Empresa da semana – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

A Hewlett Packard Enterprise (HPE), com sede em Houston, Texas, é uma das principais empresas no mercado de soluções tecnológicas empresariais. A empresa foi fundada em 2015, após a cisão da empresa Hewlett-Packard original, o que lhe permitiu concentrar-se no fornecimento de produtos e serviços de TI avançados, destinados principalmente a grandes empresas e instituições. Desde então, a HPE tem consolidado a sua posição como fornecedora de infraestrutura de TI abrangente, combinando soluções de servidor tradicionais com tecnologias modernas de nuvem e serviços de gestão de dados.

Atualmente, a Hewlett Packard Enterprise é uma das líderes no mercado global de tecnologia empresarial, oferecendo um amplo portfólio que inclui servidores, sistemas de armazenamento, redes, bem como soluções em nuvem e serviços de consultoria.

Portfólio da Hewlett Packard Enterprise

O portfólio da Hewlett Packard Enterprise (HPE) é uma oferta abrangente e avançada nas áreas de infraestrutura de TI, soluções em nuvem e serviços de transformação digital. A empresa fornece tecnologias e serviços que apoiam a transformação digital de empresas em todo o mundo, permitindo o gerenciamento eficiente de dados, aplicações e infraestrutura de TI.

Servidores (ProLiant, Apollo, Synergy) – Servidores de alto desempenho para uma variedade de aplicações empresariais, desde pequenas empresas até grandes centros de dados.

– Servidores de alto desempenho para uma variedade de aplicações empresariais, desde pequenas empresas até grandes centros de dados. Sistemas de armazenamento (Nimble Storage, Primera, 3PAR) – Soluções avançadas de armazenamento de dados que proporcionam acesso rápido e seguro.

– Soluções avançadas de armazenamento de dados que proporcionam acesso rápido e seguro. Soluções em nuvem e híbridas (GreenLake, multicloud) – Plataformas que permitem a gestão flexível de recursos de TI.

– Plataformas que permitem a gestão flexível de recursos de TI. Redes e infraestrutura (Aruba Networks) – Soluções de rede que fornecem conexões rápidas, seguras e inteligentes dentro das empresas.

– Soluções de rede que fornecem conexões rápidas, seguras e inteligentes dentro das empresas. Software de TI – Ferramentas para automação, gestão de infraestrutura e cibersegurança.

– Ferramentas para automação, gestão de infraestrutura e cibersegurança. Serviços de consultoria e suporte técnico – Assistência no planeamento, implementação e manutenção de soluções de TI adaptadas às necessidades do cliente.

– Assistência no planeamento, implementação e manutenção de soluções de TI adaptadas às necessidades do cliente. Soluções de inteligência artificial e análise de dados – Hardware e software que suportam o processamento de big data e a utilização de IA.

– Hardware e software que suportam o processamento de big data e a utilização de IA. Sistemas de computação de ponta – Infraestrutura que permite o processamento de dados próximo à fonte de geração de dados, para análises e tempos de resposta mais rápidos.

Desde 2020, as ações da Hewlett Packard Enterprise (HPE) valorizaram mais de 140%, superando significativamente o desempenho da Cisco (CSCO), que subiu aproximadamente 80% no mesmo período. A HPE também acompanhou o ritmo do índice S&P 500, que aumentou cerca de 150%. Isto demonstra que a empresa não só superou um concorrente direto, mas também manteve uma posição forte em relação ao mercado em geral. Estes resultados destacam a atratividade da HPE como investimento no setor de TI e soluções em nuvem, sublinhando a sua capacidade de gerar retornos mais elevados em comparação com os principais players e o mercado de ações como um todo.

Resultados trimestrais

A Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) divulgou os seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, que surpreenderam positivamente o mercado e confirmaram que a empresa está a executar de forma consistente a sua estratégia de crescimento e transformação. A receita aumentou impressionantes 19% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 9,13 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 8,96 bilhões. O principal impulsionador desse crescimento foi a aquisição da Juniper Networks, que fortaleceu significativamente o segmento de redes da HPE, juntamente com o aumento da demanda dos clientes por soluções avançadas de infraestrutura e tecnologias de rede, incluindo ofertas de 5G e nuvem híbrida.

A melhoria não se limitou à receita. A HPE também registou maior rentabilidade e margens, graças ao controlo eficaz dos custos e à integração bem-sucedida dos ativos recém-adquiridos. O lucro por ação ajustado (EPS) ficou em US$ 0,44, superando as expectativas do mercado em 4,8% e crescendo 22% em relação ao ano anterior. Isso indica que a empresa não está apenas a expandir a receita, mas também a melhorar a eficiência operacional, o que é fundamental no setor de tecnologia em rápida evolução.

