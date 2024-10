Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 20/09/2024

As ações asiáticas subiram esta madrugada , acompanhando os ganhos da noite em Wall Street, na sequência do corte substancial da taxa de juro de 50 pontos base da Reserva Federal. O Nikkei 225 do Japão teve um desempenho superior, subindo 1,8%, enquanto o TOPIX subiu 1,5%.

O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas , tal como esperado, mas alertou para o aumento constante da inflação. O iene valorizou ligeiramente após a decisão, com o USDJPY a cair 0,2% para 142,28.

As ações chinesas tiveram um desempenho mais fraco, uma vez que o Banco Popular da China manteve a sua taxa de juro de referência inalterada , contrariando as expectativas de novos estímulos. Os índices Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite caíram ligeiramente.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,3% , impulsionado pelos ganhos das ações tecnológicas. O KOSPI da Coreia do Sul subiu 1%, enquanto o ASX 200 da Austrália subiu 0,3%, atingindo um máximo histórico.

O dólar voltou a recuar com a redução das taxas da Fed . O índice do dólar e os futuros do índice do dólar caíram ligeiramente durante a sessão asiática.

Os preços do petróleo permaneceram inalterados , mas aproximam-se da segunda semana consecutiva de ganhos. Os futuros do Brent caíram 0,3%, para $73,69 por barril, enquanto que os futuros do WTI recuaram $70,95.

O ouro voltou a aproximar-se dos máximos históricos nos US $2.592,17 por onça, beneficiando do dólar mais fraco e do ambiente de taxas de juros mais baixas.

Os mais recentes smartphones da Huawei e da Apple foram colocados à venda na China , com muitos fãs da Huawei desapontados com o facto de o seu novo telemóvel Mate XT triplo de 2.800 dólares não estar disponível para os clientes devido a restrições de fornecimento.

A FedEx registou uma queda acentuada dos lucros trimestrais e reduziu a sua previsão de receitas para o ano inteiro, uma vez que os clientes continuaram a mudar de opções de entrega rápidas e dispendiosas para alternativas mais baratas e lentas.

O Banco da Tailândia sublinhou a necessidade de independência do banco central na definição da política monetária, devido às divergências com o governo sobre os cortes nas taxas de juro .

As refinarias de petróleo em todo o mundo estão a enfrentar uma queda na rentabilidade para mínimos de vários anos , sinalizando um abrandamento da procura por parte dos consumidores e da indústria, especialmente na China.

EURUSD está estável, a prata subiu 0,7% e o ouro apenas 0,2%. O mercado de criptomoedas continua a valorizar, a Bitcoin subiu 2% e o Ethereum está a subir quase 4% .

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.