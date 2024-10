Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 30/10/2024

Os mercados asiáticos estiveram a ser negociados em baixa esta madrugada, devido à cautela em relação aos próximos dados económicos e à incerteza eleitoral. O Nikkei 225 do Japão subiu mais de 0,5%, enquanto o CSI 300 da China e o Hang Seng de Hong Kong caíram ligeiramente. O ASX 200 caiu 0,6% após os dados da inflação.

A inflação australiana do terceiro trimestre mostrou sinais mistos - o IPC geral caiu para 2,8% (o mais baixo desde 2021), mas a inflação subjacente permaneceu estável em 3,5%. Os mercados reduziram as expectativas de corte das taxas, com os principais bancos a preverem agora o primeiro corte em fevereiro de 2025.

O PIB do terceiro trimestre em França superou as expectativas em +0,4% QoQ e +1,3% YoY (vs previsões de +0,3% e +1,2%), impulsionado pela atividade relacionada com os Jogos Olímpicos, apesar das fraquezas económicas subjacentes, enquanto as despesas de consumo de setembro cumpriram as estimativas em +0,1% MoM (anteriormente revisto para +0,4%)

Os futuros em Wall Street estão a valorizar após os fortes ganhos registados pela Alphabet, com a empresa a registar um crescimento de 35% no segmento das clouds e a dar sinais de melhoria nas receitas de publicidade do YouTube. A Meta e a Microsoft apresentam relatórios ainda hoje, seguidos pela Apple e pela Amazon amanhã.

O dólar manteve-se perto de máximos de 3 meses antes dos principais dados económicos dos EUA esta semana. O dólar australiano caiu para mínimos dos últimos 3 meses após o relatório de inflação. O iene japonês ficou estável perto dos 153,25 por dólar, já que os mercados esperam que o BOJ mantenha as taxas amanhã.

A Bitcoin aproximou-se de máximos históricos, e está a ser negociado junto da marca dos $72.456l. O ouro atingiu novos máximos históricos perto dos $ 2.782,78 por onça

Os preços do petróleo têm estado mais estáveis, com o Brent a ser negociado perto dos $71,22 e o WTI em $67,73

Em Hong Kong, registou-se um aumento recorde de compras de propriedades na China continental no primeiro trimestre de 2024, com 8.133 casas no valor de HK $ 90,6 bilhões compradas após o relaxamento da política.

Principais eventos a seguir: Resultados da Meta e da Microsoft, dados do PIB europeu, anúncio do orçamento do Reino Unido, reunião de política do BOJ amanhã e relatório de emprego ADP dos EUA hoje.

A UE confirmou a imposição de direitos aduaneiros até 45,3% sobre os veículos eléctricos chineses, o que suscitou críticas de Pequim, que apelou a novas negociações para evitar uma escalada das fricções comerciais.

A Volkswagen e os sindicatos reúnem-se hoje sobre os controversos planos de encerramento de fábricas e de redução de postos de trabalho, num contexto de fraca procura e de custos elevados, com a iminência de uma potencial ação laboral.

