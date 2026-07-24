Destaques da semana que vem

- Wall Street terminou a semana em baixa, pressionada pelos resultados dececionantes da Alphabet e Tesla, pela escalada do petróleo e pelo agravamento das tensões no Médio Oriente.
- O mercado laboral dos EUA voltou a surpreender pela positiva, com os pedidos de subsídio de desemprego a caírem para mínimos de quase 60 anos.
- O BCE manteve as taxas inalteradas e reforçou um discurso restritivo, enquanto o índice ZEW apontou para uma melhoria do sentimento económico na Zona Euro.
- Na Ásia, destaque para a aceleração da inflação no Japão, a manutenção das taxas na China e dados sólidos do emprego na Austrália.
- Fed (quarta-feira): Espera-se a manutenção das taxas, mas os investidores estarão atentos ao tom de Kevin Warsh e às pistas sobre futuras subidas.
- Inflação da Austrália (quarta-feira): Uma leitura acima do esperado poderá reforçar as expectativas de uma subida das taxas pelo RBA já em agosto.
- BoE e BoJ (quinta-feira): Reino Unido e Japão deverão manter as taxas, com o foco centrado nas perspetivas para a política monetária.
- Época de resultados nos EUA: Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Visa, Boeing, Chevron e ExxonMobil estarão entre os principais destaques.
- Mercados atentos ao Médio Oriente: A evolução do conflito, dos preços do petróleo e das tarifas comerciais dos EUA continuará a condicionar o sentimento dos investidores.
- Wall Street terminou a semana em baixa, pressionada pelos resultados dececionantes da Alphabet e Tesla, pela escalada do petróleo e pelo agravamento das tensões no Médio Oriente.
- O mercado laboral dos EUA voltou a surpreender pela positiva, com os pedidos de subsídio de desemprego a caírem para mínimos de quase 60 anos.
- O BCE manteve as taxas inalteradas e reforçou um discurso restritivo, enquanto o índice ZEW apontou para uma melhoria do sentimento económico na Zona Euro.
- Na Ásia, destaque para a aceleração da inflação no Japão, a manutenção das taxas na China e dados sólidos do emprego na Austrália.
- Fed (quarta-feira): Espera-se a manutenção das taxas, mas os investidores estarão atentos ao tom de Kevin Warsh e às pistas sobre futuras subidas.
- Inflação da Austrália (quarta-feira): Uma leitura acima do esperado poderá reforçar as expectativas de uma subida das taxas pelo RBA já em agosto.
- BoE e BoJ (quinta-feira): Reino Unido e Japão deverão manter as taxas, com o foco centrado nas perspetivas para a política monetária.
- Época de resultados nos EUA: Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Visa, Boeing, Chevron e ExxonMobil estarão entre os principais destaques.
- Mercados atentos ao Médio Oriente: A evolução do conflito, dos preços do petróleo e das tarifas comerciais dos EUA continuará a condicionar o sentimento dos investidores.
A semana que agora termina nos mercados
Os mercados acionistas americanos deverão encerrar a semana em baixa, na sequência dos resultados financeiros dececionantes da Alphabet e da Tesla, enquanto a subida dos preços do petróleo e um contexto de taxas de juro mais restritivas pesaram sobre o apetite pelo risco. Os EUA continuam a bombardear o Irão pela 13ª noite consecutiva e o Irão rejeitou a proposta de cessar-fogo apresentada pelo primeiro-ministro iraquiano. Os houthis atacaram dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, criando um segundo ponto de estrangulamento crítico para as rotas de abastecimento, a par do Estreito de Ormuz. Trump também lançou uma nova onda de tarifas sobre 60 parceiros comerciais. A partir de sexta-feira, a administração Trump impôs tarifas de 10 a 12,5 por cento a 60 economias, sob o pretexto de esforços insuficientes no combate ao trabalho forçado, substituindo a tarifa global de 10 por cento que estava a expirar ao abrigo da Secção 122
EUA
- Nos EUA, os pedidos semanais de subsídio de desemprego caíram para os 187.000 – muito abaixo dos 212.000 esperados e o nível mais baixo em quase 60 anos.
