O mercado do petróleo está a registar uma volatilidade extrema em consequência do conflito armado entre os EUA e o Irão. Embora os abastecimentos físicos estejam a sofrer perturbações drásticas no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho, as refinarias a nível mundial estão a registar margens recorde, e o mercado está a analisar ativamente todos os sinais que possam indicar uma desescalada iminente ou um maior alargamento do conflito.

Tensões entre os EUA e o Irão

A situação atual no Médio Oriente continua muito tensa, na sequência do recomeço dos ataques mútuos entre os Estados Unidos e o Irão. Os Estados Unidos decidiram retomar os bombardeamentos contra posições iranianas, o que constituiu uma resposta direta ao ataque a uma base militar norte-americana. O Presidente Donald Trump anunciou publicamente, na quarta-feira à noite, ataques firmes e «muito fortes», o que aumentou acentuadamente o prémio de risco no mercado de matérias-primas e atenuou o sentimento positivo que se tinha instalado no mercado bolsista na sequência da conferência de Kevin Warsh.

Vale a pena referir que, na sequência da recente desaceleração da tensão — que fez baixar os preços do petróleo WTI de cerca de 93 USD para 80 USD —, estamos atualmente a observar uma retração de cerca de metade do movimento descendente. O petróleo WTI está a testar um nível de resistência chave em torno dos 85 USD e a retração de 50,0% de toda a onda ascendente desde o início do conflito.

O preço do petróleo recuperou metade da recente onda de queda, na sequência de anúncios contundentes de Donald Trump. Fonte: xStation5

O petróleo segue, em grande medida, a volatilidade da década de 90. Se a história se repetisse, deveríamos esperar uma queda acentuada num futuro próximo, mas tal exigiria, evidentemente, uma desescalada total da situação no Médio Oriente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Tráfego marítimo: Ormuz e rotas alternativas

O Estreito de Ormuz continua a ser absolutamente crucial para a situação global no mercado do petróleo, embora os fortes aumentos registados nas últimas semanas tenham estado também associados aos ataques dos houthis no Estreito de Bab el-Mandab.

Apesar das fortes restrições, estima-se atualmente que possam estar a circular até 13 milhões de barris de petróleo a partir do Golfo Pérsico, o que, dada a clara redução da procura global (a chamada «destruição da procura»), limita claramente o défice.

Apesar do encerramento teórico do Estreito de Ormuz, o número de navios comerciais que atravessam esta zona registou claramente uma recuperação e é o mais elevado desde meados de julho, altura em que se verificou uma clara escalada da situação. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O défice global poderá ter descido para um mínimo de 2 milhões de barris por dia, embora, no seu pico, possa ter atingido os 7 a 8 milhões de barris por dia. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O aumento da refinação e a redução dos inventários

O abalo geopolítico tem um impacto assimétrico, mas muito profundo, na economia petrolífera. A falta de livre circulação de petróleo barato levou a um aumento acentuado dos preços dos combustíveis acabados (gasolina, gasóleo, combustível para aviões) para níveis bem acima do valor da própria matéria-prima, o que desencadeou um boom histórico no setor da refinação.

O diferencial nos EUA mantém-se em níveis recorde. O refino de petróleo na China também aumentou significativamente, o que poderá indicar uma intenção de tirar partido da situação de preços elevados dos combustíveis. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O processamento de petróleo bruto nas refinarias estatais chinesas aumentou significativamente e situa-se em torno da média dos últimos cinco anos. Fonte: Bloomberg Finance LP

A produção nas refinarias privadas também está a recuperar, embora se mantenha próxima do mínimo dos últimos 5 anos. Vale a pena recordar que as refinarias privadas na China processam, em grande parte, petróleo proveniente de fontes sujeitas a sanções, incluindo o Irão. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Os gigantes mundiais da refinação estão a operar à capacidade máxima. Por exemplo, a Shell comunicou uma taxa de utilização das refinarias a um nível sem precedentes de 102% (a capacidade de 100% é apenas um valor teórico, mas, na realidade, o processamento pode ser superior ao que resultaria dos valores declarados), e a produção de combustível para aviões registou um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Graças às margens (crack spreads) que atingiram níveis recorde, os lucros provenientes da comercialização e da refinação dispararam. No entanto, o aumento da atividade das refinarias e o processamento massivo de matérias-primas levaram a uma rápida redução dos inventários comerciais de petróleo nos EUA, que caíram para níveis descritos pelos especialistas como «perigosamente baixos».

Custos económicos para os produtores e perspetivas de preços

Enquanto os comerciantes e as refinarias registam lucros acima da média, os próprios produtores estão a sentir os efeitos dolorosos da guerra. A economia da Arábia Saudita registou uma queda de 4,8% no PIB, em termos homólogos, no segundo trimestre, o que constitui o pior resultado desde a pandemia de 2020. A causa direta é o colapso do setor petrolífero saudita, que registou uma contração de quase 25%. A extração de matérias-primas mantém-se bem abaixo dos níveis pré-guerra, e as infraestruturas imobilizadas (incluindo no Catar, o que afetou a produção de GNL da Shell) limitam a oferta.

A produção na Arábia Saudita desceu para níveis inferiores ao mínimo registado durante a pandemia e, mesmo após a recente recuperação, continua a ser extremamente baixa. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Os preços nos mercados continuam a caracterizar-se por uma elevada volatilidade. Os preços do petróleo Brent oscilam em torno dos 88 USD, enquanto o petróleo americano WTI se situa em cerca de 84-85 USD.

O preço continua hoje sob pressão, mesmo apesar da nova escalada da situação no Médio Oriente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Curiosamente, do ponto de vista das médias de 1 ano e 5 anos, o preço não parece estar em situação de sobrecompra extrema neste momento, embora se mantenha acima dessas médias. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB