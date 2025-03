Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 03/04/2025

Os mercados asiáticos caíram esta terça-feira com a entrada em vigor das tarifas de Trump, com o Nikkei 225 do Japão a cair 1,9%, enquanto o TOPIX caiu 1,3%. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,4%, o JSX da Indonésia perdeu 1,1% e o STI de Singapura caiu 0,4%. O S&P/ASX 200 da Austrália recuou 0,9%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul permaneceu estável após o regresso de um feriado. A venda reflectiu a queda de Wall Street durante a noite, após a confirmação da implementação das tarifas de Trump.

com a entrada em vigor das tarifas de Trump, com o Nikkei 225 do Japão a cair 1,9%, enquanto o TOPIX caiu 1,3%. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,4%, o JSX da Indonésia perdeu 1,1% e o STI de Singapura caiu 0,4%. O S&P/ASX 200 da Austrália recuou 0,9%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul permaneceu estável após o regresso de um feriado. A venda reflectiu a queda de Wall Street durante a noite, após a confirmação da implementação das tarifas de Trump. As tarifas de Trump entraram oficialmente em vigor à meia noite de terça-feira, impondo taxas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, enquanto duplicam as tarifas sobre os produtos chineses de 10% para 20%. As medidas visam cerca de 2,2 biliões de dólares em comércio bilateral anual com os três principais parceiros comerciais dos EUA, citando o seu alegado fracasso em conter os fluxos de fentanil para os EUA.

à meia noite de terça-feira, impondo taxas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, enquanto duplicam as tarifas sobre os produtos chineses de 10% para 20%. As medidas visam cerca de 2,2 biliões de dólares em comércio bilateral anual com os três principais parceiros comerciais dos EUA, citando o seu alegado fracasso em conter os fluxos de fentanil para os EUA. A China retaliou rapidamente com contramedidas , anunciando tarifas de 10-15% sobre os produtos agrícolas dos EUA, incluindo soja, milho, trigo, algodão, carne de vaca e lacticínios, a partir de 10 de março. Pequim também colocou 15 entidades americanas numa lista de controlo das exportações e acrescentou 10 empresas americanas à sua lista de “entidades não fiáveis”, incluindo a empresa de sequenciação genética Illumina. O Ministério do Comércio da China criticou os Estados Unidos por “transferirem as culpas” sobre a crise do fentanil.

, anunciando tarifas de 10-15% sobre os produtos agrícolas dos EUA, incluindo soja, milho, trigo, algodão, carne de vaca e lacticínios, a partir de 10 de março. Pequim também colocou 15 entidades americanas numa lista de controlo das exportações e acrescentou 10 empresas americanas à sua lista de “entidades não fiáveis”, incluindo a empresa de sequenciação genética Illumina. O Ministério do Comércio da China criticou os Estados Unidos por “transferirem as culpas” sobre a crise do fentanil. O Canadá anunciou tarifas retaliatórias imediatas sobre 30 mil milhões de dólares canadianos (20,7 mil milhões de dólares) de importações dos EUA, com planos para atingir outros 125 mil milhões de dólares canadianos se as medidas de Trump continuarem em vigor após 21 dias. O primeiro-ministro Trudeau disse que as tarifas “vão perturbar uma relação comercial incrivelmente bem-sucedida” e violar o acordo USMCA. O primeiro-ministro de Ontário ameaçou cortar o envio de níquel e a transmissão de eletricidade para os EUA.

sobre 30 mil milhões de dólares canadianos (20,7 mil milhões de dólares) de importações dos EUA, com planos para atingir outros 125 mil milhões de dólares canadianos se as medidas de Trump continuarem em vigor após 21 dias. O primeiro-ministro Trudeau disse que as tarifas “vão perturbar uma relação comercial incrivelmente bem-sucedida” e violar o acordo USMCA. O primeiro-ministro de Ontário ameaçou cortar o envio de níquel e a transmissão de eletricidade para os EUA. A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) e o Congresso Nacional do Povo (CNPPC) começam na terça-feira. Os analistas esperam que Pequim estabeleça como objetivo um crescimento do PIB de cerca de 5% para 2025 e anuncie um défice orçamental de 4% do PIB. As reuniões decorrem num contexto de tensões comerciais acrescidas, com os investidores atentos a medidas de estímulo para contrariar os ventos contrários à economia.

e o começam na terça-feira. Os analistas esperam que Pequim estabeleça como objetivo um crescimento do PIB de cerca de 5% para 2025 e anuncie um défice orçamental de 4% do PIB. As reuniões decorrem num contexto de tensões comerciais acrescidas, com os investidores atentos a medidas de estímulo para contrariar os ventos contrários à economia. As vendas a retalho na Austrália aumentaram 0,3% em janeiro , recuperando da descida de 0,1% registada em dezembro, impulsionadas principalmente pelo aumento das despesas relacionadas com a alimentação em cafés, restaurantes e serviços de takeaway. O Banco da Reserva da Austrália divulgou as actas da sua reunião de fevereiro, que revelaram que a decisão do banco central de cortar as taxas em 0,25 pontos percentuais para 4,10% se baseou num declínio da inflação mais rápido do que o esperado e num crescimento mais lento dos salários.

, recuperando da descida de 0,1% registada em dezembro, impulsionadas principalmente pelo aumento das despesas relacionadas com a alimentação em cafés, restaurantes e serviços de takeaway. O Banco da Reserva da Austrália divulgou as actas da sua reunião de fevereiro, que revelaram que a decisão do banco central de cortar as taxas em 0,25 pontos percentuais para 4,10% se baseou num declínio da inflação mais rápido do que o esperado e num crescimento mais lento dos salários. Os preços do petróleo caíram para mínimos de quase três meses durante a sessão asiática, uma vez que as preocupações com as tarifas pesaram sobre as perspectivas de crescimento global. O Brent caiu 0,8% para $71,07 por barril, enquanto o WTI caiu para $67,64. A OPEP+ indicou que irá prosseguir com os aumentos de produção planeados em abril, adicionando mais pressão descendente sobre os preços.

durante a sessão asiática, uma vez que as preocupações com as tarifas pesaram sobre as perspectivas de crescimento global. O Brent caiu 0,8% para $71,07 por barril, enquanto o WTI caiu para $67,64. A OPEP+ indicou que irá prosseguir com os aumentos de produção planeados em abril, adicionando mais pressão descendente sobre os preços. A Bitcoin caiu mais de 10% para US $ 83.950, ampliando as perdas da sessão anterior, à medida que o entusiasmo pelos planos de reserva de criptomoeda de Trump diminuiu. A criptomoeda subiu brevemente na segunda-feira depois que Trump delineou planos para incluir Bitcoin, Ether, Solana e Cardano em uma reserva nacional em cripto, mas rapidamente reverteu os ganhos, pois os detalhes permaneceram esparsos e os receios da guerra comercial intensificaram a aversão ao risco. Outras criptomoedas importantes também recuaram fortemente, com Ether a recuar 14% para US $ 2,100, XRP a recuar 16.1% e Solana a recuar 18.9%.

