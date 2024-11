Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/11/2024

Os índices da Ásia-Pacífico estão a ser negociados de forma mista. Os índices chineses estão a ganhar entre 0,90-1,20%. Entretanto, o índice Nikkei 225 do Japão desceu 0,65% para 38.060 pontos, enquanto os futuros SG20cash de Singapura subiram 0,07%.

No mercado cambial, o iene japonês e o dólar da Nova Zelândia são os maiores ganhadores na primeira parte do dia, após a decisão do RBNZ sobre as taxas de juros. O dólar americano está a consolidar-se sem alterações significativas, enquanto o par USD/JPY está a cair 0,55% para 152,2000.

O dólar da Nova Zelândia está a ter um forte desempenho hoje, apesar do Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) ter cortado a taxa de juro oficial em 50 pontos base para 4,25%, como esperado. O banco também indicou que se seguiria outro corte de 50 pontos base em fevereiro.

Isto pode refletir a surpresa dos investidores com o ritmo menos agressivo dos cortes nas taxas, uma vez que se especulava sobre um corte de 75 pontos base antes do anúncio.

Além disso, o Governador do RBNZ, Adrian Orr, alertou para o facto de os elevados custos dos empréstimos internacionais significarem que os detentores de hipotecas poderão ter de ajustar as suas expectativas relativamente a taxas de juro excecionalmente baixas. Durante a conferência de imprensa, Orr abordou a ideia errónea de que as previsões do RBNZ sugerem um ritmo mais lento de redução das taxas.

Salientou que as projecções do RBNZ são consistentes com os pressupostos anteriores. Orr também referiu as expectativas de uma maior volatilidade dos preços devido a factores geopolíticos, referindo-se indiretamente às políticas tarifárias de Donald Trump.

O ouro subiu 0,45% na primeira metade do dia, sendo negociado a US $ 2.645 por onça, enquanto a prata está 0,62% mais alta, sendo negociada a US $ 30,60 por onça.

O petróleo bruto WTI caiu 0.30% hoje para $ 68.70 por barril.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que foi acordado um cessar-fogo para pôr fim a 13 meses de combates entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Os combates na fronteira israelo-libanesa terminarão a partir das 04:00 horas locais de amanhã (02:00 GMT de quarta-feira). Biden sublinhou que se trata de uma cessação permanente das hostilidades.

Apesar disso, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que Israel não hesitaria em responder a uma possível violação de parte do acordo por parte do Hezbollah.

No mercado das criptomoedas, verifica-se uma ligeira recuperação após as fortes quedas de ontem. O Bitcoin subiu 1.35% para $ 93,200, enquanto o Ethereum está vendo ganhos mais fortes, subindo 3.00% para $ 3,425. A correção atual do pico do Bitcoin já está perto de 10% em seu ponto mais baixo.

