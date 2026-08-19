O índice do dólar ponderado pelo comércio registou hoje uma queda de 0,8%, atingindo o seu nível mais baixo desde maio. Observa-se uma evolução semelhante no par EUR/USD (+0,8%), que se aproxima dos 1,17. A última vez que se verificou um enfraquecimento tão significativo foi após a reunião da Reserva Federal de julho, o que levou os investidores a retirarem uma grande parte das suas apostas em subidas das taxas de juro.

O que está por trás do movimento de hoje?

O principal catalisador deste movimento foi o anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA de planos para duplicar as suas operações de recompra de obrigações de longo prazo dos EUA. O programa, que visa apoiar a liquidez, entrará em vigor a 9 de setembro e prolongar-se-á, pelo menos, até 4 de novembro.

Embora, tecnicamente, isto não constitua uma flexibilização da política monetária, uma vez que tal é da responsabilidade da Reserva Federal, o efeito, na perspetiva do mercado, é semelhante. A decisão significa que mais dólares irão surgir no mercado, o que conduz naturalmente à depreciação da moeda.

Aliás, na nossa opinião, isto aumenta a probabilidade de um aumento das taxas de juro por parte da Reserva Federal. Tal medida poderia ser considerada uma ferramenta de equilíbrio. Não observamos, de momento, qualquer reação significativa do mercado a este respeito, uma vez que as avaliações ainda atribuem uma probabilidade inferior a 50% a um aumento no outono.

Estamos a observar uma queda significativa nas taxas de rendibilidade ao longo de toda a curva, particularmente acentuada na sua extremidade de longo prazo. Escrevemos sobre o motivo pelo qual isto constitui uma boa notícia para o mercado bolsista no artigo de hoje sobre a abertura dos mercados nos EUA:

Durante muitos anos, especialmente na segunda década do século XXI, as taxas de rendibilidade das obrigações mantiveram-se em níveis baixos (as de 30 anos em torno dos 3%), não constituindo uma alternativa real ao mercado bolsista. Este fenómeno chegou mesmo a ter um nome específico, TINA, que significa «não há alternativa» (there is no alternative). Atualmente, muitos investidores começam a questionar-se se vale a pena assumir o risco associado aos investimentos no mercado bolsista, se o governo dos EUA, enquanto o devedor mais seguro do mundo, oferece uma taxa de rendibilidade garantida de 5,3% a 30 anos.

Para concluir, convém referir que as taxas de rendibilidade das obrigações continuam próximas dos máximos de vários anos. No caso das obrigações a 30 anos, a distância em relação ao máximo de 19 anos é inferior a 14 pontos base.

Contexto mais alargado

A decisão do Tesouro dos EUA não é o único fator que pesa sobre o dólar. Ao longo do último mês, a moeda enfraqueceu mais de 3%, o que foi impulsionado por uma reavaliação significativa relativamente à trajetória futura das taxas de juro da Reserva Federal. Os investidores retiraram uma parte significativa das suas apostas em subidas das taxas, influenciados tanto pelas declarações pouco convincentes do presidente Warsh como pelos dados da economia norte-americana.

Uma queda inesperada no número de novos empregos e os dados de inflação em linha com as expectativas, ou mesmo ligeiramente mais baixos, influenciaram uma mudança no cenário de base do mercado. Mais de 50 % do mercado antecipa agora uma subida das taxas de juro apenas em dezembro. O mercado parece cada vez mais convencido de que os dados deram algum tempo ao comité, o que será necessário para avaliar o impacto do choque energético na economia dos EUA.

O que se segue?

Atualmente, a atenção centra-se na publicação da ata, ou seja, o registo das discussões da reunião do FOMC de julho, agendada para as 18h00. Os investidores estarão à procura de pistas sobre se o Fed tenciona manter as taxas de juro atuais inalteradas por um período mais longo.

Outro teste significativo aguarda o dólar na próxima semana, quando está prevista a publicação da inflação PCE (26.08). Trata-se de um indicador com defasagem, mas historicamente preferido pelo FOMC na tomada de decisões relativas à política monetária. Kevin Warsh, no entanto, mostrou-se cético a este respeito, referindo-se ao indicador PCE subjacente como uma «suposição científica sem fundamento».

É possível que este tema venha a ser debatido durante o simpósio de Jackson Hole (27-29 de agosto), uma das duas conferências mais importantes do ano para os responsáveis pelos bancos centrais. Após a última reunião do Fed, parece claro que os investidores irão esperar um pouco mais de clareza por parte do presidente Warsh nessa ocasião.