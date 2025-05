Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 20/05/2025

Os mercados asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista, mas com a bolsa chinesa em destaque após a redução das taxas de juro por parte de Pequim. O Shanghai Shenzhen CSI 300 e o Shanghai Composite da China subiram cerca de 0,3% e 0,2%, respetivamente, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 1%. O ASX 200 da Austrália subiu 0,5% após o corte da taxa RBA. O Nikkei 225 e o TOPIX do Japão valorizaram após a confirmação das conversações comerciais entre os E.U.A. e o Japão. Os futuros das ações dos EUA caíram 0,2%, já que os investidores aguardavam a votação da Câmara sobre o projeto de lei tributária de Trump.

A China adverte os EUA que as restrições aos chips Huawei prejudicam as tréguas comerciais , uma vez que os funcionários do Ministério do Comércio chinês afirmaram que os recentes avisos dos EUA contra o uso de chips de computador Ascend da Huawei “minaram seriamente o consenso alcançado nas negociações de alto nível entre a China e os EUA em Genebra”. Pequim ameaçou com “medidas firmes” se Washington “continuar a prejudicar substancialmente os interesses da China”. O Departamento de Comércio dos EUA emitiu o aviso apenas um dia depois de ambos os países terem anunciado uma redução de 90 dias nas tarifas.

O Banco da Reserva da Austrália reduziu as taxas para o mínimo de dois anos com uma redução de 25 pontos base para 3,85%, o seu segundo corte este ano. O RBA citou a diminuição dos riscos de inflação e avisou que a incerteza económica global provavelmente pesaria sobre o crescimento australiano. O banco central reduziu a sua previsão do PIB para 2025 para 2,1%, contra 2,4% anteriormente, e projectou um aumento do desemprego ligeiramente superior ao inicialmente previsto. Os mercados estão a prever 57 pontos base de flexibilização adicional até ao final do ano.

Os preços do petróleo mantêm-se estáveis, embora as negociações nucleares do Irão não estejam a progredir. Os futuros do Brent seguem estáveis nos $65,55 por barril e o WTI sobe 0,1% para $62,20. O Irão reafirmou que o seu programa de enriquecimento de urânio é “absolutamente inegociável”, um ponto importante nas negociações nucleares com os EUA. Entretanto, as potenciais negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, na sequência de um telefonema entre Trump e Putin na segunda-feira, não tiveram um impacto significativo nos mercados petrolíferos, com os analistas a não notarem grandes avanços.

A China reduz as taxas de juro de referência pela primeira vez desde outubro, baixando a taxa de juro de referência dos empréstimos a um ano em 10 pontos base para 3,0% e a taxa de juro de referência a cinco anos para 3,5%. Os principais bancos estatais, incluindo o ICBC, o Agricultural Bank of China, o China Construction Bank e o Bank of China, também reduziram as taxas de depósito em 5-25 pontos base. As medidas visam estimular o consumo e o crescimento do crédito no contexto das tensões comerciais, embora os analistas observem que Pequim poderá estar “sob menos pressão para introduzir os estímulos necessários” na sequência da trégua comercial dos EUA.

As negociações comerciais entre o Japão e os EUA avançam com uma terceira ronda de discussões a nível ministerial prevista para sexta-feira, segundo a Kyodo News. O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, afirmou que a posição de Tóquio, que exige a eliminação de todos os direitos aduaneiros dos EUA, permanece inalterada. O Japão enfrenta um direito aduaneiro geral de 10% e um direito de 25% sobre as remessas de automóveis, a menos que seja alcançado um acordo antes de julho. Os relatórios sugerem que o Japão poderá propor como concessões o aumento das importações agrícolas e a revisão das normas aplicáveis aos automóveis.

As negociações comerciais entre o Vietname e os Estados Unidos estão a decorrer em Washington até 22 de maio, uma vez que o Vietname procura evitar a ameaça de direitos aduaneiros de 46%. O Ministério do Comércio vietnamita informou que foram discutidas “questões fundamentais de interesse mútuo” durante a segunda ronda de conversações bilaterais formais. O ministro do Comércio, Nguyen Hong Dien, também manteve discussões com a Westinghouse sobre a colaboração em tecnologia nuclear.

O projeto de lei sobre stablecoins em cripto avança no Senado dos EUA com a Lei GENIUS, patrocinada pelos republicanos, a passar uma votação processual chave 66-32. A legislação estabeleceria um quadro regulamentar para stablecoins e criaria um comité de certificação composto por funcionários do Tesouro, da Reserva Federal e da FDIC. Apesar das críticas da senadora Elizabeth Warren, espera-se que o projeto de lei receba uma votação completa esta semana antes de ir para o presidente Trump para aprovação. O Bitcoin subiu 2.3% para $ 106,011 após a notícia.

As importações chinesas de carvão da Rússia caíram 13% em abril para 7,397 milhões de toneladas métricas, com as importações globais de carvão a caírem 16% em termos anuais. Os embarques russos podem aumentar nos próximos meses, uma vez que Moscovo planeia apoiar a sua indústria de carvão com descontos no transporte ferroviário e exportações garantidas. As importações da Austrália caíram 3% para 6,97 milhões de toneladas, enquanto os embarques da Indonésia caíram 20% para 14,286 milhões de toneladas, em meio a disputas de preços.

