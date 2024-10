⏬Dólar cai antes da grande decisão da FED

Hoje teremos reunião às 19:00 Faltam apenas algumas horas para a decisão da Fed sobre as taxas de juro. O mercado ainda não tem a certeza de quanto é que a taxa de juro será reduzida. A comunicação da Fed tem sido bastante clara nas últimas semanas, com um forte sinal transmitido por Powell durante a conferência de Jackson Hole. De acordo com Powell, chegou o momento de baixar as taxas de juro nos Estados Unidos. No entanto, ainda não se sabe qual será a intensidade dessa descida. A decisão em si terá lugar às 19:00 BST, e as previsões serão também publicadas nessa altura. A conferência de imprensa terá início às 19:30 BST. O que esperar da Fed? Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O consenso da Bloomberg aponta claramente para um corte de 25 pontos base nas taxas.

Entre cerca de 120 previsões, apenas 9 indicam um corte de 50 pontos base e uma previsão sugere a manutenção das taxas de juro inalteradas.

Entre os que esperam um corte de 50 pontos base estão o JP Morgan e a Bloomberg Economics.

O mercado de futuros avalia em 66% a probabilidade de um corte de 50 pontos base nas taxas de juro hoje, embora tenha sido mesmo de 72% recentemente.

Até ao final deste ano, o mercado prevê 4,6 cortes de 25 pontos de base cada, o que se traduz em cerca de 115 pontos de base.

A Bloomberg indica que o corte de 50 pontos base de hoje levará a um aumento das expectativas de mais dois movimentos de 50 pontos base.

O mercado de futuros indica cortes de cerca de 250 pontos de base até ao final do próximo ano ​​​​ Expectativas de taxas de juro de acordo com os contratos de futuros de fundos da Fed. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A dimensão do corte é importante? Vale a pena notar que a Fed tem vindo a adotar uma abordagem bastante clara nas suas decisões desde há muito tempo e raramente surpreende. A última surpresa ocorreu no início da pandemia, quando a Fed reduziu as taxas de juro em 125 pontos base. No entanto, nessa altura foi necessário agir rapidamente para evitar uma recessão económica. Se olharmos para o historial das expectativas e dos movimentos da Fed (dados de consenso desde 1997), só tivemos 4 casos de cortes surpreendentes e maiores: Em novembro de 2002, um corte de 50 pontos base. Este foi quase o fim do ciclo de cortes relacionado com a crise económica após o rebentamento da bolha das “dot-com”.

Em setembro de 2007, um corte de 50 pontos base. Foi no início do ciclo de cortes relacionado com a crise financeira.

Em dezembro de 2008, um corte de 75 pontos base. Este foi o último corte no ciclo relacionado com a crise financeira. Nessa altura, as taxas foram reduzidas de 1,0% para 0,25.

Em março de 2020, uma redução de 125 pontos de base. O mercado esperava apenas uma redução de 25 pontos de base. No entanto, este foi o início da pandemia e dos problemas de liquidez no mercado. A economia dos EUA enfrenta atualmente problemas semelhantes aos dessa altura? Não propriamente. A inflação está a cair, mas ainda é elevada. O mercado de trabalho arrefeceu, mas continua a gerar crescimento do emprego, de acordo com o relatório do NFP. Os pedidos de subsídio de desemprego rondam os 230.000 e a taxa de desemprego é de 4,2%, ligeiramente acima das previsões da Fed. Sinais fortes de crise seriam pedidos acima de 300.000 e uma taxa de desemprego acima de 5%. Por conseguinte, a atenção dos investidores, para além do corte em si, deve centrar-se também nas previsões. Em junho, as projecções económicas não foram alteradas em relação a março. Indicam um crescimento de 2,1% este ano e de 2,0% no próximo ano.

A taxa de desemprego foi estimada em 4,0% para este ano. A previsão foi aumentada para 4,2% para o próximo ano. Esta é também a previsão de desemprego a longo prazo.

As previsões relativas à inflação foram ligeiramente aumentadas, mas este aspeto é atualmente menos importante.

O número de cortes previstos foi significativamente reduzido. A mediana indicava entre um e dois cortes em junho, enquanto em março se estimava a possibilidade de 3 cortes. Agora, a previsão do número de cortes será certamente aumentada. Entre os investidores e analistas, existe a convicção de que a Fed está atrasada nos cortes, pelo que a atual medida irá compensar o que deveria ter acontecido em junho ou julho. A falta de um corte de 50 pontos base pode levar a quedas significativas nos índices. Embora a Fed não seja guiada pelo que acontece diretamente no mercado de ações, afeta o sentimento de todos os ativos a nível mundial. Durante a última reunião com a publicação de previsões, a maioria dos membros da Fed esperava 1 ou 2 cortes este ano. Fonte: Bloomberg Finance LP Como é que o mercado vai reagir?

EURUSD Parece que um corte de 25 pontos base deverá fortalecer significativamente o dólar, que tem estado claramente enfraquecido nos últimos tempos. Naturalmente, as previsões económicas e as perspectivas de novos cortes este ano e nos próximos anos também serão importantes. Um corte de 50 pontos de base, mas sem cortes maiores no futuro, também poderia melhorar a situação do dólar. Um corte de 50 pontos base e a comunicação de novos cortes fortes podem levar a um aumento do EURUSD a médio prazo para 1,12-1,13. EURUSD muda após o primeiro corte da taxa de juros no ciclo. Durante o corte de 2019, o dólar inicialmente perdeu valor, mas depois começou a fortalecer-se. No prazo de 20 dias após a decisão, o EURUSD regressou ao seu estado anterior à decisão. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O EURUSD está claramente a ganhar antes da decisão de hoje da Fed. No entanto, é visível que logo acima de 1,1150 pode haver uma forte pressão de venda. Um corte de 25 pb poderia levar a um teste do nível 1,11. No caso de um corte de 50 pb, o alvo poderia ser a zona entre 1,1160 e 1,1180. Os rendimentos estão a comportar-se de forma interessante, sugerindo um possível corte menor do que o que o mercado espera. Fonte: xStation5

US500 Embora um corte de 50 pontos base possa sinalizar previsões económicas fracas, parece que, neste momento, um corte menor seria dececionante para o mercado. Mesmo previsões muito otimistas não seriam capazes de levar a uma continuação dos ganhos recentes. Se tivermos um corte de 25 pontos base, o US500 poderá testar a área dos 5600 pontos. Por outro lado, um corte de 50 pontos base, sem previsões muito negativas mas com a promessa de mais cortes fortes, deverá levar a um teste de pelo menos 5670 e a um aumento nas sessões seguintes para 5700. Olhando para o comportamento do S&P500 após o primeiro corte do ciclo, normalmente tivemos uma tomada de lucros nos primeiros dias após os ganhos anteriores. Como pode ver, o S&P 500 ganhou normalmente cerca de 9-10 sessões antes da decisão. No entanto, no espaço de 10 a 20 sessões, o S&P 500 estava normalmente próximo dos níveis anteriores à decisão. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O US500 está a tentar ultrapassar a linha de tendência descendente. Também vale a pena observar o rollover dos contratos de futuros após o final da sessão de hoje. Com base nos níveis actuais, o preço de amanhã abrirá cerca de 61 pontos acima. Fonte: xStation5

