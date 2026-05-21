Resultados preliminares do PMI para maio de 2026: Alemanha: PMI do setor industrial: 49,9 contra 51,0 esperado

contra esperado PMI do setor de serviços: 47,8 contra 47,0 esperado França: PMI do setor industrial: 48,9 contra 52,5 esperado

contra esperado PMI do setor de serviços: 42,9 contra 46,6 esperado Comentário de mercado O conjunto completo de dados do PMI de maio das duas maiores economias da zona euro apresenta um quadro altamente preocupante da saúde económica no Velho Continente. Embora o setor de serviços alemão tenha conseguido superar ligeiramente o consenso do mercado (47,8 pontos contra a previsão de 47,0), permanece abaixo do limiar crítico de 50 pontos, sinalizando uma contração contínua neste segmento. A situação na Alemanha é agravada pelo setor industrial, que inesperadamente voltou a entrar em território de contração, caindo para 49,9 pontos. Isto poderá ser o resultado do aumento dos custos energéticos, que são cruciais para a economia alemã, intensiva em energia. A Alemanha tem vindo a debater-se para recuperar totalmente desde 2022, quando teve de deixar de adquirir gás russo barato e optar por alternativas mais caras provenientes de outras fontes ou de outras fontes de energia. A situação em França parece ainda pior. O setor industrial sofreu uma enorme desilusão, atingindo apenas 48,9 pontos contra as expectativas otimistas do mercado de 52,5 pontos, o que já deveria representar um ligeiro declínio em comparação com a leitura anterior de 42,8 pontos. No entanto, o verdadeiro colapso veio do índice de serviços francês, que mergulhou para um nível profundamente crítico de 42,9 pontos, ficando drasticamente aquém das previsões (46,6 pontos). Vale a pena salientar que a atual deterioração do sentimento é de natureza global — os dados divulgados hoje na Ásia também foram muito fracos. Os dados matinais da região Ásia-Pacífico sinalizaram um claro abrandamento económico. Por exemplo, no Japão, o PMI Composto caiu para o seu nível mais baixo em 5 meses (51,1 pontos contra 52,2 pontos anteriormente), impulsionado pela primeira estagnação no seu setor de serviços em mais de um ano e por um enfraquecimento no afluxo de novas encomendas de exportação. Sinais semelhantes de cautela e enfraquecimento da procura surgiram noutros mercados asiáticos, aumentando os receios de uma desaceleração económica sincronizada a nível global. Reação do mercado cambial A fraqueza dos dados macroeconómicos da Europa afetou imediatamente a cotação da moeda comum. O par EURUSD está a reagir com perdas acentuadas e dinâmicas aos dados europeus fracos. Os investidores estão a vender o euro em massa, e a cotação do par cambial está a perder terreno rapidamente, ultrapassando os níveis de suporte locais. O mercado de capitais está a rever as suas expectativas quanto às medidas do Banco Central Europeu, temendo que a zona euro possa entrar numa recessão mais profunda. Fonte: xStation5

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