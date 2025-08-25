Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 25/08/2025

Wall Street terminou a semana passada com uma forte recuperação (S&P 500: +1,5%, Nasdaq: +1,9%, DJIA: +1,9%, Russell: +3,86%) em resposta às observações dovish do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que, citando maiores riscos para o mercado de trabalho, abriu a porta a um potencial corte das taxas em setembro. Atualmente, os futuros dos índices norte-americanos estão a ser negociados em ligeira baixa (US500 : -0,05%), enquanto o EU50 desce 0,2%.

Na região da Ásia-Pacífico, as perspectivas de cortes nas taxas dos EUA estão a alimentar um amplo otimismo. O índice MSCI Ásia-Pacífico está a subir mais de 1,1%, impulsionado principalmente pelos ganhos na China (HSCEI : +1,8%, Hang Seng : +1,7%). O Nikkei 225 do Japão (+0,3%), o Shanghai SE Composite (+0,72%), o Kospi da Coreia do Sul (+1%) e o Nifty 50 da Índia (+0,3%) também estão no verde. O S&P/ASX 200 da Austrália está a negociar sem alterações.

De acordo com o Securities Daily, que cita especialistas do sector, a China poderá vir a lançar projectos de renovação financiados pelo governo para apoiar o seu mercado imobiliário, ainda em dificuldades. Os promotores chineses estão a registar fortes recuperações (por exemplo, Vanke: +15%).

As vendas a retalho na Nova Zelândia aumentaram inesperadamente no segundo trimestre de 2025 (+0,5%, previsão -0,3%, anterior +0,8%). O maior valorizado foi observado na eletrónica (+4,6% q/q), enquanto o declínio mais acentuado foi nos produtos farmacêuticos e “outros” (-1,2% q/q).

No mercado cambial: o índice do dólar está a recuperar ligeiramente após a venda induzida por Powell na sexta-feira (USDIDX : +0,15%). As moedas portos-seguros estão a corrigir mais, nomeadamente o iene japonês (USDJPY : +0,25%) e o franco suíço (USDCHF : +0,2%). EURUSD está em baixa de 0,14%, mantendo-se em 1,17. A maior resistência ao dólar provém das moedas antípodas (AUDUSD : +0,05%, NZDUSD : +0,03%), que estão a valorizar o apetite pelo risco.

Os metais preciosos também estão a recuar: o ouro desce 0,2% para $3.364, a prata -0,15% para $38,82, o paládio -0,3%, sendo a platina a exceção, com uma subida de 0,2%.

As matérias-primas energéticas também estão em queda: O NATGAS caiu 1,8%, enquanto o Brent e o petróleo WTI estão ambos a recuar (cerca de -0,2%), apesar das ameaças de Donald Trump de que "fortes sanções" seriam impostas à Rússia se nenhum acordo de guerra pudesse ser alcançado em cerca de duas semanas.

As criptomoedas estão a prolongar as perdas após os momentos de maior volatilidade no domingo. A Bitcoin caiu 0.25% para $ 112,500, Ethereum -1.35% para $ 4,722, a Dogecoin (-2.2%), Sushi (-1.9%) e Chainlink (-0.4%) também a ser negociadas em terreno negativo.

