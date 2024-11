Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/11/2024

Os mercados asiáticos registaram uma subida generalizada, com as ações tecnológicas a liderarem os ganhos, acompanhando a força de Wall Street durante a noite. O Nikkei subiu 0,5%, o KOSPI subiu 0,2%, enquanto o ASX 200 subiu 1,1%. O CSI 300 da China foi negociado sem alterações antes da decisão da LPR.

Os futuros dos EUA estiveram estáveis nas negociações asiáticas, enquanto os mercados aguardam os resultados da NVIDIA. Os futuros do S&P 500 subiram 0,15%, enquanto os futuros europeus indicam uma abertura em alta, com os futuros do STOXX 50 a subirem 0,55%.

O dólar recua dos máximos de um ano à medida que os mercados digerem as expectativas políticas de Trump. As yields a 10 anos do Tesouro recuam e testam a zona dos 4.408%.

As minutas do RBA mostram que o conselho permanece cauteloso em relação à inflação, enfatizando a necessidade de uma política restritiva. Espera-se que a taxa de caixa permaneça inalterada até meados de 2025. O dólar australiano mantém-se estável em $0,6504.

O iene japonês encontra apoio em 154,47 por dólar depois que o ministro das Finanças adverte sobre movimentos excessivos. O governador do BOJ, Ueda, mantém uma postura dovish apesar dos fracos dados económicos.

A Bitcoin é negociado a $ 91,713 depois da MicroStrategy anunciar uma compra recorde de $ 4.6B de 51,780 moedas em média $ 88,627.

O petróleo sobe com o Brent a $ 73.45 e o WTI a $ 69.31 depois que o campo Johan Sverdrup da Noruega interrompe a produção. O campo Tengiz do Cazaquistão também relata uma redução de 30% na produção.

O ouro amplia a recuperação para US $ 2.622 com a fraqueza do dólar e o aumento das tensões Rússia-Ucrânia, depois que os EUA autorizam ataques com mísseis de longo alcance em território russo.

A procura do secretário do Tesouro de Trump alarga-se com o CEO da Apollo, Marc Rowan, e o ex-governador do Fed, Kevin Warsh, a surgirem como novos candidatos depois de John Paulson ter abandonado a corrida.

O Goldman Sachs junta-se ao Morgan Stanley e prevê que o S&P 500 atinja os 6.500 pontos no final de 2025, com um crescimento dos lucros de 11% e uma expansão do PIB de 2,5%. Alerta para os riscos tarifários e de rendimento.

Pequim e Xangai anunciam reduções do imposto sobre o património para impulsionar o mercado imobiliário, incluindo isenções de IVA para revendas realizadas há mais de 2 anos. Espera-se que outras grandes cidades sigam o exemplo.

O FMI alerta para os riscos de crescimento asiático decorrentes das tarifas, em especial no que respeita à proposta de Trump de aplicar uma taxa de 60% às importações chinesas. Mantém a previsão de crescimento da Ásia em 4,6% para 2024.

A Boeing vai despedir 2 500 trabalhadores nos centros de produção dos EUA, no âmbito de uma redução de 17 000 postos de trabalho. Foram enviados avisos aos trabalhadores de Washington, Carolina do Sul, Oregon e Missouri.

Principais eventos em breve: IPC final de outubro da Zona Euro, dados sobre a habitação nos EUA, discurso de Schmid da Fed, testemunho parlamentar de Bailey, Governador do BOE, e Elderson do BCE sobre financiamento verde.

