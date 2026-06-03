Destaques do mercado 🚩 Petróleo sobe mais de 2% , Inditex dispara

Os futuros do petróleo registam uma subida de quase 2%, pesando sobre o apetite pelo risco no mercado bolsista. O índice alemão DE40 regista uma queda de cerca de 0,8%, enquanto o índice espanhol SPA45 destaca-se em alta, com um ganho de 0,8% graças a uma subida de quase 6% nas ações da gigante da moda Inditex, proprietária da Zara. Após a divulgação dos dados do PMI europeu, os investidores estão agora focados no relatório de emprego privado da ADP dos EUA (12h15 GMT) e no PMI de Serviços do ISM (14h00 GMT CET). Principais fatores impulsionadores do mercado A escalada das tensões no Médio Oriente impulsionou os preços do petróleo, embora as perdas no mercado bolsista tenham sido parcialmente contidas depois de Donald Trump ter sugerido que as negociações com o Irão continuam em curso.

impulsionou os preços do petróleo, embora as perdas no mercado bolsista tenham sido parcialmente contidas depois de Donald Trump ter sugerido que as negociações com o Irão continuam em curso. Os setores sensíveis aos combustíveis estão sob pressão , com a Lufthansa e a Air France a registarem ambas quedas de cerca de 2%.

, com a Lufthansa e a Air France a registarem ambas quedas de cerca de 2%. As montadoras estão entre as que apresentam pior desempenho , com o setor automóvel europeu a cair cerca de 1,5%, arrastando as ações alemãs para baixo.

, com o setor automóvel europeu a cair cerca de 1,5%, arrastando as ações alemãs para baixo. O retalho lidera os ganhos setoriais, subindo cerca de 2% e superando todos os principais setores, apoiado pelos fortes resultados da Inditex. Apesar disso, o Euro Stoxx 50 continua em queda de quase 0,35%. Dados do PMI europeu superam as expectativas Os valores finais do PMI ficaram acima das previsões do mercado, particularmente na zona euro, onde tanto o PMI de serviços como o PMI composto excederam as expectativas por uma margem confortável. No entanto, todos os indicadores permanecem abaixo do limiar de 50 pontos, sugerindo que a atividade económica continua a contrair-se, embora a um ritmo mais lento do que o anteriormente previsto. PMI final de serviços da Alemanha: 48,1 (previsão 47,8, anterior 47,8)

48,1 (previsão 47,8, anterior 47,8) PMI Composto Final da Alemanha: 48,8 (previsão 48,6, anterior 48,6)

48,8 (previsão 48,6, anterior 48,6) PMI Composto Final da Zona Euro: 48,5 (previsão 47,5, anterior 47,5)

48,5 (previsão 47,5, anterior 47,5) PMI de Serviços Final da Zona Euro: 47,7 (previsão 46,4, anterior 46,4) DE40, PETRÓLEO (D1) Fonte: xStation5 Source: xStation5 Fonte: xStation5 Resultados sólidos da Inditex impulsionam as ações A Inditex surpreendeu positivamente com uma forte aceleração nas vendas após o final do primeiro trimestre. As vendas a taxas de câmbio constantes aumentaram 11,5% em termos homólogos entre 1 de maio e 1 de junho, marcando uma aceleração significativa em relação ao crescimento de 8,8% registado no primeiro trimestre. A reação do mercado foi decididamente positiva, com as ações a valorizarem-se quase 6%, uma vez que os investidores interpretaram os últimos dados de vendas como prova da resiliência da procura dos consumidores, apesar de um ambiente de consumo mais desafiante. Os resultados do primeiro trimestre confirmaram a solidez do modelo de negócio da empresa: As receitas aumentaram 5,8% para 8,7 mil milhões de euros

O lucro líquido subiu 5,4% para 1,4 mil milhões de euros

O lucro bruto subiu 6,9% para 5,4 mil milhões de euros

A margem bruta melhorou em 67 pontos base, para 61,2%

O EBITDA aumentou 7,3%, para 2,6 mil milhões de euros, superando o crescimento das receitas O balanço mantém-se excepcionalmente sólido. A Inditex encerrou o trimestre com 10,8 mil milhões de euros em caixa líquido e sem dívida financeira, proporcionando uma flexibilidade significativa para investimentos futuros e retornos aos acionistas. A gestão de stocks também se mantém disciplinada. Os stocks aumentaram apenas 1% em relação ao ano anterior, para 3,81 mil milhões de euros, sugerindo uma rotação saudável de produtos e um risco limitado de descontos. A empresa continua a investir no crescimento e na eficiência, prevendo aproximadamente 2,3 mil milhões de euros em despesas de capital durante 2026, com foco na otimização das lojas, nos investimentos em tecnologia e no desenvolvimento da plataforma online. Espera-se que a área de venda aumente cerca de 5% este ano. O principal risco continua a ser a pressão cambial. A administração espera que as flutuações cambiais tenham um impacto negativo de cerca de 1% nas vendas de 2026, embora a dinâmica operacional subjacente se mantenha sólida. Os resultados da Inditex também impulsionaram o otimismo em todo o setor do vestuário, com as ações da H&M a registarem uma subida após a divulgação, reforçando a confiança dos investidores no setor retalhista da moda europeu. ITX.ES (intervalo D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.