de paz entre os EUA e o Irão se transformou em cepticismo. Os volumes de negociação em toda a região foram bastante reduzidos devido aos feriados na China e em Hong Kong. Embora os índices tenham inicialmente aproveitado uma forte onda de Wall Street durante a noite para levar os índices de referência sul-coreanos e japoneses a novos máximos históricos intradiários, verificou-se uma reviravolta acentuada para uma realização de lucros agressiva assim que os futuros das ações dos EUA começaram a cair durante o horário asiático. KOSPI reverte de máximos devido à realização de lucros no setor tecnológico: O índice KOSPI da Coreia do Sul registou oscilações altamente voláteis, atingindo um máximo histórico de 9 385,59 pontos antes de mudar de rumo e fechar com uma queda de 0,6%. As principais empresas do setor dos semicondutores foram as mais afetadas pela reversão; a Samsung Electronics caiu quase 2,0%, enquanto a SK Hynix recuou significativamente em relação ao seu pico recorde registado no início do dia, terminando com uma subida de 2,0%. Por outro lado, a Hyundai Motor registou uma queda de 1,0% na sequência de notícias nacionais de que planeia adquirir a participação remanescente de 9,65% na Boston Dynamics à SoftBank.

O índice KOSPI da Coreia do Sul registou oscilações altamente voláteis, atingindo um máximo histórico de 9 385,59 pontos antes de mudar de rumo e fechar com uma queda de 0,6%. As principais empresas do setor dos semicondutores foram as mais afetadas pela reversão; a caiu quase 2,0%, enquanto a recuou significativamente em relação ao seu pico recorde registado no início do dia, terminando com uma subida de 2,0%. Por outro lado, a registou uma queda de 1,0% na sequência de notícias nacionais de que planeia adquirir a participação remanescente de 9,65% na Boston Dynamics à SoftBank. O Nikkei arrefece com a queda dos futuros: O Nikkei 225 reduziu drasticamente os ganhos registados durante a manhã, com os futuros ( JP225 ) a serem negociados atualmente com uma queda de 1,3%, à medida que o sentimento global se deteriorava.

O Nikkei 225 reduziu drasticamente os ganhos registados durante a manhã, com os futuros ( ) a serem negociados atualmente com uma queda de 1,3%, à medida que o sentimento global se deteriorava. O ASX 200 desce devido a dificuldades no setor mineiro: Os futuros do ASX 200 australiano (AU200.cash) registam uma descida de 0,5%, arrastados para baixo pelas fortes vendas na BHP Group, depois de a gigante mineira ter assinalado sobrecostos substanciais no seu projeto de potássio de Jansen, no Canadá. No resto da região, o índice de referência de Singapura (SG20.cash) perdeu 0,8%, enquanto o índice Nifty 50 da Índia registou uma queda de 0,8%. 🌍 Economia e Política A inflação do Japão manteve-se abaixo da meta devido aos subsídios governamentais: A inflação do IPC global do Japão subiu para 1,5% em termos homólogos em maio (previsão: 1,4%), enquanto a inflação subjacente (excluindo alimentos frescos) manteve-se estável em 1,4% em termos homólogos, permanecendo abaixo da meta de 2,0% do Banco do Japão pelo quarto mês consecutivo. O índice «core-core» (excluindo alimentos frescos e energia) recuou para 1,8% em termos homólogos, registando o seu nível mais baixo desde setembro de 2022. Esta contenção é, em grande parte, artificial, impulsionada pelos programas agressivos de subsídios aos combustíveis da primeira-ministra Sanae Takaichi, que fizeram com que os preços da gasolina baixassem 7% em termos homólogos.

As pressões subjacentes de linha dura mantêm as apostas na subida das taxas de juro: O Banco do Japão considera estes valores de inflação moderados como sendo puramente temporários. As pressões subjacentes de linha dura estão a intensificar-se rapidamente devido a uma forte aceleração da inflação dos preços no produtor (PPI) desde março, a uma onda iminente de aumentos dos preços dos alimentos em junho e a um iene historicamente fraco que está a fazer subir os custos de importação. Consequentemente, os mercados monetários continuam a prever outro aumento da taxa de juro pelo Banco do Japão antes do final do ano, na sequência da decisão histórica do banco central de elevar a sua taxa de referência para 1,00% no início desta semana.

