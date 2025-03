Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 28/03/2025

A sessão de ontem voltou a trazer novas quedas nos principais índices, com o S&P 500 perto de fechar o pior trimestre desde 2023.

Os futuros dos índices dos EUA estão a registar ganhos modestos de cerca de 0,1%, mas o VIX também está a subir juntamente com os índices

As ações dos fabricantes de automóveis, incluindo a Ford e a GM, registaram perdas acentuadas, uma vez que podem ser afectadas por custos de produção e de peças significativamente mais elevadas devido às tarifas.

Hoje, o foco do mercado estará principalmente na divulgação dos dados da inflação do PCE dos EUA para fevereiro, agendada para as 12:30 (GMT). Mais tarde, às 14:00 GMT, receberemos a leitura final do sentimento do consumidor e das expectativas de inflação da Universidade de Michigan.

O ouro está a beneficiar da incerteza económica e das tarifas, subindo mais de 0,8% para os US $ 3.085 por onça

O dólar americano está a valorizar ligeiramente, enquanto que o EUR / USD desliza 0,1% para 1,078. O USDJPY cai quase 0,3% com a inflação japonesa em Tóquio (para março) chegando a 2,4%, acima do esperado, contra 2,2% esperados e 2,2% anteriores

A volatilidade no mercado das matérias-primas energéticas continua muito baixa; o petróleo e o gás natural estão a ser negociados quase sem alterações. Entre as mercadorias agrícolas, os futuros do trigo são os que registam maior queda, caindo mais de 0,6%.

O sentimento no mercado de criptomoedas permanece fraco - a Bitcoin recua 1,5%, para os US $ 85.500. Criptomoedas como Polygon, Sandbox e Gala estão a recuar mais de 7%.

Thomas Barkin, do Federal Reserve, mencionou que o Fed deve esperar até que a incerteza em relação à economia e à inflação desapareça antes de tomar medidas (por exemplo, ajustar as taxas de juros).

Entretanto, Susan Collins, da Reserva Federal, afirmou que as perspectivas atuais tanto para a inflação como para o crescimento económico se tornaram significativamente mais complexas e difíceis. Observou também que os riscos para a inflação continuam a ser positivos e avaliou que as tarifas irão quase certamente aumentar a inflação a curto prazo.

O Canadá anunciou que irá responder às tarifas impostas pelos EUA. O Reino Unido emitiu uma declaração semelhante, sublinhando que continua aberto a conversações com a administração Trump.

