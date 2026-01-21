HeatMap da volatilidade no mercado cambial atual. Fonte: xStation A sessão europeia está relativamente fraca, com os primeiros sinais de recuperação a serem rapidamente apagados. Às 13h30, o DAX alemão caiu 0,95%, o CAC40 francês caiu 0,33% e o FTSE100 britânico caiu 0,2%.

A fraqueza também está a afetar os mercados na Polónia, onde o índice WIG20 caiu 1,33%, tornando-se o líder em perdas no Velho Continente.

As ações da Danone caíram 5% após a fórmula infantil Dumex Dulac 1 ter sido retirada do mercado de Singapura devido à presença da toxina cereulida no óleo ARA. Esta é a maior queda em um dia em seis anos, agravada por preocupações com a reputação da empresa no segmento de nutrição.

A Barry Callebaut está a crescer após a nomeação de Hein Schumacher (ex-CEO da Unilever) como diretor da empresa – o maior fornecedor mundial de cacau. Espera-se que o novo líder ajude a empresa a sair da crise no mercado do cacau.

A Burberry ganha 5,3% graças a resultados de vendas melhores do que o esperado durante a importante época festiva. Isto demonstra a resiliência do retalhista de luxo, apesar da pressão sobre o setor.

O principal tema das negociações de hoje é o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, na conferência no resort suíço de Davos (14h30 CET).

O Bitcoin permanece em consolidação após uma correção de mais de 30% no quarto trimestre, com a aversão ao risco e a correlação com o mercado de ações limitando seu potencial de alta. A atenção a este respeito mudou para Davos, onde as regulamentações sobre criptomoedas nos EUA (CLARITY Act) são objeto de intenso debate.

A inflação no Reino Unido acelerou pela primeira vez em cinco meses, atingindo 3,4% a/a em dezembro, em comparação com 3,2% em novembro, ligeiramente acima das previsões dos economistas (3,3%). O aumento dos preços foi impulsionado principalmente por um aumento no imposto sobre o tabaco e tarifas aéreas mais altas.

As moedas antípodas estão atualmente a apresentar o melhor desempenho no mercado cambial. Entretanto, a libra esterlina e o dólar americano estão a sofrer quedas.

O NATGAS subiu 22% hoje, devido à onda de frio que continua nos EUA. Os dados meteorológicos atualizados de ontem confirmam a tendência de arrefecimento que já havia sido indicada na segunda-feira.

O petróleo também está a recuperar terreno, com o WTI atualmente em alta de 1,5%. A este respeito, os investidores estarão atentos aos dados da API, que serão divulgados esta noite e fornecerão pistas sobre as mudanças nos stocks de petróleo dos EUA na semana passada.

O ouro continua a apresentar um bom desempenho. O contrato GOLD está em alta de 2,2% hoje, devido a novas preocupações geopolíticas.

O Bitcoin está a consolidar-se, permanecendo abaixo de £ 89.000.

