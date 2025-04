Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 02/04/2025

Os índices da região da Ásia-Pacífico estão a ter uma sessão mista, depois das ações dos E.U.A. ontem terem acabado por valorizar no fecho da sessão. Os índices na China estão a valorizar entre 0,00-0,10%. O índice japonês JP225 subiu 0,10%, o australiano AU200.cash caiu 0,30%, assim como o SG20cash de Singapura.

Os futuros dos índices americanos estão a recuar esta manhã entre 0,10-0,20%. Os índices bolsistas europeus também apontam para uma abertura ligeiramente em baixa

Hoje, os mercados estarão principalmente à espera do anúncio das taxas tarifárias pela administração Trump às 20:00 GMT. No entanto, mais cedo, também conheceremos o primeiro relatório do mercado de trabalho para março - ADP.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, declarou que as tarifas actuariam como um limite. Estas tarifas representam um nível máximo, e os países abrangidos podem mais tarde tomar medidas para as reduzir. Este anúncio causou uma ligeira valorização em moedas como EUR, AUD e NZD, embora a maioria dos movimentos tenha sido reduzida posteriormente.

O Vice-Governador do RBA, Christopher Kent, anunciou um aumento de 5 pontos base na taxa das novas operações de mercado aberto (OMO) repo, que se situa agora 10 pontos base acima do objetivo da taxa de caixa. Ele enfatizou que esta mudança técnica não afecta a política monetária. No entanto, o AUD está a valorizar durante a sessão.

O governador do Banco do Japão, Ueda, falando no parlamento japonês, comentou sobre os efeitos potenciais das tarifas dos EUA. Avisou que, dependendo da sua escala, poderiam ter um impacto significativo na atividade comercial entre países. O iene japonês reagiu minimamente, e o USDJPY está atualmente a valorizar 0,18% para cerca do nível de 149,8800.

Nos E.U., o presidente da Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, deu uma entrevista à televisão, na qual afirmou que os dados concretos sobre a economia dos E.U. permanecem bons, mas a confiança está a cair drasticamente. O Presidente salientou a diferença entre dados concretos e dados não concretos, alertando para o facto de as tarifas constituírem um choque de oferta e poderem conduzir a efeitos inflacionistas mais amplos, se influenciarem o comportamento dos consumidores e das empresas.

As licenças de construção na Nova Zelândia aumentaram 0,7% em fevereiro, face a um aumento anterior de 2,6%. Em relação ao ano anterior, as licenças caíram 7,8%, marcando uma deterioração acentuada em comparação com o aumento de 10,6% em janeiro. O NZD quase não reagiu, com movimentos impulsionados principalmente por informações relacionadas com as tarifas.

Na Europa, a associação bancária alemã baixou a sua previsão de crescimento económico para 2025 para apenas 0,2%, em comparação com o nível anterior de 0,7%. No entanto, espera-se que o crescimento recupere para 1,4% em 2026, apoiado por iniciativas de despesa pública.

