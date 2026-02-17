Destaques do mercado: Índices europeus positivos

O sentimento nos mercados europeus é predominantemente otimista, com os três principais índices — FTSE, DAX e CAC40 — a registarem ganhos modestos; as ações do setor de commodities estão a apresentar um desempenho particularmente positivo. Ao mesmo tempo, os futuros dos índices dos EUA apontam para uma abertura em baixa em Wall Street, com o US500 e o US100 a registarem quedas entre -0,1% e -0,3%. O índice ZEW de confiança económica da Alemanha ficou bem abaixo das previsões, enquanto o índice da zona euro apresentou uma ligeira queda em relação ao mês anterior. Anteriormente, os dados sobre a inflação do IPC da Alemanha indicaram um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior e uma queda de -0,1% em relação ao mês anterior — em linha com as expectativas. Os dados do mercado de trabalho do Reino Unido foram fracos: a taxa de desemprego subiu de 5,1% para 5,2% e a variação do emprego apresentou uma queda de 11 mil postos de trabalho (embora se esperasse uma queda de até 20 mil). Zona do euro — Índice de Expectativas ZEW: 39,4 (anterior: 40,8)

Alemanha — Condições Atuais ZEW: -65,9 (previsão: -65,9, anterior: -72,7)

Alemanha — Sentimento Económico ZEW: 58,3 (previsão: 65,2, anterior: 59,6) A prata caiu mais de 2%, enquanto o ouro recuou 1%, para 4.930 dólares por onça. O sentimento no mercado de criptomoedas continua muito fraco; o Ethereum está a ser negociado abaixo de 2.000 dólares e o Bitcoin está a consolidar-se perto de 68.000 dólares. A última análise do Bank of America com gestores de fundos (fevereiro de 2026) sugere que os investidores globais continuam “decididamente otimistas”, mas uma nova alta nos preços dos ativos no primeiro trimestre está mais difícil. A pesquisa abrange cerca de 200 a 400 gestores de fundos institucionais (fundos de hedge, fundos de pensão e fundos mútuos) que supervisionam centenas de mil milhões de dólares. Sobreponderação de commodities no nível mais alto desde maio de 2022

Sobreponderação em ações no nível mais alto desde dezembro de 2024

Mais otimistas em relação aos lucros das empresas desde agosto de 2021, mas uma percentagem recorde de investidores afirma que as empresas estão a «investir em excesso»

O estouro da bolha da IA é citado como o principal risco de cauda

O ouro longo é a negociação mais concorrida

Recorde de posições vendidas em dólar americano — a postura mais pessimista desde 2012. Os investidores estão notavelmente pessimistas em relação ao dólar americano devido à narrativa da desdolarização (não totalmente apoiada pelos dados) e às expectativas dovish para a Fed. Em 2026, o dólar ainda poderá recuperar, por exemplo, se o mercado de trabalho dos EUA melhorar ou se outros bancos centrais importantes se tornarem mais dovish em resposta ao enfraquecimento dos dados macroeconómicos. Fonte: xStation5

