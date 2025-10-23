Destaques da temporada de resultados do S&P 500 🗽O que está a acontecer em Wall Street?

Principais conclusões Cerca de 12% das empresas do S&P 500 divulgaram os seus resultados do terceiro trimestre até 17 de outubro.



Até 17 de outubro, 84% das empresas do S&P 500 que divulgaram os seus resultados apresentaram receitas acima das expectativas — bem acima das médias de longo prazo.



86% apresentaram lucros por ação (EPS) acima das estimativas dos analistas — superiores às médias de cinco anos (78%) e dez anos (75%).



O rácio preço/lucro (P/E) futuro de 12 meses do S&P 500 está em 22,4 — elevado em comparação com a sua média de cinco anos (19,9) e média de dez anos (18,6). É ligeiramente inferior aos 22,8 registados no final de setembro.

A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 para o S&P 500 está em andamento, e os primeiros resultados mostram um quadro misto. Embora a maioria das empresas esteja superando as expectativas, a magnitude dessas superações é menor do que o habitual. Ainda assim, o índice continua a registrar um forte crescimento, marcando seu nono trimestre consecutivo de aumento nos lucros. Aqui, analisaremos os dados da temporada de resultados até 17 de outubro, utilizando dados da FactSet Research. Cerca de 12% das empresas do S&P 500 divulgaram os seus resultados do terceiro trimestre até 17 de outubro.

86% reportaram lucros por ação (EPS) acima das estimativas dos analistas — um valor superior às médias de cinco anos (78%) e dez anos (75%).

No entanto, os lucros excederam as estimativas em média 5,9%, o que está abaixo da média de cinco anos de 8,4%. Isso sugere que, embora as empresas continuem a apresentar um desempenho superior, a força geral das surpresas está diminuindo em comparação com os trimestres anteriores. É claro que as fases iniciais da temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 mostram resiliência nos lucros das empresas americanas. Os resultados sólidos dos setores financeiro e tecnológico continuam a impulsionar o crescimento, mesmo com alguns setores — particularmente o energético e o de bens de consumo básico — enfrentando dificuldades. Com tendências robustas de receita e projeções em melhoria para 2026, as perspetivas para os lucros do S&P 500 permanecem positivas, mas as avaliações sugerem que as expectativas já estão elevadas. Setor financeiro impulsiona o índice As empresas do setor financeiro têm sido os principais impulsionadores do ritmo de crescimento dos lucros. Os seus resultados sólidos contribuíram para elevar a taxa de crescimento geral dos lucros do S&P 500. As surpresas positivas no setor financeiro superaram os resultados mais fracos e os cortes nas estimativas no setor de saúde.

A taxa de crescimento dos lucros combinada — que combina resultados reais e projetados — está agora em 8,5%, acima dos 7,7% da semana passada e dos 7,9% no final de setembro. Se esta taxa se mantiver, marcará nove trimestres consecutivos de crescimento dos lucros em relação ao ano anterior. Discriminação por setor Setores em crescimento: espera-se que 7 dos 11 setores apresentem lucros mais elevados em relação ao ano anterior. Líderes: tecnologia da informação, finanças, serviços públicos e materiais.

Setores em declínio: espera-se que 4 setores apresentem quedas nos lucros. Retardatários: energia e bens de consumo básico estão a apresentar as maiores quedas.

Tendências de receita O crescimento da receita permanece sólido em todo o índice, continuando uma impressionante sequência de expansão. 84% das empresas que divulgaram os seus resultados apresentaram receitas acima das expectativas — bem acima das médias de longo prazo.

As receitas divulgadas estão 1,5% acima das estimativas, ligeiramente abaixo da média de cinco anos (2,1%), mas ainda assim saudáveis.

A taxa de crescimento combinada da receita é agora de 6,6%, em comparação com 6,3% no final do terceiro trimestre. Isso marca o segundo maior crescimento da receita desde o terceiro trimestre de 2022 e o vigésimo trimestre consecutivo de expansão da receita. A tecnologia da informação continua a liderar o crescimento da receita.

A energia continua a ser o único setor a apresentar um declínio na receita em relação ao ano anterior. Perspectivas: expectativas dos analistas Os analistas estão otimistas em relação aos próximos trimestres. As previsões para o crescimento dos lucros são as seguintes: 4.º trimestre de 2025: 7,5%

1.º trimestre de 2026: 11,9%

2.º trimestre de 2026: 12,8%

Ano completo de 2025: 11,0% Estas projeções indicam expectativas de aceleração constante na rentabilidade das empresas até meados de 2026. O rácio preço/lucro (P/E) futuro de 12 meses do S&P 500 está em 22,4 — elevado em comparação com a sua média de cinco anos (19,9) e média de dez anos (18,6). No entanto, registou uma ligeira descida em relação aos 22,8 registados no final de setembro. Esta avaliação sugere que o mercado continua caro em relação às normas históricas. Fonte: FactSet Research Fonte: FactSet Research Observando o US500 (futuros do S&P 500), podemos perceber uma fraqueza no curto prazo. Apesar do início sólido da temporada de resultados do terceiro trimestre, o sentimento em Wall Street permanece em baixa. Tanto a Netflix quanto a Tesla não surpreenderam positivamente os investidores esta semana. Fonte: xStation5

