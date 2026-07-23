Destaques da manhã: Novas ameaças de conflito no Médio Oriente 🚨 (23.07.2026)

A escalada no Médio Oriente encontra-se agora na sua 12.ª noite consecutiva — os EUA e o Irão estão a trocar ataques, e Trump ameaçou que, por cada ataque a um petroleiro no Estreito de Ormuz, os Estados Unidos destruirão uma ponte ou central elétrica iraquiana. O Irão respondeu afirmando que, no caso de um ataque às suas infraestruturas, retaliaria com ataques a instalações energéticas e pontes na região, incluindo as ligadas a interesses norte-americanos. A Guarda Revolucionária declarou o Estreito de Ormuz «completamente fechado» e adverte que nenhum petroleiro passará sem a sua autorização, ameaçando interromper totalmente o fluxo de petróleo no caso de um ataque às infraestruturas iranianas.

Os houthis estão a alargar o seu bloqueio ao Mar Vermelho — afirmam ter atacado os petroleiros sauditas «Layla» e «Encelia», embora a UKMTO tenha confirmado que apenas uma embarcação foi atingida; cerca de 9 a 10 navios abandonaram a sua travessia por Bab al-Mandab na sequência do anúncio do bloqueio dos portos da Arábia Saudita. O Kuwait comunicou a interceção de drones sobre o seu território, demonstrando que o risco se está a alargar para além dos dois principais «pontos de estrangulamento» da navegação. Os EUA estão a enviar forças especiais, caças e pessoal médico para a região, ao mesmo tempo que aprovam um montante adicional de 73 mil milhões de mil milhões de dólares para financiar a guerra com o Irão.

Os mercados norte-americanos encerraram em baixa, apesar dos sólidos resultados empresariais — os índices perderam os ganhos registados anteriormente: Dow -0,01%, S&P 500 -0,14%, Nasdaq Composite -0,57%; os futuros para quinta-feira continuam sob pressão (Dow -0,1%, S&P -0,2%, Nasdaq -0,2%) devido a preocupações com as despesas em IA e ao aumento dos preços do petróleo. A taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 10 anos mantém-se estável em 4,661%, e a das obrigações a 2 anos em 4,304%, com elevada probabilidade de o Fed manter as taxas de juro inalteradas na sua próxima reunião.

A Ásia regista alta apesar das tensões geopolíticas, impulsionada pelos investimentos em IA — O Kospi valorizou mais de 3% (o seu terceiro dia consecutivo de ganhos), o Nikkei subiu cerca de 0,55–1% e o ASX 200 registou uma subida de 0,72%; a SK Hynix subiu 6,5% e a Samsung 4,8%, graças às previsões de aumento das despesas de capital da Google e aos sólidos resultados da Tesla. O PIB da Coreia do Sul no segundo trimestre cresceu 0,6% em termos trimestrais (previsão: 0,4%), apoiado pelas exportações de chips, embora isto aumente a probabilidade de um novo aperto monetário por parte do Banco da Coreia.

O mercado de trabalho australiano proporcionou uma surpresa positiva — o emprego aumentou em 76 300 postos de trabalho em junho (contra uma previsão de 15 000), o valor mais elevado em mais de um ano, enquanto a taxa de desemprego se manteve inalterada em 4,4%. O dólar australiano (AUD) e as taxas de rendibilidade de curto prazo subiram, aumentando (ligeiramente) as probabilidades de um aumento das taxas de juro pelo Banco da Austrália (RBA) em agosto, embora o elevado subemprego (6,5%, o valor mais elevado dos últimos 22 meses) complique uma interpretação inequivocamente «hawkish».

Dólar ligeiramente mais fraco; iene e franco sob escrutínio — O EUR, o CAD, o AUD e o CHF estão a valorizar-se face ao USD, enquanto o USD/JPY se mantém estável; o ministro das Finanças japonês declarou-se disposto a tomar «medidas decisivas» no mercado cambial, caso seja necessário. As plataformas de negociação apresentam o EUR/USD em cerca de 1,1429, o GBP/USD em cerca de 1,3382 e o USD/JPY próximo dos 163,10.

Petróleo atinge máximos de 6 semanas — O Brent subiu cerca de 2%, para quase 96 dólares por barril (na sequência de um ataque a um petroleiro ao largo da costa da Arábia Saudita), enquanto o WTI subiu cerca de 1,7%, para 88,27 dólares por barril. O HSBC adverte que a evolução futura dos preços depende da capacidade da diplomacia em restabelecer a previsibilidade dos fluxos através do Estreito de Ormuz. O ouro registou uma ligeira retração (-0,23%) apesar das tensões, o que é invulgar, embora o bilionário Paulson afirme que a recuperação do ouro ainda se encontra nas «fases iniciais» de um mercado em alta a longo prazo.

Resultados mistos para as empresas tecnológicas, com os investimentos em IA em destaque — A Alphabet registou uma queda superior a 4% após ter aumentado a sua previsão de despesas de capital para 2026 para 195–205 mil milhões de dólares (apesar de uma receita de 119,8 mil milhões de dólares, que excedeu a previsão de 116,93 mil milhões de dólares), enquanto a Tesla registou uma queda de cerca de 3 a 4% na sequência de um resultado por ação (EPS) dececionante (0,33 dólares contra o consenso de 0,51 dólares), apesar de a receita ter excedido as previsões (28,24 mil milhões de dólares). A ServiceNow valorizou mais de 2% na sequência de resultados superiores ao esperado e de uma revisão em alta das suas perspetivas de subscrições, enquanto a Texas Instruments e a IBM registaram quedas/subidas apesar de resultados surpreendentes — a TI caiu 3% apesar de ter superado as previsões, e a IBM subiu 2% apesar de não as ter atingido. A Uber reduziu 10% da sua força de trabalho de atendimento ao cliente, invocando uma transição para a IA.

Criptomoedas sob pressão devido a um sentimento geral de aversão ao risco — O Bitcoin registou uma descida de cerca de 0,67%, para um nível entre 65 488 e 65 678 dólares, num contexto de riscos geopolíticos e de diminuição do apetite por ativos de risco.

Em destaque durante a sessão de hoje — decisão do BCE, dados semanais dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA (8h30 ET, consenso de 212 000), resultados da American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific e Norfolk Southern antes da abertura do mercado, e da Intel após o fecho. Na Europa, os futuros apontam para ligeiras quedas (DAX -0,21%, Eurostoxx50 -0,10%, UK100 estável), e o mercado continuará a ser dominado pelas tensões no Médio Oriente e pelas reações à mais recente onda de resultados das grandes empresas tecnológicas, na antecipação aos relatórios da próxima semana da Meta, Microsoft, Amazon e Apple.