Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 05/03/2025

Os mercados da região Ásia-Pacífico estão a recuperar, apoiados pela ausência de novos anúncios inesperados durante a conferência de Donald Trump na noite passada. Os ganhos também são impulsionados pela declaração do secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, de que a administração Trump pode reverter algumas tarifas.

Em resposta à declaração de Lutnick, os índices dos EUA conseguiram recuperar antes do fecho da sessão a dinheiro.

Entretanto, as ações da China e de Hong Kong estão a beneficiar adicionalmente dos objectivos de crescimento económico anunciados na reunião anual do parlamento chinês.

O índice CH50cash está a subir 0,75%, o CHN.cash está a ser negociado 2,00% mais alto, e o índice JP225 está a ganhar 0,60%, atingindo 37.400 pontos. O índice SG20cash de Singapura está a subir 0,24%, enquanto o AU200cash australiano é o único a descer, perdendo 0,65%.

Os futuros europeus apontam para uma abertura em terreno positivo. O índice alemão DAX está a ganhar 0,44%, mantendo-se em torno dos 22.800 pontos, enquanto o UK100 está a subir 0,18%, e o índice europeu EU50 está a subir 0,50%.

Esta semana marca o início do Congresso Nacional do Povo (NPC - a reunião parlamentar anual da China), que decorrerá até 11 de março. A sessão deste ano introduziu uma série de medidas económicas e orçamentais que são cruciais para a política económica do país em 2025. Os principais objectivos macroeconómicos incluem: O objetivo de crescimento do PIB da China para 2025 mantém-se em “cerca de 5%”. O objetivo da taxa de desemprego urbano está fixado em cerca de 5,5%. O objetivo de inflação do IPC é de cerca de 2%, contra os actuais 3%. O défice orçamental para 2025 foi fixado em 4% do PIB. A China adoptará uma política orçamental mais pró-ativa e continuará a aplicar uma política monetária devidamente flexível.

O Vice-Governador do Banco da Reserva da Austrália (RBA), Hauser, fez uma aparição pública hoje, destacando os riscos e incertezas relacionados com a guerra comercial. O Banco da Reserva da Austrália prevê uma trajetória muito lenta de redução das taxas de juro. Os factores de risco incluem o abrandamento do crescimento global e o impacto das tarifas na inflação do IPC australiano.

O relatório do PIB da Austrália também foi divulgado. A economia do país cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior no quarto trimestre de 2024 e 1,3% em relação ao ano anterior. O ritmo de crescimento económico acelerou claramente no final de 2024.

Comentários de Donald Trump perante o Congresso. Trump anunciou uma dedução fiscal para os juros dos empréstimos automóveis, especificando que esta se aplicaria apenas aos veículos fabricados nos EUA. Trump confirmou que as tarifas recíprocas entrariam em vigor a 2 de abril e reconheceu que as novas tarifas causariam perturbações económicas, salientando a necessidade de um período de ajustamento. Trump anunciou a revogação da Lei Chips, que apoiava a produção nacional de semicondutores. Reafirmou a introdução de tarifas de 25% sobre o alumínio, o cobre e o aço.

O Vice-Governador do Banco do Japão (BOJ), Shinichi Uchida, confirmou a posição hawkish do BOJ sobre a política monetária durante o seu discurso. O Banco do Japão tenciona continuar a aumentar as taxas de juro se as previsões económicas se concretizarem.

O PMI de serviços da China subiu para 51,4 em fevereiro, excedendo as expectativas de 50,8 e acima dos anteriores 51,0. O crescimento das novas empresas foi moderado, enquanto as encomendas de exportação atingiram um máximo de três meses, aumentando o otimismo no sector dos serviços.

