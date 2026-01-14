Destaques da tarde: Sentimento misto na Europa, Índices americanos em baixa

O sentimento do mercado permanece misto nas horas da tarde. Os índices europeus não estão a se mover em uma única direção. A Suíça lidera os ganhos, com os contratos SUI20 subindo 0,5%. O CAC40 francês e o FTSE italiano estão a ter um desempenho moderadamente bom, com os seus contratos limitando o crescimento a 0,2%. Ficando para trás estão o DAX e o WIG20, com contratos a registar quedas de 0,4% e 0,9%, respetivamente.

Observamos quedas bastante notáveis nos contratos dos índices americanos. O contrato Dow Jones recua 0,3%, os contratos Nasdaq 100 caem 0,5% e os contratos S&P 500 perdem 0,4%.

Muitos analistas apontam para o aumento das tensões geopolíticas que podem representar riscos para as ações europeias e o mercado de commodities. A disputa sobre a Gronelândia adiciona pressão adicional sobre a valorização dos ativos europeus, enquanto os protestos no Irão podem apoiar os preços do petróleo e do gás.

Em termos setoriais, as empresas relacionadas com serviços públicos, saúde e mineração (principalmente metais preciosos e industriais) parecem relativamente fortes hoje. Setores como mídia e imobiliário estão a apresentar um desempenho pior.

No mercado de commodities, observamos aumentos claros no petróleo e nos metais industriais. O petróleo está a subir mais de 1% em meio às incertezas em curso relacionadas com uma possível intervenção dos EUA no Irão. O níquel subiu 2,5%. Movimentos de alta muito maiores são observados no mercado de metais preciosos. A prata está a ganhar quase 6% e, pela primeira vez na bolsa COMEX, ultrapassa o nível de 90 dólares por onça.

Em Madrid, um dos membros do BCE, Luis de Guindos, falou hoje. Ele destacou as ameaças ao crescimento na Europa devido ao adiamento de investimentos pelas empresas, devido ao aumento dos riscos geopolíticos.

Nos EUA, mais um dia de publicações significativas. Os dados do PPI ficaram próximos das expectativas do mercado. O PPI anual foi de 3%, e a leitura mensal foi de 0,1%. As vendas a retalho também superaram ligeiramente as expectativas, subindo 0,6% em novembro. Em termos anuais, houve uma queda de 3,47% para 3,3%.

Hoje, os membros do FED Paulson, Williams e Kashkari também se pronunciarão. No final do dia, saberemos os níveis dos stocks de petróleo dos EUA.

No mercado cambial, observamos uma estabilização do par EURUSD em torno do nível de 1,1650. O iene e a libra estão a valorizar-se mais em relação ao dólar.

A época de resultados está a começar para os bancos americanos. O Bank of America está ligeiramente acima do consenso. O Wells Fargo e o CityGroup superaram as expectativas em relação ao EPS, mas desapontaram o mercado em termos de receitas. O CityGroup observa ligeiros aumentos antes do início das negociações em reação aos resultados. O Wells Fargo e o BoA estão a perder cerca de 2%.

As ações da BP estão a perder valor após o anúncio de uma baixa de até 5 mil milhões de libras esterlinas no 4.º trimestre, principalmente em negócios relacionados com a transformação energética.

A empresa farmacêutica Novo Nordisk sinaliza estar pronta para fusões e aquisições agressivas na área da obesidade, após perder a licitação pela Metsera.

A empresa chinesa Alibaba está a ganhar quase 3% com as expectativas relacionadas ao evento Qwen. Em segundo plano, forte crescimento das empresas de tecnologia asiáticas.

A companhia aérea Ryanair deve limitar os voos para a Europa devido a um novo imposto. A empresa também rejeitou a oferta da Starlink para fornecer internet nas aeronaves da empresa.