Principais métricas do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025:

Receita: US$ 9,13 bilhões contra US$ 8,96 bilhões esperados ( +19% em relação ao ano anterior )

US$ 9,13 bilhões contra US$ 8,96 bilhões esperados ( ) Segmento de servidores: receita 16% maior em relação ao ano anterior , refletindo a crescente demanda por servidores otimizados para IA e computação de ponta

receita , refletindo a crescente demanda por servidores otimizados para IA e computação de ponta Segmento de redes: impressionante crescimento de 54% na receita em relação ao ano anterior , impulsionado pela integração da Juniper Networks e pela demanda por SDN e tecnologias 5G

impressionante crescimento de , impulsionado pela integração da Juniper Networks e pela demanda por e EPS ajustado: US$ 0,44 contra US$ 0,42 esperados ( +22% em relação ao ano anterior )

US$ 0,44 contra US$ 0,42 esperados ( ) Fluxo de caixa livre: US$ 790 milhões , indicando forte saúde financeira e capacidade para investimentos contínuos

, indicando forte saúde financeira e capacidade para investimentos contínuos Margens operacionais: mantidas em níveis estáveis, apesar do aumento dos custos de componentes e logística

Uma análise da contribuição dos segmentos individuais da Hewlett Packard Enterprise (HPE) para a receita da empresa indica bases sólidas e uma estrutura de negócios equilibrada. O segmento de servidores continua sendo o pilar de receita mais importante, gerando atualmente aproximadamente 54% da receita total. Manter uma participação tão significativa reflete a posição estável desse segmento no mercado de infraestrutura de servidores, que é crucial no contexto do desenvolvimento de soluções em nuvem e da transformação digital das empresas.

Concorrência e riscos de mercado

A Hewlett Packard Enterprise opera num setor de tecnologia da informação dinâmico e competitivo, com foco em infraestrutura de TI, centros de dados, serviços em nuvem e soluções de rede. Este mercado é caracterizado pelo rápido desenvolvimento tecnológico, pela crescente procura por transformação digital e por uma forte ênfase na flexibilidade e escalabilidade da infraestrutura.

Os principais concorrentes da HPE incluem a Dell Technologies, a Cisco Systems, a IBM, a Lenovo e fornecedores de serviços em nuvem, como a Amazon Web Services, a Microsoft Azure e a Google Cloud. A Dell e a Cisco competem em hardware para centros de dados e redes, a IBM concentra-se em soluções em nuvem e IA, enquanto a Lenovo é forte no segmento de servidores.

HPE enfrenta o risco de um ritmo acelerado de inovação, que exige investimento constante, bem como pressão sobre os preços e dependência de grandes clientes corporativos. Além disso, os desafios da cadeia de abastecimento global, as ameaças à cibersegurança e o aumento das regulamentações relativas à proteção de dados representam desafios adicionais, afetando os custos e a estabilidade operacional da empresa

O segmento de nuvem híbrida, responsável por cerca de 15-19% da receita, é uma parte importante da estratégia da empresa, refletindo a crescente demanda pela integração de ambientes locais com a nuvem pública. A contribuição estável desse segmento destaca o papel cada vez maior dos modelos de nuvem híbrida como uma fonte significativa de receita para a HPE.

O maior potencial de crescimento é observado no segmento de Redes, que aumentou a sua participação para aproximadamente 19% da receita desde a aquisição da Juniper Networks. À luz da crescente procura por soluções de rede modernas e seguras, este segmento está a tornar-se uma área-chave de desenvolvimento, com potencial para aumentar significativamente a sua participação na receita total da empresa.

O gráfico de resultados financeiros trimestrais da Hewlett Packard Enterprise (HPE) do segundo trimestre de 2022 ao terceiro trimestre de 2025 ilustra um aumento claro e sustentado na receita da empresa, que acelerou notavelmente no terceiro trimestre de 2025. Esse crescimento dinâmico é impulsionado principalmente pela aquisição bem-sucedida da Juniper Networks e pela forte expansão do segmento de redes, que se tornou um importante motor de crescimento para a HPE.

O lucro líquido apresenta maior volatilidade; após um declínio significativo no quarto trimestre de 2022, houve uma forte recuperação, atingindo um recorde no segundo trimestre de 2025. No entanto, no terceiro trimestre de 2025, é visível um ligeiro declínio no lucro líquido, atribuído a custos de integração mais elevados.

