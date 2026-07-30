Última Hora: BoE deixa as taxas de juro inalteradas

O Banco de Inglaterra, em linha com as expectativas, manteve a sua taxa de juro de referência em 3,75% durante a reunião de hoje do Comité de Política Monetária (MPC). Figura 1: Taxas de juro e rendimentos das obrigações no Reino Unido (1998–2026) Fonte: XTB Research, 30.07.2026 A distribuição dos votos é digna de nota neste contexto. Não só Huw Pill e Megan Greene votaram a favor de um aumento, como também Catherine Mann o fez, tornando a votação mais renhida do que os mercados tinham antecipado (6 contra 3 a favor de uma pausa). Vale a pena referir que Mann foi uma das duas únicas pessoas que não votaram a favor da redução das taxas de juro em maio de 2025. Segundo ela, o fator determinante foi o facto de Donald Trump ter violado o memorando de paz celebrado com o Irão. Além disso, tal como referiu, «os custos de contrariar o risco de aumento da inflação, que, em última análise, não se concretiza, seriam inferiores aos custos de não contrariar suficientemente esse risco». Referimo-nos, principalmente, a potenciais efeitos de segunda ordem, para os quais Megan Greene também chamou a atenção. Figura 2: Distribuição dos votos do BoE (2025–2026) Em termos simples, os efeitos de segunda ordem podem ocorrer em resultado do aumento das expectativas de inflação, ou seja, da perceção geral de que a inflação se manterá elevada por mais tempo, independentemente da validade académica de tais sentimentos. Estes conduzem frequentemente a um aumento das expectativas salariais, o que, num mercado de trabalho restrito — caracterizado, por exemplo, por uma baixa taxa de desemprego —, resulta frequentemente num crescimento salarial. Se os salários crescerem mais rapidamente do que a inflação (ou seja, se forem positivos em termos reais) e os cidadãos não precisarem de reconstituir as suas poupanças, observa-se normalmente um aumento do consumo. Embora a maioria dos decisores políticos não tenha considerado necessária uma subida neste momento, e o Governador Bailey tenha salientado que «manter as taxas inalteradas é a medida certa», especialmente tendo em conta que «a situação interna é, de um modo geral, mais favorável em termos de perspetivas de inflação», parece que tal medida continua a ser uma questão de tempo. No entanto, interpretamos a comunicação do Banco de Inglaterra como ligeiramente menos «hawkish» do que a apresentada pelos responsáveis em junho. Swati Dhingra referiu que vale a pena esperar um pouco mais para avaliar os efeitos completos do atual choque energético e, de facto, parece possível que setembro possa, em última análise, não trazer um aumento das taxas.



Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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