Destaques da semana que vem

A semana que agora termina nos mercados

Os mercados acionistas americanos deverão encerrar a semana em alta, após uma recuperação sólida na segunda metade da semana. O otimismo renovado em torno das negociações de paz entre os EUA e o Irão ajudou a aliviar as tensões geopolíticas e fez baixar os preços do petróleo, aliviando a pressão tanto sobre as expectativas de inflação como sobre os ativos de risco.

EUA

- O índice do mercado imobiliário da Associação Nacional de Construtores de Habitações dos EUA (NAHB) subiu para 37 em maio, superando as expectativas de 35 e registando o valor mais elevado desde o final do ano passado;

- As vendas de habitações pendentes subiram 1,4% em termos mensais em abril, superando a previsão consensual de 1,0%;

- A minutas da FOMC revelaram que a maioria dos responsáveis se mostraram abertos a algum endurecimento da política monetária caso a inflação se mantenha persistente, embora o tom geral tenha sido relativamente equilibrado;

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram em 3000, para 209.000, na semana que terminou a 9 de maio;

- O índice PMI do setor industrial subiu para 55,3, acima da previsão de 53,8 e registando o seu valor mais elevado desde maio de 2022.



APAC

- A produção industrial abrandou mais do que o esperado para 4,1% em termos homólogos em abril, enquanto as vendas a retalho aumentaram apenas 0,2%, bem abaixo do consenso de 2,0%;

- Os preços das casas novas na China, em 70 cidades, caíram 3,5% em abril, marcando o 34.º mês consecutivo de contração;

- O PIB preliminar do Japão no primeiro trimestre surpreendeu positivamente, expandindo-se a uma taxa anualizada de 2,1% contra os 1,7% esperados;

- A taxa de inflação subjacente do Japão em abril abrandou para 1,4% em termos homólogos, face aos 1,8% anteriores;

- Na Austrália, a confiança dos consumidores Westpac subiu 3,5% em maio para 83, recuperando da queda do mês anterior e superando as previsões;

- O relatório de emprego de abril australiano revelou uma perda de 18.600 postos de trabalho, muito abaixo do ganho esperado de 15,000, e a taxa de desemprego subiu de 4,3% para 4,5%, o nível mais alto desde novembro de 2021;



Europa

- Donald Trump pretende enviar mais 5 000 soldados norte-americanos para a Polónia. Para os investidores globais, tal decisão pode ser interpretada como um sinal do forte compromisso dos EUA com a defesa da Polónia, de relações sólidas de aliança militar e de uma importante garantia de segurança para o país. Um passo adicional que poderia melhorar significativamente o clima de confiança seria o estabelecimento de uma base militar permanente dos EUA na Polónia.

Destaques da semana que vem

Inflação na Austrália

Data: quarta-feira, 27 de maio, às 2h30 GMT

Os dados do IPC do mês passado registaram um aumento notável, com a inflação global a subir para 4,6% em termos homólogos nos 12 meses até março de 2026 – o valor mais elevado desde setembro de 2023. A habitação, que é o grupo com maior ponderação no IPC, foi o principal contribuinte para a inflação anual, com um aumento de 6,5%. O RBA respondeu poucos dias depois, subindo a taxa de juro de referência em 25 pb para os 4,35%, o seu terceiro aumento consecutivo de 25 pb. O mercado espera que a inflação global volte a subir para cerca de 5%. Um resultado mais elevado do que o esperado reforçaria os argumentos a favor de um novo aumento por parte do RBA.

Decisaão de taxa de juro por parte do RBNZ

Data: quarta-feira, 27 de maio, às 03h00 GMT

Na sua reunião de abril, o Banco Central da Nova Zelândia manteve a taxa oficial de juro estável nos 2,25%, por consenso. O comité reconheceu que os desenvolvimentos no Médio Oriente alteraram significativamente as perspetivas, empurrando a inflação a curto prazo para cima, ao mesmo tempo que enfraqueceram a recuperação económica. Observou que a inflação deverá agora atingir um pico de cerca de 4,2% no trimestre de junho, antes de regressar gradualmente ao ponto médio de 2% ao longo do tempo.Na próxima semana espera-se que o RBNZ mantenha a taxa inalterada nos 2,25% mais uma vez. Os mercados irão concentrar-se fortemente nas previsões atualizadas e no tom da declaração, à medida que o banco pondera os riscos persistentes de inflação importada face uma procura interna mais fraca.

Índice de preços PCE nos EUA

Data: quinta-feira, 28 de maio, às 13h30 GMT

No mês passado, o indicador de inflação preferido da Fed – o PCE subjacente – subiu para 3,2% em termos homólogos em março, o nível mais alto desde o final de 2023 e acima dos 3,0% do mês anterior. Na última reunião da FOMC, no final de abril, a Fed manteve as taxas inalteradas, mas registou a votação mais dividida desde 1992. O governador Miran defendeu um corte nas taxas, enquanto vários decisores políticos discordaram com uma postura mais restritiva. A divulgação do PCE subjacente de abril, na quinta-feira, será um dos dados mais importantes dos EUA da semana. Com os preços do petróleo ainda elevados, o consenso espera que o valor suba para 3,3% em termos homólogos. Um resultado mais forte do que o esperado aumentaria a probabilidade de um aumento das taxas. O mercado de taxas de juro dos EUA está atualmente a descontar um aumento de 23 pontos base até dezembro.

Época de resultados referente ao 1ºT de 2026 nos EUA

A época de resultados do 1.º trimestre de 2026 nos EUA está na reta final, com relatórios agendados de empresas como a CrowdStrike e a Broadcom.