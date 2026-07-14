Destaques do Mercado: Europa corrige com a escalada do conflito, mercados aguardam CPI dos EUA

O sentimento nos mercados europeus, antes da abertura do mercado bolsista à vista nos EUA, mantém-se moderadamente negativo. As quedas são bastante generalizadas, mas de pouca profundidade. A descida deve-se principalmente à nova escalada de tensões no Estreito de Ormuz. Os investidores estão, intuitivamente, a antecipar uma maior pressão inflacionista e uma orientação mais restritiva da política monetária na UE. Os países com pior desempenho são o Reino Unido e a Espanha. Os futuros do FTSE 100 e do IBEX registam quedas de cerca de 0,4–0,5%. O melhor desempenho relativo verifica-se no índice europeu geral e nos Países Baixos, onde as perdas se limitam a cerca de 0%. Notícias empresariais, Europa: Companhias aéreas europeias: As operadoras aéreas estão entre as primeiras vítimas da recrudescência dos combates no Golfo Pérsico. Os elevados preços do combustível de aviação e o encerramento de corredores aéreos estão a ter um impacto imediato e significativo na rentabilidade do setor.

Hapag-Lloyd (HLAG.DE): A transportadora alemã publicou os seus resultados do segundo trimestre de 2026. A rentabilidade registou uma queda acentuada, com o resultado por ação (EPS) já a apresentar um prejuízo de -1,26 euros. As receitas surpreenderam positivamente, subindo para 4,2 mil milhões de euros. As ações subiram mais de 6%, impulsionadas menos pelos resultados e mais pelas orientações; a administração comprometeu-se a apresentar resultados para o ano inteiro bem acima das expectativas anteriores do mercado.

Evotec (EVO.DE): As valorizações da empresa farmacêutica alemã estão a cair cerca de 25%. A empresa registou uma queda nas receitas no segundo trimestre de 2026 e reduziu significativamente as suas previsões para o ano inteiro.

Kongsberg (KOG.NO): A Kongsberg Maritime, parte do Kongsberg Gruppen, publicou os seus resultados do segundo trimestre de 2026. O mercado ficou desapontado; apesar de uma carteira de encomendas recorde e de garantias de perspetivas sólidas, os investidores estão focados na pressão sobre as margens e na capacidade limitada de converter encomendas em receitas.

AstraZeneca (AZN.UK): O grupo farmacêutico britânico adquiriu uma licença exclusiva para um medicamento contra o cancro do pulmão à empresa chinesa Dizal. O custo inicial ascende a 600 milhões de dólares, com a possibilidade de um montante adicional de 900 milhões de dólares vinculado a marcos de investigação e vendas. Matérias-primas: Assiste-se a mais um dia de fortes ganhos no petróleo bruto. Isto reflete não só o recrudescimento dos combates no Estreito de Ormuz, mas também os bombardeamentos cada vez mais intensos contra refinarias na Rússia, o que reduz ainda mais a oferta no mercado. O Brent já ultrapassou os 87 dólares. Mercado cambial: No mercado cambial, a maior volatilidade verifica-se no NZD e no AUD; as moedas estão a valorizar-se cerca de 1% e 0,5% face ao USD. As moedas das Antípodas estão a valorizar-se devido a dados comerciais da China muito melhores do que o previsto e às crescentes expectativas de um aumento das taxas de juro pelo RBA, enquanto o USD está a enfraquecer ligeiramente antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA. O NZD está a subir ainda mais após comentários «hawkish» do economista-chefe do RBNZ, Paul Conway, que reforçaram a convicção de que a inflação persistente poderá exigir um maior aperto monetário. Macro: A publicação de hoje dos dados de inflação dos EUA está no centro das atenções. O mercado não espera alterações na inflação subjacente (2,9%) e prevê uma descida da inflação global para 3,8% em termos homólogos. Uma surpresa significativa poderá desencadear movimentos acentuados nos índices bolsistas.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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