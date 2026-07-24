Zona Euro: Subida surpreendente para o nível mais elevado dos últimos cinco meses PMI Composto: 51,9 | Previsão: 50,2 (Anterior: 50,0). Voltou a situar-se acima do limiar de crescimento pela primeira vez desde março, atingindo o seu nível mais elevado dos últimos cinco meses — níveis que não se registavam desde antes do conflito no Médio Oriente.

| (Anterior: 50,0). Voltou a situar-se acima do limiar de crescimento pela primeira vez desde março, atingindo o seu nível mais elevado dos últimos cinco meses — níveis que não se registavam desde antes do conflito no Médio Oriente. Indústria transformadora: 52,0 | Previsão: 51,5 (Anterior: 51,4).

| (Anterior: 51,4). Serviços: 51,6 | Previsão: 49,8 (Anterior: 49,4). As pressões sobre os custos caíram para o seu nível mais baixo desde o início da guerra, aliviando a pressão sobre o BCE no que diz respeito a novos aumentos das taxas de juro. No entanto, esta situação poderá ser de curta duração, tendo em conta a subida dos preços do petróleo para 100 dólares e do gás para mais de 60 euros/MWh. Os valores finais poderão sofrer revisões significativas em baixa. Alemanha: Regresso inesperado ao crescimento PMI composto: 51,2 | Previsão: 49,7 (Anterior: 49,5). Rompeu uma sequência de três meses de quedas, voltando a situar-se acima do limiar neutro de 50 pontos.

| (Anterior: 49,5). Rompeu uma sequência de três meses de quedas, voltando a situar-se acima do limiar neutro de 50 pontos. Indústria transformadora: 52,2 | Previsão: 50,5 (Anterior: 50,3). O principal motor de crescimento; o índice atingiu o valor mais elevado dos últimos quatro meses.

| (Anterior: 50,3). O principal motor de crescimento; o índice atingiu o valor mais elevado dos últimos quatro meses. Serviços: 49,6 | Previsão: 49,0 (Anterior: 48,6). Uma recuperação notável, embora o setor permaneça abaixo da marca dos 50 pontos. Apesar de um início bem-sucedido do terceiro trimestre, a incerteza em torno do Médio Oriente e dos custos da energia ensombra as perspetivas de uma recuperação sustentada. França: Resultados acima das previsões, apesar da fraqueza do setor industrial PMI Composto: 49,6 | Previsão: 47,8 (Anterior: 47,2). O resultado superou claramente o consenso do mercado, atingindo o ponto mais próximo do limiar de 50 desde fevereiro.

| (Anterior: 47,2). O resultado superou claramente o consenso do mercado, atingindo o ponto mais próximo do limiar de 50 desde fevereiro. Serviços: 49,8 | Previsão: 47,5 (Anterior: 46,8). Crescimento robusto — o valor mais elevado desde dezembro.

| (Anterior: 46,8). Crescimento robusto — o valor mais elevado desde dezembro. Indústria transformadora: 50,0 (Anterior: descida para 50,0). Um resultado decepcionante; o setor arrefeceu para níveis neutros. A pressão sobre os orçamentos das famílias devido ao aumento dos preços dos combustíveis e à incerteza política na véspera das eleições presidenciais cria um panorama frágil para as empresas. Perspetivas para a Ásia e os EUA Panorama da Ásia: Os dados asiáticos apresentam um panorama económico misto, embora a região se mantenha, em grande parte, no lado «verde» do limiar de 50 pontos. O setor industrial japonês apresenta um crescimento sólido da produção, mantendo indicadores elevados, apesar de os resultados ficarem aquém das expectativas. Entretanto, o crescimento do setor privado indiano abrandou em comparação com os meses anteriores, devido principalmente ao arrefecimento no setor dos serviços. As preocupações persistentes relativamente aos custos das matérias-primas e à logística, ofuscadas pelas tensões globais, continuam a ser um desafio fundamental para as empresas asiáticas. À espera dos dados da tarde provenientes dos EUA: Na sequência da enxurrada de dados do Velho Continente, a atenção do mercado desloca-se para o outro lado do Atlântico, onde serão divulgados os dados preliminares do PMI dos EUA relativos a julho. A economia americana tem demonstrado uma resiliência considerável até ao momento, particularmente na produção, mas os investidores irão analisar atentamente a forma como as empresas nacionais estão a lidar com as taxas de juro elevadas, os custos laborais elevados e as pressões tarifárias. Os dados de hoje irão determinar se os EUA mantêm um ritmo de crescimento mais elevado ou se se alinham com os valores europeus mais moderados. Perspetivas Técnicas do EURUSD O EURUSD está a romper um canal de tendência ascendente, que serviu de correção à tendência descendente em vigor desde meados de abril. A resistência-chave atual situa-se em 1,14 e na média móvel de 25 dias. Vale a pena referir que os preços do gás estão claramente a subir; as perspetivas de novos aumentos para 100 €/MWh poderão levar o EURUSD a novos mínimos. Nesse cenário, abre-se caminho para uma queda abaixo de 1,13 e, potencialmente, de 1,1250. No entanto, caso os preços da energia comecem a recuar, o par poderá voltar a subir acima da média de 25 dias e recuperar em direção a 1,15.



Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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