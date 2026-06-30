As ações europeias abriram a sessão desta terça-feira com ganhos sólidos, apoiadas por um clima de otimismo tanto na Ásia como em Wall Street. O STOXX 50 subiu cerca de 0,6%, enquanto o STOXX 600, de âmbito mais alargado, registou uma subida de quase 1%. As ações do setor tecnológico voltaram a liderar a recuperação, à medida que os investidores regressaram aos títulos relacionados com a IA, na sequência da recente correção e das expectativas cada vez mais positivas quanto à procura de semicondutores. Entre as empresas com melhor desempenho da sessão destacaram-se os principais fabricantes de chips da Europa. As ações da ASML subiram mais de 3,5%, a Infineon registou um ganho de cerca de 2,5% e a STMicroelectronics avançou quase 3%, destacando o renovado interesse dos investidores pelas empresas de infraestruturas de IA e de semicondutores. Entretanto, o dólar norte-americano fortaleceu-se em todo o mercado, enquanto o petróleo Brent tentava recuperar em direção aos 74 dólares por barril.

O Euro Stoxx 50 mantém-se próximo de máximos históricos

O Euro Stoxx 50 continua a ser negociado perto dos seus máximos históricos, situando-se apenas cerca de 0,7% abaixo do seu recorde, ao mesmo tempo que regista um ganho de quase 8,5% desde o início do ano.

A tecnologia continua a ser o setor com melhor desempenho, tanto no dia de hoje como desde o início do ano, enquanto as ações relacionadas com o consumo e os serviços de comunicação continuam a ficar para trás. Cerca de 64% dos constituintes do índice estão a ser negociados acima das suas médias móveis de 200 dias, sugerindo que a tendência ascendente de longo prazo permanece intacta.

Entre as empresas com melhor desempenho relativo encontram-se a Infineon, a ASML e a Siemens, enquanto a BMW, a SAP, a Mercedes-Benz e a Adyen figuram entre as ações de grande capitalização com pior desempenho deste ano. Com o índice a ser negociado a aproximadamente 18,8 vezes os lucros futuros, as avaliações mantêm-se razoáveis em comparação com os principais índices de referência dos EUA, reforçando os argumentos a favor de um aumento gradual do interesse dos investidores nas ações europeias.

Líderes dos setores industrial e de IA dominam a sessão de terça-feira

Os ganhos de terça-feira foram impulsionados principalmente por empresas dos setores industrial, tecnológico e de transição energética. Siemens Energy (+4,6%), Siemens (+3,8%) e ASML (+3,7%) lideraram a subida, sublinhando os contínuos afluxos de capital para temas relacionados com infraestruturas de IA e eletrificação.

A Schneider Electric, a Infineon e a Safran também registaram fortes ganhos, à medida que os investidores voltaram a apostar nos líderes industriais europeus. No lado negativo, as ações dos setores das telecomunicações, dos bens de luxo e do setor automóvel tiveram um desempenho inferior, com a Deutsche Telekom, a LVMH e a Volkswagen entre os nomes mais fracos.

Apesar das quedas de hoje, várias ações com desempenho inferior continuam a registar retornos positivos ao longo do último ano, enquanto os líderes deste ano mantêm um impulso a longo prazo excepcionalmente forte.

Gráficos do EU50 e do DE40

Fonte: XTB Research

Fonte: XTB Research

Morgan Stanley: a Europa poderá apresentar um desempenho superior através de uma diversificação mais ampla

O Morgan Stanley acredita que as ações europeias têm margem para prolongar a sua recuperação na segunda metade do ano. De acordo com os estrategas do banco, os investidores não estão a abandonar a inteligência artificial, mas procuram cada vez mais diversificar, afastando-se da forte concentração de capital nas ações tecnológicas de mega-capitalização dos EUA. A Europa está a emergir como um dos principais beneficiários desta rotação.

Os índices bolsistas europeus têm registado rendimentos desde o início do ano, em linha com o S&P 500, após se recuperarem da fraqueza anterior impulsionada por fatores geopolíticos. O Morgan Stanley defende que se trata de mais do que uma recuperação temporária e que pode representar o início de uma reafectação mais ampla do capital global.

A descida dos preços do petróleo na sequência do acordo entre os EUA e o Irão melhorou as perspetivas para as empresas europeias, reduzindo os custos energéticos e apoiando as margens empresariais. No entanto, o banco acredita que o principal catalisador por trás dos novos afluxos de capital não é a geopolítica, mas sim a crescente volatilidade no setor da IA nos EUA. Os investidores procuram manter a exposição à IA, ao mesmo tempo que alargam a diversificação regional.

Cerca de 90% dos ganhos registados este ano nos índices bolsistas europeus foram gerados por setores relacionados com a IA, incluindo semicondutores, hardware tecnológico, bens de capital e empresas de cobre e mineração.

O Morgan Stanley salienta ainda que as empresas europeias cotadas em bolsa são muito menos dependentes das condições económicas internas do que se costuma supor. Cerca de 55% das suas receitas são geradas fora da Europa, o que reduz a sua sensibilidade a um crescimento mais fraco do PIB ou a dados dececionantes do PMI.

As previsões consensuais apontam para um crescimento dos lucros superior a 16% para as empresas europeias este ano, um valor que o banco considera ainda subestimado pelos investidores. Os bancos europeus continuam a ser particularmente atrativos graças às taxas de juro mais elevadas, à melhoria da rentabilidade, aos programas de recompra de ações em curso e às sólidas distribuições de dividendos.

Segundo o banco, os setores que beneficiam de uma inflação mais elevada — incluindo bancos, ativos reais e empresas relacionadas com a IA — representam agora cerca de 60% do total dos lucros das empresas europeias, o que coloca a região numa posição favorável face ao atual contexto macroeconómico.

O Morgan Stanley salienta ainda que o desconto de valorização de longa data das ações europeias em relação ao mercado norte-americano começou a diminuir após muitos anos, o que poderá criar mais margem para entradas de capital internacional.

Para o segundo semestre do ano, os setores preferidos do banco incluem semicondutores, empresas de cobre e de mineração, bancos, fabricantes de bens de capital e serviços públicos, prevendo-se que estes últimos beneficiem tanto da transição energética como do investimento contínuo em infraestruturas de IA.

Gráfico da ASML (ASML.NL) – intervalo D1