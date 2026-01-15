Destaques da tarde: TSMC empurra tecnológicas para cima💡

- O sentimento no mercado acionista europeu no início da segunda fase da sessão de hoje permanece relativamente misto. O índice Euro Stoxx 50 subiu 0,54%, enquanto o DAX da Alemanha caiu 0,2% e o CAC40 da França caiu 0,36%. O FTSE100 do Reino Unido está a apresentar um desempenho melhor, subindo 0,45%.
- Os futuros do Nasdaq quebraram uma sequência de três dias de perdas, recuperando-se da média móvel exponencial de 30 dias, graças ao otimismo renovado em torno da IA, após resultados recordes da gigante de semicondutores TSMC.
- O sentimento também está a melhorar depois que o presidente Donald Trump disse ao Irão que não deseja guerra e não lançará um ataque, de acordo com o embaixador do Irão no Paquistão. Ele também solicitou a Teerã que não ataque os ativos dos EUA.
- À luz desta informação, o petróleo bruto está a apresentar um desempenho fraco hoje, perdendo terreno em meio à diminuição das preocupações com a turbulência no setor de distribuição global.
- A Richemont (CFR.CH), um grupo suíço de artigos de luxo (joalheiros como Cartier e Van Cleef & Arpels e relojoeiros como IWC, Jaeger-LeCoultre e Vacheron Constantin), mais uma vez comprovou a sua posição no mercado, surpreendendo o mercado com resultados superiores para o período de setembro a dezembro de 2025.
- De acordo com dados macroeconómicos publicados hoje, o crescimento do PIB da Alemanha em 2025 foi de apenas 0,2% em relação ao ano anterior (previsão: 0,2%). Este é o primeiro crescimento após dois anos de recessão.
- Ao mesmo tempo, o mercado de ações polaco é dominado por ganhos impulsionados pela valorização das ações da CD Projekt (CDR.PL). O índice WIG20 subiu 0,4% e as ações da empresa acima mencionada subiram até 5%.
- A produtora e editora de jogos de computador anunciou que The Witcher 4 não será lançado em 2026, a fim de evitar a concorrência de Grand Theft Auto 6.
- A inflação na Polónia em dezembro permaneceu em 2,4% em relação ao ano anterior, o que representa um declínio em comparação com novembro, quando o valor foi de 2,5% em relação ao ano anterior. Não houve inflação mensal, o que significa que a taxa foi de 0,0% em relação ao mês anterior, em linha com a leitura inicial.
- A empresa encerrou o ano com receitas recordes superiores a 122 mil milhões de dólares, representando um aumento de mais de 35% em relação ao ano anterior e o melhor resultado da história da empresa. O lucro líquido apenas no quarto trimestre aumentou 35%, para 16 mil milhões de dólares, superando significativamente as expectativas dos analistas.
- De acordo com relatórios do Nikkei, a China está a desenvolver regras para a compra de chips NVIDIA (NVDA) H200, buscando um equilíbrio entre o apoio ao desenvolvimento doméstico de chips e as necessidades das empresas de tecnologia chinesas.
- O Morgan Stanley afirma que a Nokia se tornou uma empresa mais eficiente após um longo período de reestruturação e elevou a sua classificação do fabricante de equipamentos de telecomunicações para “sobreponderado”.
- No mercado Forex, os dólares australiano e americano estão atualmente com o melhor desempenho. As quedas são mais notáveis na libra esterlina e no dólar canadiano.
- Metais preciosos, como ouro e prata, estão a registrar quedas intradiárias. No entanto, a sua escala é relativamente limitada, com exceção da prata, onde os descontos chegam a quase 2,5%.
- No final do dia, os investidores irão concentrar-se nos dados macroeconómicos dos EUA e na publicação dos resultados trimestrais de empresas como a Blackrock, a Goldman Sachs e a Morgan Stanley.
- Às 14h30, tomaremos conhecimento dos subsídios de desemprego e dos dados do NY Empire e do FED de Filadélfia. Ao longo do dia, podemos também esperar inúmeros discursos de banqueiros do FED.
- Na Polónia, a atenção estará voltada às 15h para uma conferência de imprensa do presidente Glapiński, que comentará a decisão do MPC de manter as taxas de juro na Polónia.
Abaixo está um heatmap que mostra a volatilidade atualmente visível no mercado de ações europeu.
