EUA-Israel-Irão: Donald Trump classificou a escala das ações militares em «15 em 10».

O Senado dos EUA votou a favor da manutenção do poder militar e da possibilidade de Donald Trump continuar a conduzir o conflito no Irão. A moção para limitar o poder de Trump foi rejeitada por 47 votos («a favor») contra 53 («contra»), seguindo as linhas partidárias (democratas a favor; republicanos contra). O texto será votado hoje na Câmara dos Representantes.

O Irão teria disparado outra série de mísseis contra Israel esta manhã.

A agência da ONU para refugiados afirmou que o conflito está a gerar fluxos populacionais massivos na região, e 100 mil pessoas deixaram Teerã.

A Qatar Airways operará voos de evacuação para países europeus. O primeiro avião voará de Riade para Frankfurt.



Os contratos dos índices norte-americanos estão novamente em declínio, após um alívio temporário durante a sessão de ontem (US100: -0,5%; US500: -0,4%).



O petróleo Brent e WTI estão a ampliar os ganhos em mais 2%, e os contratos de gás natural também estão a valorizar (NATGAS: +1,7%).



O ouro está a valorizar 0,3%, para 5157 USD, enquanto a prata está a cair 1,2%, para 82,70 USD.



O dólar retoma o seu domínio no mercado cambial. O índice do dólar recuperou quase todas as perdas de ontem (USDIDX: +0,3%).



As maiores perdas são registadas pelas moedas antípodas identificadas com risco (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,3%). O EURUSD está a testar o suporte em 1,1600 (atualmente: -0,3% para 1,1599).



Os mercados de ações asiáticos registaram uma forte recuperação na quinta-feira, após as recentes quedas causadas pelo conflito no Médio Oriente. O líder das altas foi o KOSPI sul-coreano (atualmente com aproximadamente +10%), o Nikkei 225 também registou ganhos (aproximadamente 1,9%), enquanto o HSCEI chinês voltou a cair após uma recuperação inicial (aproximadamente 0,5%).



As ações da Broadcom estão a ganhar 4,7% nas negociações após o encerramento, graças aOS resultados acima do consenso (receita de 19,31 mil milhões de dólares) e previsões otimistas. A receita do setor de IA aumentou 106%, e o CEO prevê mais de 100 mil milhões de dólares em receita com chips de IA até 2027. Apesar dos resultados mais fracos do software de infraestrutura, a procura por aceleradores dedicados para gigantes como Meta ou Google está a impulsionar o crescimento da empresa.



A empresa estatal venezuelana de mineração Minerven celebrou um acordo para vender até 1000 kg de ouro dore (não refinado) à empresa comercial Trafigura, destinado aos mercados dos EUA. O acordo inclui o transporte do ouro para refinarias nos EUA e foi desenvolvido com a participação do Secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, durante a sua visita à Venezuela.



A China estabeleceu uma meta de crescimento do PIB para 2026 na faixa de 4,5-5%. Além disso, o défice orçamental deve ser de 4% do PIB, e a meta de inflação foi fixada em 2%.



Rehn, do BCE, afirmou que o banco central deve abordar a questão do choque geopolítico com serenidade e não tomar decisões prematuras em relação às taxas de juro.

