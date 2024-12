Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 12/12/2024

Os índices em Wall Street registaram fortes ganhos ontem, com o Nasdaq 100 a subir quase 1,9%. No centro das atenções do mercado estiveram as ações da Broadcom, que subiram mais de 6% após a notícia de que a empresa está em fase de conceção e irá produzir chips de IA para a Apple; a capitalização atual da empresa é de 820 mil milhões de dólares. O índice S&P 500 subiu quase 0,9%, enquanto o DJIA perdeu cerca de 0,2%.

A taxa de inflação geral ficou nos 2,7%, como esperado, enquanto a taxa subjacente subiu 3,3%; após os dados, os investidores estão a avaliar um corte quase certo das taxas da Fed em dezembro e ainda três cortes nas taxas ao longo de 2025, embora no contexto da nova administração e potenciais tarifas, esta aposta ainda pareça incerta e possa mudar significativamente. As taxas das yields das obrigações do tesouro a 10 anos dos EUA subiram ontem ligeiramente, para 4,28%

Esta madrugada, os índices asiáticos também registaram ganhos. O Hang Seng da China valorizou quase 2%, o Nikkei do Japão 1,4% e o KOSPI da Coreia do Sul 1,6%. O ASX da Austrália perdeu quase 0,3%, após dados “hawkish” sobre a variação do emprego na Austrália. A variação foi de 35,6 mil, eram esperados 25 mil, depois de 15,9 mil anteriormente

A atenção dos mercados está centrada na 1:30 da manhã de hoje, quando as leituras dos pedidos de subsídio dos EUA, a leitura da inflação dos preços no produtor (PPI) de novembro será divulgada, e o Banco Central Europeu anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. O mercado espera que o banco reduza as taxas em 25 pontos base; um corte de 50 pontos base, embora não seja impossível, tem uma probabilidade muito menor

