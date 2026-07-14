Hoje, às 16h00 CET, Kevin Warsh irá discursar perante o Congresso dos EUA, apresentando um relatório sobre a política monetária conduzida pela Reserva Federal. Vale a pena referir que o texto do discurso foi publicado antecipadamente, o que não tem sido necessariamente o caso nos últimos anos. A primeira intervenção de Kevin Warsh perante a Câmara dos Representantes ficará na história, não só pela homenagem prestada a Alan Greenspan, recentemente falecido. Warsh apresenta-se como um reformador que, por um lado, defende uma política monetária rigorosa para eliminar a inflação persistente e, por outro, está a lançar uma revisão profunda e estrutural dos métodos operacionais atuais do Fed. Pontos-chave do discurso de Kevin Warsh Prioridade absoluta, ou seja, o fim da inflação: Warsh declarou que, se o Fed conduzir a política de forma adequada (e ele está convencido de que assim será), o período de cinco anos de inflação elevada passará à história. No texto do discurso, ele salientou que a inflação a longo prazo depende quase exclusivamente da política monetária e que o Fed tem «tolerância zero» para com o seu nível elevado.

Warsh declarou que, se o Fed conduzir a política de forma adequada (e ele está convencido de que assim será), o período de cinco anos de inflação elevada passará à história. No texto do discurso, ele salientou que a inflação a longo prazo depende quase exclusivamente da política monetária e que o Fed tem «tolerância zero» para com o seu nível elevado. Taxas de juro inalteradas: Durante a reunião do FOMC de junho, as taxas foram mantidas entre 3,50% e 3,75% .

Durante a reunião do FOMC de junho, as taxas foram mantidas entre . Economia forte, mas desigual: O consumo das famílias está a crescer moderadamente e a produção industrial está a subir de forma constante. O setor imobiliário, no entanto, continua a ser o ponto fraco.

O consumo das famílias está a crescer moderadamente e a produção industrial está a subir de forma constante. O setor imobiliário, no entanto, continua a ser o ponto fraco. Boom de investimento impulsionado pela IA: A despesa em tecnologias modernas está a aumentar a um ritmo acelerado. O investimento em equipamento cresceu 8% em termos homólogos, e a despesa no setor tecnológico disparou quase 25% . Segundo Warsh, o forte crescimento da produtividade deve-se à implementação da inteligência artificial.

A despesa em tecnologias modernas está a aumentar a um ritmo acelerado. O investimento em equipamento cresceu 8% em termos homólogos, e a despesa no setor tecnológico disparou quase . Segundo Warsh, o forte crescimento da produtividade deve-se à implementação da inteligência artificial. Mercado de trabalho estável: O desemprego mantém-se baixo, os despedimentos são limitados e o crescimento dos salários nominais é sólido, acompanhando o afluxo de novos trabalhadores.

O desemprego mantém-se baixo, os despedimentos são limitados e o crescimento dos salários nominais é sólido, acompanhando o afluxo de novos trabalhadores. Grande auditoria à Reserva Federal: Warsh nomeou nada menos que 5 grupos de trabalho especiais para verificar os fundamentos das operações da Reserva Federal: Comunicação com o mercado (se o método atual de anunciar decisões faz sentido). Política de balanço (incluindo uma análise do chamado sistema de reservas abundantes) Metodologia de dados (acesso a dados em tempo real mais precisos). O impacto da IA na produtividade e no emprego . Modelos de inflação (verificar se as teorias económicas existentes do Fed ainda funcionam).

Warsh nomeou nada menos que 5 grupos de trabalho especiais para verificar os fundamentos das operações da Reserva Federal: Otimismo com uma nota de cautela: Os dados mais recentes sobre a inflação (tanto a inflação subjacente como a dos preços ao consumidor) ficaram abaixo do esperado, o que agrada ao Fed. No entanto, Warsh adverte que a guerra em curso e os preços elevados do petróleo podem reverter rapidamente esta tendência positiva. Comentário sobre o texto do discurso O discurso de Kevin Warsh sinaliza uma mudança significativa na comunicação do Fed. A nomeação de cinco grupos de trabalho (incluindo os dedicados ao balanço e aos modelos de inflação) mostra que o novo presidente está a rejeitar velhos dogmas em favor da flexibilidade e da análise de dados em tempo real. Isto significa que, por exemplo, os valores de inflação mais baixos de hoje podem ser cruciais quando o banco central tomar decisões de curto prazo. A atual faixa de taxas de juro, com um limite superior de 3,75%, provavelmente permanecerá em vigor por mais tempo. A queda da inflação elimina a necessidade de novos aumentos, mas os riscos geopolíticos e uma economia forte impedem reduções rápidas. Fundamentalmente, a revolução da IA e o aumento do investimento tecnológico estão a impulsionar a produtividade, permitindo que os EUA cresçam sem causar novas pressões inflacionistas. Por outro lado, a IA representa uma ameaça para a inflação relacionada com a energia, mas isto poderá ter principalmente um efeito a curto prazo que não deverá ter grande importância para o banco central. Para o dólar, este é um cenário favorável, embora não necessariamente o melhor. Por um lado, o dólar continua a não ter alternativa, e os investidores não têm uma visão clara sobre o rumo que a política monetária nos EUA irá tomar. No entanto, a manutenção do atual nível das taxas de juro e as expectativas do mercado, ainda elevadas, quanto a subidas irão limitar a fraqueza da moeda. Poderá ocorrer uma onda de vendas do dólar quando o risco de um choque energético diminuir, embora seja difícil prever quando tal situação virá a ocorrer. Vale a pena recordar que, após a leitura do texto, teremos uma série de perguntas por parte dos congressistas e, amanhã, a mesma declaração será lida perante a comissão do Senado. Vale a pena referir que, apesar das crescentes expectativas em relação às taxas de juro dos EUA, as taxas de rendibilidade a 2 anos permanecem relativamente estáveis, embora a um nível elevado. Por outro lado, as taxas de rendibilidade na Alemanha estão a subir para os níveis mais elevados desde meados de 2024, sinalizando uma maior pressão sobre o BCE para aumentar as taxas de juro. O diferencial de rendibilidade pode indicar que, a curto prazo, o par EUR/USD possa estar ligeiramente subvalorizado, mas a sua evolução dependerá, em grande medida, do comportamento do mercado de dívida dos EUA.

Nuno Mello Head of Sales XTB Nuno Mello é licenciado em Engenharia Civil e desenvolveu desde cedo uma forte ligação aos mercados financeiros, onde opera há mais de 15 anos. Ao longo do seu percurso, acumulou vasta experiência em mercados de referência como a New York Stock Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Euronext e no mercado Forex, com especialização em matérias-primas. Atualmente, combina estratégias de day trading e swing trading, adotando uma abordagem disciplinada, assente numa gestão de risco rigorosa e numa leitura técnica aprofundada dos mercados. Mais sobre o analista

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