APAC
- O banco central da China manteve as suas taxas de juro de referência para empréstimos a 1 e 5 anos inalteradas nos 3% e 3,5%, respetivamente, em linha com as expectativas gerais do mercado para julho;
- O défice comercial do Japão aumentou para -406,9 mil milhões de ienes em junho, ficando aquém da previsão de -120 mil milhões de ienes, apesar das exportações terem registado um crescimento sólido de 19,3% em termos homólogos;
- No Japão, a inflação global subiu para 1,7% a/a em junho, face aos 1,5% anteriores. A inflação subjacente subiu para 1,6% a/a em junho, face aos 1,4% anteriores e o iene encontra-se em mínimos de 40 anos face ao dólar;
- O emprego na economia australiana aumentou 76 000 postos de trabalho em junho, superando largamente a previsão de 15.000, enquanto a taxa de desemprego se manteve estável nos 4,4%;
- A taxa de inflação da Nova Zelândia subiu 1,5% em termos trimestrais no segundo trimestre, excedendo a previsão de 1,4% e assinalando uma aceleração em relação ao aumento de 0,9% registado no primeiro trimestre.
Europa
- O mercado de trabalho do Reino Unido proporcionou uma surpresa significativa, com o emprego a registar um aumento de 147.000 postos de trabalho em maio, excedendo largamente a previsão de 85.000, enquanto a taxa de desemprego se manteve nos 4,9%, contrariando as expectativas de um aumento para 5,0%;
- A inflação global do Reino Unido abrandou para 2,6% em termos homólogos em junho, ligeiramente abaixo da previsão de 2,7%, enquanto a taxa de inflação subjacente se manteve estável nos 2,6%, contra as expectativas de 2,5%;
- O sentimento económico na zona euro registou um forte impulso, com o Índice ZEW a subir para 23,4 em julho, superando facilmente a previsão de 11,2 e o valor anterior de 9,5;
- O BCE manteve a sua postura restritiva, tal como esperado, com a conferência de imprensa também a corresponder, em grande medida, às expectativas, reforçando a perspetiva de um aumento da taxa de juro de 25 pontos base (pb) em setembro.
Destaques da semana que vem
Taxa de inflação na Austrália de Junho
Data: quarta-feira, 29 de julho, às 02h30 GMT
Os dados do índice de preços no consumidor (IPC) de maio revelaram que a inflação global abrandou para 4,0% em termos homólogos nos 12 meses até maio de 2026, abaixo dos 4,2% registados em abril e bem abaixo do consenso de 4,4%. Para Junho, o consenso aponta para que a inflação global suba ligeiramente para 4,1% em termos homólogos, com a média aparada a subir para 3,8%. Isto colocaria o IPC do segundo trimestre em cerca de 3,7% em termos homólogos, acima dos 3,5% do primeiro trimestre, deixando a inflação, em todos os indicadores, bem acima do ponto médio da faixa-alvo de 2% a 3% do RBA. Antes da divulgação, o mercado australiano de taxas de juro está a descontar cerca de 9 pb (uma probabilidade de 36%) de um aumento na reunião do Conselho do RBA de 11 de agosto. Está totalmente descontado um aumento de 25 pontos de base para novembro, o que levaria a taxa de juro de referência a terminar o ano nos 4,60%. Um valor do IPC subjacente em linha com as expectativas ou superior ao esperado testaria severamente a postura restritiva do RBA e aumentaria as probabilidades de um aumento das taxas em agosto, enquanto um valor mais fraco provavelmente manteria o RBA à espera até à reunião de setembro.
