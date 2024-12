Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 11/12/2024

Os mercados asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista. O Nikkei do Japão esteve estável, o CSI 300 da China subiu 0,2%, o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,6%. O KOSPI da Coreia do Sul valorizou 0,8% com a estabilização dos mercados.

A Conferência Central de Trabalho Económico da China começa hoje com sinais de política dovish. O partido chinês espera introduzir uma política monetária mais flexível e mais estímulos fiscais para 2025.

A crise política agrava-se na Síria com os rebeldes a derrubarem o governo de Assad e a assumirem o controlo de Damasco. Os mercados estão atentos às implicações para a estabilidade regional e a influência do Irão.

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon, enfrenta uma investigação criminal sobre a declaração da lei marcial. A polícia faz uma rusga ao gabinete presidencial no meio da atual turbulência política.

O petróleo sobe com o Brent a $72,67 e o WTI a $69,07. Os dados da API mostram um aumento inesperado de 0,5 milhões de barris nos inventários de petróleo dos EUA, contra uma previsão de 1,3 milhões.

Singapura aumenta a previsão de crescimento do PIB em 2024 de 2,6% para 3,6%.

Ouro estável nos US $ 2.694, o cobre valoriza junto dos $ 9.277 com as esperanças de novos estímulos vindos por parte da China. Taiwan alerta para o aumento da atividade naval chinesa.

A economia de Myanmar deverá registar uma contração de 1% este ano fiscal, uma vez que as inundações agravam os desafios relacionados com o conflito, e o Banco Mundial baixa as perspectivas.