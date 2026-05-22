Os mercados acionistas asiáticos prolongaram as subidas pela segunda sessão consecutiva, apoiados pela rotação de capitais para empresas ligadas à IA e por um clima de confiança ainda resiliente em Wall Street. O Índice MSCI Ásia subiu cerca de 1%, liderado pelo Nikkei japonês, que avançou 2,7%.

O sinal mais forte veio da SoftBank, que subiu 11% devido às expectativas ligadas à exposição da empresa à infraestrutura de IA. A Lenovo atingiu o seu nível mais alto em Hong Kong em 26 anos, após resultados sólidos nos segmentos relacionados com a IA.

A melhoria do sentimento é também visível para além da Ásia: os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,4%, enquanto os índices europeus apontam para uma abertura em alta.

Os fatores geopolíticos continuam a limitar, em certa medida, o apetite pelo risco, embora o petróleo Brent tenha descido para abaixo dos 102 dólares por barril, apesar dos sinais do Irão que apontam para uma postura de negociação mais dura em relação ao Estreito de Ormuz e à presença de urânio enriquecido no país.

O ouro caiu para cerca de 4.540 dólares por onça, sugerindo uma realização parcial de lucros, apesar das tensões geopolíticas em curso. O iene manteve-se fraco, perto dos 159 face ao dólar, depois de o principal indicador de inflação do Japão ter ficado abaixo das expectativas.

O índice de confiança do consumidor GfK da Alemanha situou-se em -29,8, apontando para uma melhoria face aos -33,3 anteriores e superando a previsão consensual de -34. Entretanto, o crescimento final do PIB da Alemanha no primeiro trimestre foi confirmado em 0,3% em termos trimestrais, em linha tanto com as expectativas como com o ritmo do trimestre anterior.

Donald Trump decidiu enviar mais 5.000 soldados norte-americanos para a Polónia.

A OpenAI manteve a sua liderança em receitas face à Anthropic no primeiro trimestre, gerando cerca de 5,7 mil milhões de dólares — aproximadamente mais 1 mil milhões de dólares do que o seu principal rival, de acordo com The Information .

. Ao mesmo tempo, a Anthropic continua a crescer rapidamente. A receita anualizada da empresa aproximou-se recentemente dos 45 mil milhões de dólares, significativamente acima dos cerca de 25 mil milhões de dólares reportados pela OpenAI.

A Anthropic também prevê um segundo trimestre muito forte, com a receita a duplicar para 11 mil milhões de dólares e o lucro projetado a atingir cerca de 600 milhões de dólares. Ambas as empresas estarão alegadamente a planear ofertas públicas iniciais (IPO) este ano. Gráfico US100 (H1) Os futuros da Nasdaq voltaram a ser negociados aicma dos 29 550 pts após uma breve retração, com os compradores provavelmente a prepararem-se para mais uma tentativa de atingir novos máximos históricos. O índice de referência voltou a situar-se acima de ambas as médias móveis exponenciais horárias, apontando para uma melhoria do momentum, enquanto o RSI se mantém perto de 60, ainda longe de território de sobrecompra extrema. O suporte mais importante mantém-se na zona de 29.100–29.000, enquanto a principal resistência se encontra perto da área psicológica dos 29.750 (máximos recentes) e do nível redondo de 30.000. Fonte: xStation5

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