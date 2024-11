Destaques da Manhã, por Vítor Madeira (06.11.2024)

Na primeira parte do dia, assistimos a uma reação relativamente forte dos mercados ao que agora parece ser uma vitória quase certa para os republicanos. Para além da eleição presidencial, o Partido Republicano tem fortes hipóteses de ganhar no Senado e no Congresso.

Na altura da publicação deste relatório, os republicanos tinham assegurado 51 lugares no Senado, enquanto os democratas detinham 41. Na corrida presidencial, Donald Trump lidera com 246 votos eleitorais, enquanto Kamala Harris tem 187. No Congresso, a Câmara dos Republicanos lidera com 191 votos, enquanto os Democratas têm 158 votos.

Nos mercados financeiros, há uma forte reação a favor das políticas de Trump. O mercado antecipa um aumento do protecionismo e dos cortes de impostos, uma extensão das políticas da eleição de 2016.

O índice do dólar está a subir 1,66%, ultrapassando os 105 pontos pela primeira vez desde junho deste ano, durante um período de pivot da Fed e do início dos cortes nas taxas. No entanto, os mercados estão preocupados com o regresso da inflação e com a possibilidade de a Reserva Federal voltar a mudar de rumo a longo prazo. A decisão de quinta-feira de reduzir as taxas de juro é praticamente certa.

Os índices de acções dos EUA estão a registar fortes ganhos, com o US500 e o US100 a subirem 1,25%, perto de máximos históricos. Entretanto, o índice US2000 de pequena capitalização está a subir 2,75%, saindo da sua zona de consolidação para atingir 2.345 pontos.

Os rendimentos das obrigações dos E.U.A. também estão a registar um forte movimento ascendente. Atualmente, as taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos subiram para 4,41% e as taxas de rendibilidade das obrigações a 2 anos para 4,27%.

Na região Ásia-Pacífico, as reacções às eleições são mistas. Estamos a assistir a vendas significativas nos índices chineses, com quedas entre 1,50-2,20%. Os investidores estão preocupados com o aumento das tarifas sobre os produtos chineses, com as restrições comerciais e com novas restrições à transferência de tecnologia.

Noutros mercados, como o Japão, a Austrália e Singapura, os índices estão a registar ganhos moderados, entre 0,50-1,60%. O maior ganho é registado no índice JP225 do Japão, que subiu para 39 650 pontos (+1,65%).

Os ganhos mais interessantes, no entanto, são observados no mercado de criptomoedas. Trump era um dos favoritos entre os investidores neste mercado, graças às suas muitas promessas de apoio positivo ao desenvolvimento da indústria nos EUA. O Bitcoin subiu 8,00% para US $ 75.000, quebrando sua alta histórica. O Ethereum subiu 7,70% para US $ 2.600, e outras altcoins subiram 6,90%, elevando a capitalização de mercado total para US $ 640 milhões.

Dogecoin, fortemente associado a Elon Musk, que esteve fortemente envolvido nas eleições, subiu 23% para US $ 0,20 por token.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.