Decisão de taxas de juro da Fed
Data: quarta-feira, 29 de julho, às 19h00 GMT
Na sua reunião de junho,a FOMC manteve o intervalo para a taxa dos fundos federais entre os 3,50% e os 3,75%. Sob a liderança do novo presidente, Kevin Warsh, a reunião trouxe um tom hawkish. O «dot plot» atualizado revelou que nove membros esperam agora pelo menos um aumento das taxas até ao final de 2026, enquanto o comunicado retirou a linguagem anterior favorável à flexibilização. Warsh foi notavelmente direto na sua conferência de imprensa, salientando repetidamente a estabilidade de preços e sinalizando que pretende que os mercados reajam aos dados, em vez de anteciparem as orientações futuras. Desde a reunião do FOMC de junho, os dados sobre a inflação têm sido mais moderados do que o esperado. O relatório do IPC de junho revelou que a inflação global desceu para 3,5% em termos homólogos, face aos 4,2% registados em maio — a primeira descida em cinco meses e abaixo das previsões de 3,8%. A inflação subjacente abrandou de 2,9% para 2,6%, ficando abaixo das expectativas de 2,8%, impulsionada pela descida dos custos com a habitação e pelo abrandamento em categorias como tarifas aéreas, vestuário, cuidados de saúde e mobiliário doméstico. No entanto, a subida de 32% nos preços do petróleo bruto este mês reacendeu as preocupações inflacionistas e desencadeou uma reavaliação de postura mais restritiva no mercado de taxas de juro dos EUA. Os mercados estão agora a descontar uma probabilidade de 34% de um aumento de 25 pontos de base na reunião do FOMC da próxima semana, com dois aumentos completos de 25 pontos de base descontados até janeiro de 2027. Embora isto signifique que existe uma probabilidade não negligenciável da Fed proceder ao seu primeiro aumento das taxas na próxima semana desde julho de 2023, o desfecho mais provável é uma manutenção da política monetária com uma postura mais restritiva – com, talvez, dois ou três membros a discordarem e a votarem a favor de um aumento.
Reunião de taxas de juro do BoE
Data: quinta-feira, 30 de julho, ao 12h00 GMT
Na sua última reunião, em junho, o BoE manteve a taxa oficial de juro estável nos 3,75%, por 7 votos a 2. Os dados desta semana relativos à inflação e ao emprego apresentaram um quadro misto. A taxa anual do IPC recuou de 2,8% em maio para 2,6% em junho, registando o valor mais baixo desde março de 2025. A inflação subjacente manteve-se estável nos 2,6%, ligeiramente acima das expectativas de 2,5%. No que diz respeito ao mercado de trabalho, o emprego aumentou em 148.000 nos três meses até maio, superando as expectativas de 85.000, enquanto a taxa de desemprego se manteve inalterada nos 4,9%, um resultado melhor do que o aumento previsto para 5,0%. Em termos gerais, a descida da inflação global de 3,3% em março para 2,6% em junho contribuiu para adiar as expectativas do mercado quanto ao primeiro aumento das taxas de juro para mais tarde neste ano. Dito isto, a decisão do Banco de Inglaterra da próxima semana e o Relatório de Política Monetária que a acompanha serão acompanhados de perto para detectar qualquer mudança de tom, especialmente tendo em conta a recente recuperação dos preços da energia e os riscos geopolíticos renovados.
Reunião de taxas de juro do BoJ
Data: quinta-feira, 30 de julho, às 23h00 GMT
Na sua última reunião, em junho, o Banco do Japão (BOJ) manteve a sua taxa de juro de curto prazo inalterada nos 0,50%, numa votação com um resultado de 7 a 2. O BOJ também reviu em alta a sua previsão para a inflação subjacente, citando o impacto dos preços mais elevados do petróleo bruto nos custos da energia e dos bens, ao mesmo tempo que reviu em baixa as suas perspetivas de crescimento. O contexto macroeconómico tornou-se ainda mais complexo desde então. O IPC subjacente do Japão subiu 1,6% em termos homólogos em junho, face aos 1,4% registados em maio – mas ainda bem abaixo da meta de 2% pelo quinto mês consecutivo, Apesar das notícias desta semana de que o BOJ está a considerar acelerar o ritmo do seu ciclo de subida das taxas, o mercado espera, de forma generalizada, que o Banco mantenha as taxas inalteradas na próxima semana. Os mercados de taxas japoneses estão atualmente a descontar a próxima subida das taxas para dezembro.Os mercados estarão atentos a quaisquer novas orientações contidas no comunicado e aos comentários após a reunião sobre o ritmo da futura normalização, a redução gradual das compras de obrigações e a forma como o Banco avalia o equilíbrio entre os riscos de inflação e o crescimento.
Época de resultados do 2º trimestre nos EUA
A época de resultados do 2.º trimestre de 2026 nos EUA continua na próxima semana com a divulgação dos resultados de empresas como a AstraZeneca na segunda-feira, seguidas pela PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa e Ford na terça-feira. A intensidade aumenta a partir de quarta-feira com a Microsoft, a Meta, a ARM e a Qualcomm. Na quinta-feira é a vez da Apple, da Amazon e da Coinbase, antes das gigantes do setor energético Chevron e ExxonMobil divulgarem os seus resultados na sexta-feira, para encerrar a semana.
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Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.