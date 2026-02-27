Destaques da semana que vem

-
Mercados dos EUA praticamente estáveis no mês; resultados da NVIDIA desiludiram e pressionaram o Nasdaq 100, enquanto o Dow Jones segue para 10º mês de ganhos.
-
EUA: dados mistos – encomendas industriais abaixo do esperado, confiança do consumidor a subir e desemprego ligeiramente mais alto.
-
Austrália: inflação mantém-se elevada (3,8%) e métrica preferida do Reserve Bank of Australia acima do esperado.
-
Japão: inflação de Tóquio abranda abaixo da meta do Bank of Japan; retalho recupera.
-
Nova Zelândia: queda na confiança empresarial.
-
Próxima semana: PMI manufatureiro da RatingDog (China), inflação preliminar da Zona Euro e payrolls dos EUA serão determinantes para expectativas de estímulos e cortes de juros.
-
Mercados dos EUA praticamente estáveis no mês; resultados da NVIDIA desiludiram e pressionaram o Nasdaq 100, enquanto o Dow Jones segue para 10º mês de ganhos.
-
EUA: dados mistos – encomendas industriais abaixo do esperado, confiança do consumidor a subir e desemprego ligeiramente mais alto.
-
Austrália: inflação mantém-se elevada (3,8%) e métrica preferida do Reserve Bank of Australia acima do esperado.
-
Japão: inflação de Tóquio abranda abaixo da meta do Bank of Japan; retalho recupera.
-
Nova Zelândia: queda na confiança empresarial.
-
Próxima semana: PMI manufatureiro da RatingDog (China), inflação preliminar da Zona Euro e payrolls dos EUA serão determinantes para expectativas de estímulos e cortes de juros.
A semana que agora termina nos mercados
Após mais uma semana instável, os mercados acionistas americanos devem terminar o mês praticamente estáveis. Os impressionantes resultados financeiros da NVIDIA no quarto trimestre foram recebidos com decepção, pressionando o Nasdaq 100 para a sua terceira perda mensal em quatro meses. Os mercados temem que o nível atual de receitas da Nvidia possa ser difícil de manter, assim como os altos gastos com investimentos. No entanto, isso provocou uma rotação para ações defensivas e cíclicas, mantendo o Dow Jones no caminho para o seu décimo mês consecutivo de ganhos.
Estados Unidos
- As encomendas às fábricas dos EUA contraíram -0,7% em relação ao mês anterior em dezembro, ficando aquém da previsão consensual de -0,5%.
- O Índice S&P/Case-Shiller de Preços Imobiliários subiu 1,4% em relação ao ano anterior em dezembro, correspondendo às expectativas e mantendo-se estável em relação ao mês anterior
- A confiança do consumidor norte-americano melhorou para 91,2 em fevereiro, superando a previsão de 87 e subindo de 89,0 em janeiro
- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA subiram 4000 para 212.000 na terceira semana de fevereiro
Austrália
- A taxa de inflação global da Austrália manteve-se estável nos 3,8% em janeiro, ligeiramente acima da previsão de 3,7%
Japão
- A inflação em Tóquio desacelerou para 1,8% a/a em fevereiro, ficando abaixo da meta de 2% do Banco do Japão pela primeira vez em 16 meses, embora os indicador subjacente (excluindo alimentos frescos e energia) continuem a apontar para uma pressão persistente sobre os preços.
- As vendas a retalho em janeiro subiram 1,8% em relação aos -0,0% anteriores
Austrália
- A medida de inflação preferida do Banco Central da Austrália (RBA), a média ajustada, subiu para 3,4% em relação ao ano anterior em janeiro, acima das expectativas de 3,3% e subindo de 3,3% no mês anterior
Nova Zelândia
- Na Nova Zelândia, a confiança empresarial do ANZ para fevereiro caiu de 64,1 para 59,2
Destaques da semana que vem
PMI de manufatura da RatingDog na China
Data: segunda-feira, 2 de março, às 01h45 GMT
Em janeiro, o PMI de manufatura da RatingDog subiu de 50,1 em dezembro para 50,3, alinhando-se estreitamente com as expectativas do mercado. Foi o ritmo de expansão mais rápido desde outubro passado, apoiado por novos pedidos (incluindo um aumento bem-vindo nas exportações) e um aumento modesto na produção. As empresas contrataram alguns funcionários pela primeira vez em três meses, embora o aumento tenha sido pequeno. Os dados de fevereiro serão os primeiros após o feriado do Ano Novo Lunar, pelo que se espera alguma instabilidade, mas o mercado antecipa, em geral, um aumento modesto para cerca de 50,5. Um valor acima de 50 seria visto como positivo para o renminbi (CNY) e para o sentimento de risco, especialmente se sugerir que o apoio político anterior está a começar a ser eficaz. Por outro lado, uma queda abaixo de 50 reacenderia as discussões sobre a necessidade de mais estímulos.
Taxa de inflação anual preliminar na Zona Euro
Data: terça-feira, 3 de março, às 10h GMT
A estimativa preliminar de janeiro mostrou 1,7% a/a, tal como esperado, marcando o nível mais baixo desde setembro de 2024. A inflação subjacente caiu para 2,2%, o nível mais baixo desde outubro de 2021, destacando que o processo de desinflação ainda está em andamento. Para fevereiro, o consenso é de aproximadamente 1,7% a 1,8%. Espera-se que a inflação subjacente caia ainda mais para 2,1%, refletindo a moderação contínua nos serviços e os bens industriais não energéticos mais fracos. Com o Banco Central Europeu (BCE) a manter as taxas inalteradas no início de fevereiro e a parecer satisfeito em manter esta postura, o limiar para qualquer mudança continua elevado. Um resultado em linha com as expectativas irá apoiar a abordagem «paciente e dependente dos dados» e manter as expectativas de corte das taxas adiadas para o segundo semestre do ano.
Variação de emprego não agrícola nos EUA
Data: sexta-feira, 6 de março, às 13h30 GMT
O relatório de emprego de janeiro surpreendeu, com a economia dos EUA a adicionar 130.000 empregos contra a previsão de 55 a 70.000, resultando numa queda da taxa de desemprego de 4,4% para 4,3%.. Mesmo após as revisões negativas dos índices de referência dos meses anteriores, o sólido número geral ajudou a aliviar as preocupações com um rápido arrefecimento do mercado de trabalho que vinha se formando no final de 2025. Para fevereiro, o consenso estima um ganho na faixa de 70.000 a 90.000, com a taxa de desemprego estável em torno dos 4,3% a 4,4%. Após o valor atípico de janeiro, esta leitura irá testar se o mercado de trabalho está a estabilizar a um ritmo mais lento, mas positivo, ou se a tendência mais fraca do final do ano passado está a ressurgir. Atualmente, o mercado de taxas de juro dos EUA está a prever cerca de 50 pontos base (pb) de cortes da Reserva Federal em 2026, com o primeiro movimento de 25 pb previsto para julho e outro em dezembro.
Última hora: colapso do PIB no Canadá; Índice de Preços ao Produtor nos EUA acelera🚨
Calendário Económico: Inflação europeia e PPI dos EUA em destaque
Resumo do dia: Nvidia abala Nasdaq100
Calendário económico: Negociações entre EUA e Irão no centro das atenções
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.