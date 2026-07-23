Calendário Económico: Big Tech, decisão BCE e tensões geopolíticas ⏰

Atualmente, o mercado está a ser impulsionado por três questões fundamentais: os resultados das grandes empresas tecnológicas, as tensões em torno do Irão e a decisão do BCE. O que impulsiona o mercado? As despesas das grandes empresas tecnológicas estão a assustar os investidores – a Alphabet e a Tesla apresentaram receitas sólidas, mas o mercado penalizou ambas as empresas devido às suas enormes despesas de capital (a Alphabet até 205 mil milhões de dólares até 2026, a Tesla +142% em relação ao ano anterior), o que provocou uma queda nos preços das suas ações. Nos próximos dias, a Meta, a Microsoft, a Amazon e a Apple irão divulgar os seus resultados – o mercado estará a analisar com igual atenção os seus planos de investimento em IA e os próprios lucros.

– a Alphabet e a Tesla apresentaram receitas sólidas, mas o mercado penalizou ambas as empresas devido às suas enormes despesas de capital (a Alphabet até 205 mil milhões de dólares até 2026, a Tesla +142% em relação ao ano anterior), o que provocou uma queda nos preços das suas ações. Nos próximos dias, a Meta, a Microsoft, a Amazon e a Apple irão divulgar os seus resultados – o mercado estará a analisar com igual atenção os seus planos de investimento em IA e os próprios lucros. Os preços do petróleo sobem devido às ameaças de Trump contra o Irão – o presidente dos EUA anunciou um ataque à infraestrutura nuclear iraniana (Pickaxe Mountain), tendo-se verificado também outro ataque a um petroleiro ao largo da costa da Arábia Saudita. A Goldman Sachs alerta que o Brent poderá ultrapassar os 120 dólares por barril no quarto trimestre, caso as perturbações no Estreito de Ormuz persistam.

– o presidente dos EUA anunciou um ataque à infraestrutura nuclear iraniana (Pickaxe Mountain), tendo-se verificado também outro ataque a um petroleiro ao largo da costa da Arábia Saudita. A Goldman Sachs alerta que o Brent poderá ultrapassar os 120 dólares por barril no quarto trimestre, caso as perturbações no Estreito de Ormuz persistam. O BCE deverá anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro às 14h15 – o mercado espera que as taxas se mantenham inalteradas (taxa de refinanciamento de 2,40%, taxa de depósito de 2,25%), mas a situação «extremamente volátil» em torno da guerra no Irão poderá influenciar o tom da conferência de imprensa às 14h45.

– o mercado espera que as taxas se mantenham inalteradas (taxa de refinanciamento de 2,40%, taxa de depósito de 2,25%), mas a situação «extremamente volátil» em torno da guerra no Irão poderá influenciar o tom da conferência de imprensa às 14h45. O UniCredit supera as previsões – lucro líquido de 2,9 mil milhões de euros no segundo trimestre, com o CEO Andrea Orcel a descrever o progresso no negócio com o Commerzbank como «o melhor possível». Calendário macroeconómico de hoje O mercado de trabalho australiano proporcionou uma surpresa positiva – o emprego aumentou em 76 300, contra uma previsão de 15 100, o que constitui um sinal de linha dura para o RBA. O resto do dia nos EUA e no Canadá centrar-se-á nas vendas a retalho e nos dados do mercado de trabalho, mas são o BCE e a situação geopolítica em torno do Irão que continuarão a ser os principais motores da volatilidade no mercado do petróleo e nas ações. Antes da sessão de negociação europeia, a Nestlé, o UniCredit, a TotalEnergies, a Thermo Fisher, a RTX e a Lockheed Martin deverão divulgar hoje os seus resultados, enquanto a SAP e a Intel deverão fazê-lo após a sessão de negociação nos EUA.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.