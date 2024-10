Destaques desta semana

A semana que agora termina nos mercados Os mercados acionistas dos EUA caíram esta semana, com o mês de setembro a fazer jus à sua reputação de volatilidade. Os dados económicos ofereceram uma visão mista da economia antes do dados importantes do relatório do NFP. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app - O Índice de Gestores de Compras (PMI) do ISM subiu ligeiramente para 47,2 em agosto, de 46,8 em julho, mas ficou aquém das expectativas do mercado de 47,5 - O PMI de serviços do ISM aumentou para 51,5 em agosto de 51,4 anteriormente, acima das expectativas do mercado, que esperava uma queda para 51,1 - No Inquérito às Ofertas de Emprego e à Rotatividade da Mão-de-Obra (JOLTS), as ofertas de emprego caíram para 7,673 milhões, face aos 7,910 milhões revistos em baixa em junho, ficando aquém das expectativas de 8,1 milhões - O relatório de emprego do ADP para agosto mostrou apenas 99.000 novos empregos criados - o mais fraco desde janeiro de 2021 - Os pedidos semanais iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caíram para 227.000, superando o consenso de 230.000 - O PMI de manufatura da China Caixin subiu para 50,4 em agosto, de 49,8 anteriormente Destaques da semana que vem IPC nos EUA

Quarta-feira, 11 de setembro às 13h30 BST Em julho, a taxa de inflação anual nos EUA caiu pelo quarto mês consecutivo para 2,9%. Este valor marcou o nível mais baixo desde março de 2021, abaixo dos 3,0% em junho e abaixo dos 3,0% esperados. . A taxa anual de inflação subjacente, que exclui os sectores voláteis da alimentação e da energia, continuou a descer, atingindo um mínimo de mais de três anos de 3,2% em julho de 2024. Esta taxa correspondeu às expectativas do mercado e baixou dos 3,3% registados no mês anterior. Para agosto, a expectativa preliminar é que a inflação global anual diminua para 2,6% e que a inflação subjacente se mantenha estável em 3,2% em termos homólogos. O mercado de taxas está a prever 35 pontos base de cortes nas taxas da Reserva Federal (Fed) para setembro, com um total acumulado de 109 pontos base de cortes nas taxas da Fed até ao final do ano. Decisão sobre as taxas de juro do BCE

Quinta-feira, 12 de setembro às 13h15 BST Em junho, o BCE reduziu as taxas de juro em 25 pontos base, baixando a sua taxa de depósito para 3,75%, depois de ter expressado uma maior confiança na atenuação da inflação. O BCE manteve então as taxas em suspenso na última reunião, indicando que provavelmente poderia cortar de novo na reunião de setembro. Em termos prospectivos, as expectativas do mercado são de que o BCE volte a baixar as taxas em mais 25 pontos base este mês. O abrandamento do crescimento dos salários no último trimestre acalmou as preocupações dos decisores políticos quanto ao aumento dos custos laborais, reforçado por uma queda acentuada da inflação da Zona Euro para um mínimo de três anos de 2,2% em agosto. Os participantes no mercado estarão atentos a quaisquer sinais relativos às perspectivas políticas, com as expectativas ainda divididas quanto à necessidade de novos cortes sucessivos das taxas até ao final do ano. As novas projecções económicas do BCE serão fundamentais; quaisquer revisões em baixa dos dados relativos ao crescimento ou à inflação poderão reforçar os argumentos a favor de cortes mais rápidos das taxas.