A margem operacional permanece estável e em ascensão, oscilando em torno de 6%, refletindo um controlo de custos eficaz e uma maior eficiência operacional.

Embora mais variável, a margem líquida atingiu um nível elevado de cerca de 15% no segundo trimestre de 2025, destacando a crescente capacidade da empresa de gerar lucros.

Olhando para o futuro, o aumento das margens operacionais, combinado com o crescimento constante das receitas, indica que a HPE está no caminho certo para manter um desempenho financeiro sólido e sustentável. O desenvolvimento do segmento de redes e a crescente procura por soluções de infraestrutura e nuvem continuarão a impulsionar o momento positivo da empresa. A integração eficaz de novos negócios, como a Juniper Networks, juntamente com o controlo consistente dos custos, deve contribuir para novas melhorias na rentabilidade.

Embora a volatilidade do lucro líquido no curto prazo exija cautela, as tendências gerais apontam para margens crescentes e crescimento estável, proporcionando uma base sólida para previsões otimistas para o futuro. Como resultado, a HPE tem potencial não apenas para aumentar as suas receitas, mas também para gerar resultados financeiros cada vez melhores, o que é uma notícia positiva para os investidores e o mercado.

Atualmente, a Hewlett Packard Enterprise é avaliada pelo mercado com múltiplos moderados; no entanto, há uma clara tendência de alta nas principais métricas de avaliação, como o rácio P/E (preço/lucro) e EV/EBITDA. O rácio P/E para os próximos quatro trimestres está atualmente em torno de 10,5–11, representando um aumento significativo em comparação com o início do ano, quando era de aproximadamente 7–8.

Da mesma forma, o rácio EV/EBITDA subiu de cerca de 4,5 para mais de 6,5. Este movimento nos múltiplos pode indicar uma crescente confiança dos investidores no crescimento contínuo da empresa e na melhoria do seu desempenho financeiro. Vale a pena notar que ambos os indicadores, P/E e EV/EBITDA, têm seguido uma tendência ascendente que começou em meados de 2024.

Desde então, o mercado tem aumentado constantemente a avaliação da empresa, provavelmente impulsionado pela melhoria das previsões financeiras e pelo crescente interesse no segmento de IA, onde a HPE está a expandir as suas operações. Por outro lado, o rápido aumento dos múltiplos também pode sugerir que as expectativas dos investidores estão um pouco à frente dos fundamentos, com o mercado a começar a precificar os ganhos futuros antes que eles realmente se materializem.

Perspetivas de receita

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) enfrenta atualmente uma perspectiva de crescimento dinâmico, refletida nas previsões de receita para os próximos anos. A empresa está a entrar na corrida pela inteligência artificial e está cada vez mais focada nessa área, o que se traduz na crescente importância dos segmentos baseados em IA. A HPE está a intensificar a monetização de soluções e serviços relacionados à IA, bem como ofertas de nuvem híbrida, que estão a se tornar os principais impulsionadores de crescimento da empresa.

O gráfico de previsão de receitas apresenta três cenários para o desenvolvimento da empresa: base, otimista e conservador. No cenário base, as receitas crescem de forma constante de aproximadamente 30 mil milhões de dólares em 2024 para cerca de 63 mil milhões de dólares em 2030, refletindo expectativas realistas do mercado com base nas tendências atuais. Neste cenário, a empresa expande rapidamente os seus principais segmentos de negócio nos primeiros anos, com um crescimento um pouco mais moderado nos anos seguintes devido à maturação e saturação do mercado.

O cenário otimista pressupõe um crescimento mais rápido, levando a receitas de quase US$ 74 bilhões até 2030, em consonância com a forte procura por tecnologias de IA e transformação digital. Este cenário prevê um desenvolvimento dinâmico e ininterrupto de segmentos-chave, como servidores, soluções de infraestrutura e redes, que impulsionam a expansão da empresa.

O cenário conservador prevê um crescimento mais moderado, com receitas em torno de US$ 50 bilhões em 2030.

Este cenário pressupõe uma abordagem cautelosa, levando em conta os potenciais desafios do mercado, o aumento da concorrência e possíveis desacelerações na adoção de tecnologia.

A HPE está a investir em tecnologias avançadas e a expandir a sua presença em segmentos relacionados à IA, o que é crucial para o crescimento futuro e a melhoria dos resultados financeiros. Isso prepara a empresa para capitalizar efetivamente a crescente demanda por soluções avançadas de TI, permitindo-lhe atingir metas de crescimento ambiciosas e construir uma vantagem competitiva.

