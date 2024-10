Destaques da próxima semana

A semana que passou nos mercados

Os mercados acionistas dos EUA recuperaram esta semana, apoiados por dados de inflação favoráveis ao mercado e pela recuperação do setor tecnológico. A recuperação do mercado também foi reforçada por uma notícia que indica que a FOMC ainda está a considerar a possibilidade de efetuar um corte de 50 pontos base (pb) na taxa de juro na próxima semana

- O índice geral de preços no consumidor (IPC) dos EUA aumentou 0,2% em agosto, baixando a taxa anual de 2,9% para 2,5%

- No entanto, o IPC subjacente dos EUA aumentou 0,3% em agosto, excedendo as expectativas dos economistas de um aumento de 0,2%

- O índice de preços no produtor (PPI) subjecente dos EUA aumentou 0,3% em agosto. No entanto, os componentes que alimentam a inflação das despesas de consumo pessoal (PCE), incluindo as tarifas aéreas, os produtos financeiros e os cuidados de saúde, foram mais suaves do que o esperado

- Os pedidos semanais iniciais de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram em 2000 para 23 000, em linha com as expectativas

- A taxa de inflação anual da China aumentou de 0,5% em julho para 0,6% em agosto, o valor mais elevado desde fevereiro

- A balança comercial da China subiu para 91,02 mil milhões de dólares em agosto, contra 67,81 mil milhões de dólares no mesmo período do ano anterior

- Nos pormenores da balança comercial da China, as exportações aumentaram 8,7% em termos anuais para um máximo de 23 meses. No entanto, as importações aumentaram apenas 0,5%, abaixo dos 2% esperados, uma vez que as famílias chinesas mantiveram-se cautelosas

- No Reino Unido, a taxa de desemprego desceu de 4,2% para 4,1% em julho

- No Reino Unido, o produto interno bruto (PIB) em julho estabilizou em 0% em termos mensais (MoM)

- O sentimento dos consumidores australianos caiu 0,5% em setembro, para 84,6, depois de o crescimento morno do PIB ter provocado receios de perda de postos de trabalho

- A confiança das empresas australianas caiu para -4 em agosto, o valor mais baixo desde novembro de 2022

Destaques da semana que vem

Reunião da FOMC nos EUA

Quarta-feira, 18 de setembro, às 19h00 BST

Na sua reunião de julho, a FOMC manteve as taxas inalteradas nos 5,25%-5,50%, tal como amplamente esperado. Na sequência de uma série de dados mais fracos sobre a inflação, o Presidente Powell adoptou um tom mais dovish. Indicou que o nível de confiança da Reserva Federal (Fed) está a aumentar, que a inflação está a regressar ao objetivo e lançou as bases para uma potencial redução das taxas em setembro. As preocupações estão a mudar da inflação para o arrefecimento do mercado de trabalho, e o debate antes da reunião da próxima semana gira em torno da importância do primeiro corte de taxas da Fed. Na sequência de dados mais firmes do IPC subjacente esta semana, o mercado de taxas parecia confortável com um corte de 25 pb nas taxas. No entanto, o debate sofreu outra reviravolta depois de uma notícia de quinta-feira à noite ter sugerido que os membros da Fed ainda estavam indecisos quanto à redução das taxas em 25 ou 50 pontos base. Reflectindo esta incerteza, o mercado de taxas está a fixar o preço em 35 pb de cortes nas taxas para setembro e 115 pb de cortes acumulados até ao final do ano. É preciso estar atento ao Resumo das Projecções Económicas da Fed, que pode indicar uma mudança para três cortes de taxas de 25 pb este ano, em vez de um. Espera-se também que o Presidente Powell assinale que a dimensão e a magnitude dos cortes adicionais das taxas dependerão dos dados que forem chegando.

Reunião do Banco de Inglaterra

Quinta-feira, 19 de setembro, às 12h00 BST

Em julho, o BoE votou por pouco 5-4 para reduzir a sua taxa de juro bancária em 25 pontos base, para 5%. Em seguida, a inflação do Reino Unido subiu ligeiramente para 2,2% em julho, contra 2% em junho, embora tenha ficado ligeiramente abaixo dos 2,3% esperados. A declaração do BoE indicou menos urgência para novos cortes nas taxas, observando que a política monetária deve “permanecer restritiva por um período suficientemente longo até que os riscos de a inflação regressar de forma sustentável ao objetivo de 2% a médio prazo se tenham dissipado ainda mais”. Em termos prospectivos, espera-se que o BoE mantenha as taxas estáveis nos 5% na próxima reunião, com uma probabilidade de 80%. No entanto, o consenso do mercado sugere um corte de 25 pontos base em novembro e outro em dezembro, dependendo de uma inflação mais baixa ou de uma desaceleração significativa no mercado de trabalho. As orientações dos decisores políticos serão acompanhadas de perto e, se mantiverem a atual orientação de manter as taxas restritivas, isso poderá atenuar as expectativas de cortes nas taxas a curto prazo.

IPC e decisão sobre as taxas de juro do BoJ

Sexta-feira, 20 de setembro, às 00h30 BST

Espera-se que o BoJ mantenha as taxas em 0,25%, depois de ter aumentado o seu objetivo de política de curto prazo em 15 pontos base em julho. Uma subida consecutiva seria provavelmente vista como demasiado agressiva, especialmente tendo em conta as críticas de que a postura hawkish do BoJ contribuiu para a turbulência do mercado global no início de agosto. Dito isto, a inflação e o crescimento dos salários no Japão, mais fortes do que o previsto no mês passado, deram ao BoJ confiança num ciclo salários-preços que poderá manter a inflação acima dos 2%, abrindo caminho a uma maior restritividade das políticas. Os mercados estão a prever uma subida das taxas de juro de 10 pontos base em dezembro. Os próximos dados sobre a inflação serão fundamentais para determinar se esta expetativa se mantém. Prevê-se que a inflação subjacente suba de 2,7% para 2,8%, marcando o 29º mês consecutivo de inflação acima do objetivo. Uma inflação mais elevada do que o previsto poderá alimentar apostas mais hawkish, acelerando o calendário para uma subida das taxas.