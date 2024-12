Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 26/12/2024

A abertura dos mercados bolsistas está a ser marcada pela continuação dos ganhos registados na véspera de Natal. O US100 está a subir 0,2%, enquanto o US500 permanece próximo dos valores de terça-feira.

Ainda assim, é importante recordar que a maioria dos mercados permanecem fechados hoje, mas Wall Street funcionará normalmente.

A atual volatilidade do mercado sugere que o Rally do Pai Natal e o Efeito janeiro ainda podem estar em jogo. Tanto o US100 como o US500 estão a testar máximos históricos.

O JAP225 está a subir 0,5% esta manhã, potencialmente ligado aos comentários de Ueda do BoJ. Por outro lado, o CH50 da China está a cair 0,2%.

Ueda, o governador do BoJ, indicou que os riscos de inflação permanecem elevados. Afirmou que as taxas de juro se manterão abaixo do nível neutro para garantir que a inflação converge para o objetivo de 2%. Sugeriu também que, se a economia se comportar como previsto, o BoJ aumentará as taxas.

Durante a reunião da semana passada, Ueda indicou que os dados das negociações salariais de março seriam cruciais para a tomada de decisões. Isto implica que o BoJ não irá aumentar as taxas em janeiro.

No mercado cambial, há um ligeiro afastamento do dólar, mas o EURUSD permanece abaixo de 1,0400. O iene também está a enfraquecer.

O Banco Mundial estima que o crescimento da China atingiu 4,9% este ano, mas prevê um abrandamento para 4,5% no próximo ano.

Os legisladores chineses votaram na quarta-feira a adoção de uma lei sobre o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), marcando um progresso significativo na aplicação do princípio da tributação. Esta lei deverá entrar em vigor a 1 de janeiro de 2026.

O Congresso Nacional do Povo está agendado para 5 de março, onde poderão ser apresentadas novas medidas para estimular a economia.

O petróleo está a recuperar durante a sessão de hoje, com a esperança de uma recuperação chinesa nos próximos meses. O petróleo bruto Brent está a subir 0,25%, sendo negociado ligeiramente acima dos 73 dólares por barril.

O gás natural, após fortes ganhos e testando níveis em torno de US $ 3,5 / MBTU, está caindo hoje. Embora se espere que a viragem de dezembro e janeiro seja amena, prevê-se que uma pequena vaga de frio regresse aos estados do leste dos EUA a partir de 2 de janeiro.

O ouro está a ganhar esta manhã, beneficiando de um dólar ligeiramente mais fraco. O ouro subiu 0,4%, sendo negociado marginalmente abaixo de US $ 2.630 a onça.

A Bitcoin está a recuar 0.6% esta manhã, estando a ser negociada abaixo dos 98,000.