Visão geral da avaliação

Vamos agora examinar a avaliação da Hewlett Packard Enterprise (HPE) usando o método de fluxo de caixa descontado (DCF). É importante observar que a avaliação a seguir tem fins meramente informativos e não deve ser considerada como um conselho de investimento ou um preço-alvo exato para as ações.

As nossas premissas incluem taxas de crescimento médio anual diferenciadas da receita em todos os segmentos de negócios da HPE. O segmento de servidores está a desenvolver-se dinamicamente, começando com uma taxa de crescimento anual de cerca de 20%, que diminui gradualmente ao longo do período de previsão. Uma tendência semelhante é observada no segmento de redes, que também começa com um crescimento de aproximadamente 20% e depois diminui.

O segmento de nuvem híbrida apresenta um crescimento mais estável, mantendo uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 10-15% ao longo do período de previsão. Outros segmentos, como serviços financeiros e investimentos corporativos, crescem mais lentamente, mas de forma constante, com um ritmo de crescimento moderado e consistente.

As taxas de crescimento assumidas refletem a posição de mercado e as perspetivas de desenvolvimento de cada segmento. Os segmentos de servidores e redes beneficiam da crescente procura por infraestruturas de TI e soluções de rede que impulsionam a transformação digital, a tecnologia de nuvem e o desenvolvimento de IA.

No entanto, devido ao aumento da concorrência e à maturidade do mercado, esperamos uma desaceleração gradual no crescimento desses segmentos.

Por outro lado, o segmento HybridCloud tem potencial de crescimento a longo prazo devido à crescente adoção de soluções híbridas e infraestrutura inteligente nas empresas. Portanto, prevemos um crescimento estável e moderado neste segmento.

Os serviços financeiros e os investimentos corporativos, como áreas de apoio, desenvolvem-se mais lentamente, e aplicámos taxas de crescimento conservadoras e estáveis, refletindo o seu menor impacto na receita da empresa.

Apesar da desaceleração prevista nas taxas de crescimento para a maioria dos segmentos durante o período de previsão, o impulso da receita permanece sólido, permitindo que a HPE continue seu desenvolvimento estável e fortaleça sua posição no mercado.

Um elemento-chave da avaliação foi determinar o custo médio ponderado de capital (WACC). Com base nos dados atuais do mercado e nas especificidades do setor de tecnologia, estimamos o custo do capital próprio em cerca de 8%.

A Hewlett Packard Enterprise mantém um nível de endividamento moderado, resultando numa proporção relativamente baixa do custo da dívida no WACC total. O modelo assume uma taxa de crescimento terminal de 2% para o valor residual, com outros parâmetros baseados nos resultados financeiros médios dos últimos anos. A avaliação DCF da Hewlett Packard Enterprise (HPE) ascendeu a 61,49 dólares por ação, o que é mais de 152% superior ao preço de fecho atual.

O setor de tecnologia, no qual a HPE opera — abrangendo soluções em nuvem, infraestrutura de TI e inteligência artificial — é uma das áreas de mercado mais dinâmicas e de crescimento mais rápido. Portanto, as avaliações de empresas como a HPE muitas vezes excedem os modelos tradicionais baseados em dados históricos, refletindo altas expectativas de crescimento e inovação futuros.

Por esse motivo, embora o método DCF continue a ser uma ferramenta analítica valiosa, ao investir em empresas de tecnologia como a HPE, também é importante considerar fatores de mercado, inovação e a dinâmica geral do setor, que podem causar diferenças significativas em relação às avaliações fundamentais.

A avaliação depende em grande parte de suposições sobre as taxas de crescimento da receita e o custo de capital. Abaixo, apresentamos uma matriz de cenários que ilustra como as mudanças nesses parâmetros afetam a avaliação da empresa.

Fonte: xStation5

Uma análise do gráfico

Do ponto de vista da análise técnica, as ações da Hewlett Packard Enterprise (HPE) apresentam uma clara tendência ascendente. As médias móveis EMA 50 (laranja), EMA 100 (roxo) e EMA 200 (verde) formam uma sequência clássica de alta, confirmando a força da tendência. O preço permanece acima de todas as médias móveis importantes, e as correções de preço são relativamente superficiais e rapidamente absorvidas pelos compradores.

O recente aumento de preço confirma a forte procura pelas ações da HPE, provavelmente impulsionada pelas expectativas positivas do mercado em relação ao crescimento contínuo da empresa e à sua posição no setor de soluções em nuvem e infraestrutura de TI.