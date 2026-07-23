Destaques da manhã: Novas ameaças de conflito no Médio Oriente 🚨 (23.07.2026)

A escalada no Médio Oriente encontra-se agora na sua 12.ª noite consecutiva — os EUA e o Irão estão a trocar ataques, e Trump ameaçou que, por cada ataque a um petroleiro no Estreito de Ormuz, os Estados Unidos destruirão uma ponte ou central elétrica iraquiana. O Irão respondeu afirmando que, no caso de um ataque às suas infraestruturas, retaliaria com ataques a instalações energéticas e pontes na região, incluindo as ligadas a interesses norte-americanos. A Guarda Revolucionária declarou o Estreito de Ormuz «completamente fechado» e adverte que nenhum petroleiro passará sem a sua autorização, ameaçando interromper totalmente o fluxo de petróleo no caso de um ataque às infraestruturas iranianas.
Os houthis estão a alargar o seu bloqueio ao Mar Vermelho — afirmam ter atacado os petroleiros sauditas «Layla» e «Encelia», embora a UKMTO tenha confirmado que apenas uma embarcação foi atingida; cerca de 9 a 10 navios abandonaram a sua travessia por Bab al-Mandab na sequência do anúncio do bloqueio dos portos da Arábia Saudita. O Kuwait comunicou a interceção de drones sobre o seu território, demonstrando que o risco se está a alargar para além dos dois principais «pontos de estrangulamento» da navegação. Os EUA estão a enviar forças especiais, caças e pessoal médico para a região, ao mesmo tempo que aprovam um montante adicional de 73 mil milhões de mil milhões de dólares para financiar a guerra com o Irão.
Os mercados norte-americanos encerraram em baixa, apesar dos sólidos resultados empresariais — os índices perderam os ganhos registados anteriormente: Dow -0,01%, S&P 500 -0,14%, Nasdaq Composite -0,57%; os futuros para quinta-feira continuam sob pressão (Dow -0,1%, S&P -0,2%, Nasdaq -0,2%) devido a preocupações com as despesas em IA e ao aumento dos preços do petróleo. A taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 10 anos mantém-se estável em 4,661%, e a das obrigações a 2 anos em 4,304%, com elevada probabilidade de o Fed manter as taxas de juro inalteradas na sua próxima reunião.
A Ásia regista alta apesar das tensões geopolíticas, impulsionada pelos investimentos em IA — O Kospi valorizou mais de 3% (o seu terceiro dia consecutivo de ganhos), o Nikkei subiu cerca de 0,55–1% e o ASX 200 registou uma subida de 0,72%; a SK Hynix subiu 6,5% e a Samsung 4,8%, graças às previsões de aumento das despesas de capital da Google e aos sólidos resultados da Tesla. O PIB da Coreia do Sul no segundo trimestre cresceu 0,6% em termos trimestrais (previsão: 0,4%), apoiado pelas exportações de chips, embora isto aumente a probabilidade de um novo aperto monetário por parte do Banco da Coreia.
O mercado de trabalho australiano proporcionou uma surpresa positiva — o emprego aumentou em 76 300 postos de trabalho em junho (contra uma previsão de 15 000), o valor mais elevado em mais de um ano, enquanto a taxa de desemprego se manteve inalterada em 4,4%. O dólar australiano (AUD) e as taxas de rendibilidade de curto prazo subiram, aumentando (ligeiramente) as probabilidades de um aumento das taxas de juro pelo Banco da Austrália (RBA) em agosto, embora o elevado subemprego (6,5%, o valor mais elevado dos últimos 22 meses) complique uma interpretação inequivocamente «hawkish».
Dólar ligeiramente mais fraco; iene e franco sob escrutínio — O EUR, o CAD, o AUD e o CHF estão a valorizar-se face ao USD, enquanto o USD/JPY se mantém estável; o ministro das Finanças japonês declarou-se disposto a tomar «medidas decisivas» no mercado cambial, caso seja necessário. As plataformas de negociação apresentam o EUR/USD em cerca de 1,1429, o GBP/USD em cerca de 1,3382 e o USD/JPY próximo dos 163,10.
Petróleo atinge máximos de 6 semanas — O Brent subiu cerca de 2%, para quase 96 dólares por barril (na sequência de um ataque a um petroleiro ao largo da costa da Arábia Saudita), enquanto o WTI subiu cerca de 1,7%, para 88,27 dólares por barril. O HSBC adverte que a evolução futura dos preços depende da capacidade da diplomacia em restabelecer a previsibilidade dos fluxos através do Estreito de Ormuz. O ouro registou uma ligeira retração (-0,23%) apesar das tensões, o que é invulgar, embora o bilionário Paulson afirme que a recuperação do ouro ainda se encontra nas «fases iniciais» de um mercado em alta a longo prazo.
Resultados mistos para as empresas tecnológicas, com os investimentos em IA em destaque — A Alphabet registou uma queda superior a 4% após ter aumentado a sua previsão de despesas de capital para 2026 para 195–205 mil milhões de dólares (apesar de uma receita de 119,8 mil milhões de dólares, que excedeu a previsão de 116,93 mil milhões de dólares), enquanto a Tesla registou uma queda de cerca de 3 a 4% na sequência de um resultado por ação (EPS) dececionante (0,33 dólares contra o consenso de 0,51 dólares), apesar de a receita ter excedido as previsões (28,24 mil milhões de dólares). A ServiceNow valorizou mais de 2% na sequência de resultados superiores ao esperado e de uma revisão em alta das suas perspetivas de subscrições, enquanto a Texas Instruments e a IBM registaram quedas/subidas apesar de resultados surpreendentes — a TI caiu 3% apesar de ter superado as previsões, e a IBM subiu 2% apesar de não as ter atingido. A Uber reduziu 10% da sua força de trabalho de atendimento ao cliente, invocando uma transição para a IA.
Criptomoedas sob pressão devido a um sentimento geral de aversão ao risco — O Bitcoin registou uma descida de cerca de 0,67%, para um nível entre 65 488 e 65 678 dólares, num contexto de riscos geopolíticos e de diminuição do apetite por ativos de risco.
Em destaque durante a sessão de hoje — decisão do BCE, dados semanais dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA (8h30 ET, consenso de 212 000), resultados da American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific e Norfolk Southern antes da abertura do mercado, e da Intel após o fecho. Na Europa, os futuros apontam para ligeiras quedas (DAX -0,21%, Eurostoxx50 -0,10%, UK100 estável), e o mercado continuará a ser dominado pelas tensões no Médio Oriente e pelas reações à mais recente onda de resultados das grandes empresas tecnológicas, na antecipação aos relatórios da próxima semana da Meta, Microsoft, Amazon e Apple.
Resumo do dia: Wall Street estabiliza enquanto preços do petróleo sobem
Cacau cai 5% com a subida dos inventários na ICE
Petróleo sobe mais 3% com a escalada do conflito e falhas de oferta no Mar Negro
🔼 Ouro sobe 1.7%
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.