O Banco do Japão considera estes valores de inflação moderados como sendo puramente temporários. As pressões subjacentes de linha dura estão a intensificar-se rapidamente devido a uma forte aceleração da inflação dos preços no produtor (PPI) desde março, a uma onda iminente de aumentos dos preços dos alimentos em junho e a um iene historicamente fraco que está a fazer subir os custos de importação. Consequentemente, os mercados monetários continuam a prever outro aumento da taxa de juro pelo Banco do Japão antes do final do ano, na sequência da decisão histórica do banco central de elevar a sua taxa de referência para 1,00% no início desta semana. Vance adia viagem à Suíça enquanto confrontos no Líbano põem à prova acordo de paz preliminar: O vice-presidente dos EUA, JD Vance, adiou a sua viagem de grande visibilidade à Suíça para conversações técnicas presenciais com o Irão, invocando desafios logísticos altamente complexos. Esta pausa diplomática surge num contexto geopolítico extremamente frágil; apesar do recente memorando de entendimento, os contínuos ataques aéreos israelitas no sul do Líbano causaram a morte de, pelo menos, 16 pessoas. Tal facto suscitou advertências veementes de Teerão, que afirmou não tolerar violações do memorando de entendimento, enquanto o Pentágono terá, alegadamente, solicitado um montante adicional de 80 mil milhões de dólares para financiar despesas relacionadas com o conflito.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, adiou a sua viagem de grande visibilidade à Suíça para conversações técnicas presenciais com o Irão, invocando desafios logísticos altamente complexos. Esta pausa diplomática surge num contexto geopolítico extremamente frágil; apesar do recente memorando de entendimento, os contínuos ataques aéreos israelitas no sul do Líbano causaram a morte de, pelo menos, 16 pessoas. Tal facto suscitou advertências veementes de Teerão, que afirmou não tolerar violações do memorando de entendimento, enquanto o Pentágono terá, alegadamente, solicitado um montante adicional de 80 mil milhões de dólares para financiar despesas relacionadas com o conflito. Andy Burnham vence as eleições suplementares de Makerfield para lançar o desafio a Starmer: O presidente da Câmara da Grande Manchester, Andy Burnham, garantiu com sucesso o seu regresso a Westminster após vencer as eleições suplementares de Makerfield com 24 927 votos, derrotando Robert Kenyon, do Reform UK, por mais de 9 000 votos. Esta vitória de grande importância abre caminho no Parlamento para que Burnham lance um desafio formal à liderança do primeiro-ministro Keir Starmer, alertando o Partido Trabalhista no seu discurso de vitória de que esta representa a sua «última oportunidade de mudar». 💱 Mercado Cambial (FX) O dólar ganha força enquanto o franco suíço desce: O índice do dólar americano ( USDIDX ) prolongou a sua recuperação em mais 0,2%, mantendo um domínio generalizado no mercado cambial. O franco suíço continua a ser a moeda mais fraca entre as principais ( USDCHF : +0,6%, GBPCHF : +0,3%, EURCHF : +0,25%). A libra esterlina fortaleceu-se face às moedas da Europa continental na sequência das novidades políticas ( EURGBP : -0,05%, GBPSEK : +0,3%), enquanto o EURUSD caiu 0,3%, passando a ser negociado a 1,1422.

O índice do dólar americano ( ) prolongou a sua recuperação em mais 0,2%, mantendo um domínio generalizado no mercado cambial. O franco suíço continua a ser a moeda mais fraca entre as principais ( : +0,6%, : +0,3%, : +0,25%). A libra esterlina fortaleceu-se face às moedas da Europa continental na sequência das novidades políticas ( : -0,05%, : +0,3%), enquanto o caiu 0,3%, passando a ser negociado a 1,1422. O iene atinge novos mínimos de dois anos, oscilando perto de um limiar de 40 anos: O iene japonês ultrapassou o nível crítico de 161,00 face ao dólar norte-americano, prolongando a sua queda até um mínimo intradiário de 161,80 — a sua posição mais fraca desde julho de 2024. Esta queda contínua está a empurrar o par USDJPY perigosamente para perto da marca de 161,96, um nível técnico que, se for ultrapassado, faria com que o iene caísse para a sua cotação mais baixa desde 1986.

O iene japonês ultrapassou o nível crítico de 161,00 face ao dólar norte-americano, prolongando a sua queda até um mínimo intradiário de 161,80 — a sua posição mais fraca desde julho de 2024. Esta queda contínua está a empurrar o par perigosamente para perto da marca de 161,96, um nível técnico que, se for ultrapassado, faria com que o iene caísse para a sua cotação mais baixa desde 1986. Aumentam os alertas de intervenção, apesar do recente aumento das taxas de juro pelo Banco do Japão: A Ministra das Finanças, Satsuki Katayama, emitiu um aviso severo na reunião do G7, afirmando que Tóquio está totalmente preparada para tomar «medidas decisivas» contra movimentos especulativos no mercado cambial. No entanto, apesar de o Banco do Japão ter elevado os custos de financiamento para um máximo de 31 anos, de 1,00%, e de ter gasto mais de 70 mil milhões de dólares em intervenções em maio, o enorme diferencial de rendimentos face a uma Reserva Federal de postura hawkish e a postura acomodatícia da administração Takaichi continuam a impulsionar a moeda 🛢️ Matérias-primas Energia — Início calmo antes do fim de semana: A volatilidade nas matérias-primas energéticas arrefeceu visivelmente logo após o anúncio do quadro geral de paz entre os EUA e o Irão. Os futuros do petróleo bruto Brent (OIL) registaram um ganho marginal de 0,7%, sendo negociados a 79,80 dólares por barril, à medida que os prémios de risco geopolítico imediatos se estabilizavam. Simultaneamente, os futuros do gás natural (NATGAS) estabilizaram-se após o pico de ontem, impulsionado pelos stocks, sendo negociados discretamente com uma queda de 0,15%. Metais preciosos — O dólar dominante pressiona o ouro e a prata: Os metais preciosos estão a sofrer uma forte onda de vendas, enfrentando intensos ventos contrários decorrentes do aumento das taxas de rendibilidade reais e de um dólar norte-americano implacável. Os futuros do ouro (GOLD) caíram pela terceira sessão consecutiva, registando uma queda de 1,9% para 4 130 dólares por onça. Os futuros da prata (SILVER) tiveram um desempenho ainda pior, desvalorizando-se 3,4% para fecharem em 63,50 dólares por onça.

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