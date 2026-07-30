A sessão de negociação de hoje será marcada por uma combinação de dados macroeconómicos da Europa, pela decisão do Banco de Inglaterra (BoE) e pelas repercussões da reunião de ontem da Reserva Federal (Fed) e pela escalada das tensões entre os EUA e o Irão. Dados económicos da Europa Antes do meio-dia, serão divulgados os dados do PIB do segundo trimestre relativos a Espanha, Itália, Alemanha e à zona euro no seu conjunto (o consenso aponta para um abrandamento acentuado do crescimento homólogo em Espanha e Itália) e, às 14:00, está prevista a divulgação do IPC da Alemanha relativo a julho, com previsões de um aumento para 2,7% em termos homólogos, face aos 2,3% anteriores. À tarde, a atenção centrar-se-á nos EUA – às 14h30, será divulgado um conjunto de dados que inclui o PCE (o deflator da inflação da Reserva Federal), o rendimento e as despesas pessoais, o PIB do segundo trimestre e os pedidos semanais de subsídio de desemprego, com o mercado a esperar um aumento de 187 000 para 200 000. A decisão do Banco de Inglaterra Às 13h00, o Banco de Inglaterra anunciará a sua decisão sobre a taxa de juro – os economistas consultados pela Reuters esperam uma votação de 7 a 2 a favor da manutenção da taxa em 3,75%, o nível mantido desde dezembro. O governador Andrew Bailey tem vindo a sinalizar, desde março, que os cortes nas taxas anteriormente previstos foram adiados devido ao conflito no Estreito de Ormuz, que está a alimentar as pressões inflacionistas; espera-se que proferir um discurso às 13h30, a par da publicação do Relatório Trimestral sobre a Inflação. Geopolítica e petróleo A situação em torno do Irão continua a ser um fator de risco fundamental – o USCENTCOM levou a cabo um ataque de retaliação na sequência do ataque de Teerão, o que, na quarta-feira, provocou um aumento de 7,9% no preço do Brent, para 90,74 dólares por barril. Hoje, no entanto, os preços do petróleo estão a recuar ligeiramente – o Brent desceu 0,9%, para cerca de 87,30 dólares, à medida que os petroleiros continuam a abandonar a região do Golfo, apesar da escalada. O aumento da oferta da OPEP+ de 188 000 b/d para setembro, anunciado a 2 de agosto, poderá limitar novos ganhos a longo prazo, desde que as tensões militares não se agravem ainda mais. Wall Street após o fecho e o setor dos semicondutores Os principais resultados trimestrais da Apple, da Amazon e da Coinbase deverão ser divulgados após o encerramento do mercado – a Apple registou uma subida de 25% nos últimos três meses e atingiu novos máximos, enquanto a Amazon registou uma descida de 14% no mesmo período e a Coinbase registou uma descida de 60% em relação ao seu pico de outubro, o que sugere uma elevada volatilidade implícita, particularmente no caso das duas últimas empresas. O setor sul-coreano de semicondutores continua a ser o segmento mais volátil a nível global – tanto a Samsung Electronics como a SK Hynix registaram movimentos acentuados nos preços (uma subida superior a 8% e uma descida de 10%, respetivamente) na sequência dos seus resultados trimestrais, o que tem repercutido repetidamente no sentimento global em relação aos chips de IA. Se a volatilidade no KOSPI persistir, podemos esperar uma pressão contínua sobre as empresas tecnológicas norte-americanas ligadas à memória e à IA. Empresas como a Mastercard, a Altria, a Ferrari e a British American Tobacco também já apresentaram ou deverão apresentar os seus relatórios.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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