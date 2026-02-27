Destaques da semana que vem

A semana que agora termina nos mercados

Após mais uma semana instável, os mercados acionistas americanos devem terminar o mês praticamente estáveis. Os impressionantes resultados financeiros da NVIDIA no quarto trimestre foram recebidos com decepção, pressionando o Nasdaq 100 para a sua terceira perda mensal em quatro meses. Os mercados temem que o nível atual de receitas da Nvidia possa ser difícil de manter, assim como os altos gastos com investimentos. No entanto, isso provocou uma rotação para ações defensivas e cíclicas, mantendo o Dow Jones no caminho para o seu décimo mês consecutivo de ganhos.

Estados Unidos

- As encomendas às fábricas dos EUA contraíram -0,7% em relação ao mês anterior em dezembro, ficando aquém da previsão consensual de -0,5%.

- O Índice S&P/Case-Shiller de Preços Imobiliários subiu 1,4% em relação ao ano anterior em dezembro, correspondendo às expectativas e mantendo-se estável em relação ao mês anterior

- A confiança do consumidor norte-americano melhorou para 91,2 em fevereiro, superando a previsão de 87 e subindo de 89,0 em janeiro

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA subiram 4000 para 212.000 na terceira semana de fevereiro

Austrália

- A taxa de inflação global da Austrália manteve-se estável nos 3,8% em janeiro, ligeiramente acima da previsão de 3,7%

Japão

- A inflação em Tóquio desacelerou para 1,8% a/a em fevereiro, ficando abaixo da meta de 2% do Banco do Japão pela primeira vez em 16 meses, embora os indicador subjacente (excluindo alimentos frescos e energia) continuem a apontar para uma pressão persistente sobre os preços.

- As vendas a retalho em janeiro subiram 1,8% em relação aos -0,0% anteriores

Austrália

- A medida de inflação preferida do Banco Central da Austrália (RBA), a média ajustada, subiu para 3,4% em relação ao ano anterior em janeiro, acima das expectativas de 3,3% e subindo de 3,3% no mês anterior

Nova Zelândia

- Na Nova Zelândia, a confiança empresarial do ANZ para fevereiro caiu de 64,1 para 59,2

Destaques da semana que vem

PMI de manufatura da RatingDog na China

Data: segunda-feira, 2 de março, às 01h45 GMT

Em janeiro, o PMI de manufatura da RatingDog subiu de 50,1 em dezembro para 50,3, alinhando-se estreitamente com as expectativas do mercado. Foi o ritmo de expansão mais rápido desde outubro passado, apoiado por novos pedidos (incluindo um aumento bem-vindo nas exportações) e um aumento modesto na produção. As empresas contrataram alguns funcionários pela primeira vez em três meses, embora o aumento tenha sido pequeno. Os dados de fevereiro serão os primeiros após o feriado do Ano Novo Lunar, pelo que se espera alguma instabilidade, mas o mercado antecipa, em geral, um aumento modesto para cerca de 50,5. Um valor acima de 50 seria visto como positivo para o renminbi (CNY) e para o sentimento de risco, especialmente se sugerir que o apoio político anterior está a começar a ser eficaz. Por outro lado, uma queda abaixo de 50 reacenderia as discussões sobre a necessidade de mais estímulos.

Taxa de inflação anual preliminar na Zona Euro

Data: terça-feira, 3 de março, às 10h GMT

A estimativa preliminar de janeiro mostrou 1,7% a/a, tal como esperado, marcando o nível mais baixo desde setembro de 2024. A inflação subjacente caiu para 2,2%, o nível mais baixo desde outubro de 2021, destacando que o processo de desinflação ainda está em andamento. Para fevereiro, o consenso é de aproximadamente 1,7% a 1,8%. Espera-se que a inflação subjacente caia ainda mais para 2,1%, refletindo a moderação contínua nos serviços e os bens industriais não energéticos mais fracos. Com o Banco Central Europeu (BCE) a manter as taxas inalteradas no início de fevereiro e a parecer satisfeito em manter esta postura, o limiar para qualquer mudança continua elevado. Um resultado em linha com as expectativas irá apoiar a abordagem «paciente e dependente dos dados» e manter as expectativas de corte das taxas adiadas para o segundo semestre do ano.

Variação de emprego não agrícola nos EUA

Data: sexta-feira, 6 de março, às 13h30 GMT

O relatório de emprego de janeiro surpreendeu, com a economia dos EUA a adicionar 130.000 empregos contra a previsão de 55 a 70.000, resultando numa queda da taxa de desemprego de 4,4% para 4,3%.. Mesmo após as revisões negativas dos índices de referência dos meses anteriores, o sólido número geral ajudou a aliviar as preocupações com um rápido arrefecimento do mercado de trabalho que vinha se formando no final de 2025. Para fevereiro, o consenso estima um ganho na faixa de 70.000 a 90.000, com a taxa de desemprego estável em torno dos 4,3% a 4,4%. Após o valor atípico de janeiro, esta leitura irá testar se o mercado de trabalho está a estabilizar a um ritmo mais lento, mas positivo, ou se a tendência mais fraca do final do ano passado está a ressurgir. Atualmente, o mercado de taxas de juro dos EUA está a prever cerca de 50 pontos base (pb) de cortes da Reserva Federal em 2026, com o primeiro movimento de 25 pb previsto para julho e outro em dezembro.