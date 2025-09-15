Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 15/09/25

As acções da região Ásia-Pacífico registaram hoje resultados mistos, com os investidores a adoptarem uma abordagem cautelosa na sequência da divulgação de dados mais fracos do que o esperado da economia chinesa. A pressão contínua sobre o sentimento esteve principalmente relacionada com a dececionante atividade industrial e de serviços. Com muita incerteza, os investidores aguardam a decisão de quarta-feira da Fed sobre as taxas de juro.

Os dados chineses de agosto desapontaram: produção industrial +5,2% y/y (previsão 5,8%, crescimento mais baixo em 12 meses), vendas a retalho +3,4% (previsão 3,8%, o mais fraco desde novembro de 2024), investimento em activos fixos +0,5% YTD (previsão 1,4%, o mais baixo em 5 anos), investimento imobiliário -12,9%, e a taxa de desemprego subiu para 5,3% (máximo de 6 meses).

O Financial Times refere que não se registaram progressos significativos nas conversações sobre comércio e fentanil entre os EUA e a China. Isto aumenta a probabilidade de uma possível cimeira em Pequim não se realizar tão cedo.

A Fitch baixou a notação de crédito da França de AA- para A+, alterando simultaneamente a perspetiva de "negativa" para "estável". Os valores das obrigações francesas OAT reagiram com uma queda no mercado secundário.

O índice PMI dos serviços da Nova Zelândia para agosto caiu para 47,5 de 48,9 em julho - um nível que marca uma contração mais profunda no sector e o 18º mês consecutivo abaixo dos 50 pontos; a média histórica é de 52,9, com a atividade empresarial a ser arrastada pela inflação, taxas elevadas, fraca procura e incerteza política e de custos.

Os futuros dos índices europeus sugerem uma abertura moderadamente positiva para a sessão a dinheiro de hoje. Os futuros do Euro Stoxx 50 estão a subir cerca de 0,3%, após o próprio índice ter terminado as negociações de sexta-feira com um ligeiro aumento de 0,1%.

No mercado cambial, o índice do dólar DXY está a manter-se estável e a volatilidade permanece limitada. Os investidores esperam negociações calmas antes de uma semana intensa em que as decisões e discursos dos bancos centrais desempenharão um papel fundamental.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que está pronto para impor fortes sanções à Rússia, mas apenas depois de todos os países da NATO tomarem medidas semelhantes. Uma condição adicional será o abandono total das importações de petróleo russo por parte dos aliados.

O próprio mercado de commodities energéticas está a ter um desempenho visivelmente melhor esta manhã. Os preços do petróleo bruto WTI estão a subir 0,85%, assim como o NATGAS.

O ouro está a ganhar minimamente e permanece na zona dos picos históricos.

O calendário macro de hoje inclui dados sobre os preços grossistas alemães para agosto e o índice de produção de Nova Iorque para setembro. Os mercados também ouvirão os discursos dos representantes do BCE Schnabel, Rehn e da governadora Christine Lagarde.

