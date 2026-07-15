Época de resultados em Wall Street: O que devemos esperar para o S&P500?

A época de divulgação dos resultados do segundo trimestre está a dar início, com o sentimento dos investidores a manter-se altamente otimista e as expectativas em relação às empresas norte-americanas a figurarem entre as mais fortes dos últimos anos. Atualmente, os analistas esperam que as empresas do S&P 500 registem um crescimento dos lucros de 23,6 % em relação ao ano anterior, o que representa um aumento acentuado face à previsão de crescimento de 18,8 % registada no final de março. A primeira vaga de resultados está também a reforçar a tendência de surpresas positivas nos resultados. Embora apenas 4% das empresas do S&P 500 tenham divulgado os seus resultados até ao momento, 89% superaram as estimativas de lucro por ação (EPS) e 72% excederam as expectativas de receitas. Apesar de o índice estar a ser negociado com um rácio P/E futuro relativamente elevado de 20,5 — acima das suas médias de cinco e dez anos —, os investidores acreditam que uma forte época de divulgação de resultados poderá justificar as atuais valorizações de Wall Street. A época de divulgação de resultados poderá trazer mais uma surpresa positiva Embora a época de divulgação dos resultados do segundo trimestre tenha apenas começado, a história sugere que os analistas subestimam frequentemente a capacidade de geração de lucros das empresas do S&P 500. O mercado espera atualmente um crescimento dos lucros de cerca de 23,6% em termos homólogos, o que já marcaria o segundo trimestre consecutivo com um crescimento dos lucros superior a 20%. Se o padrão histórico de surpresas positivas nos resultados se mantiver, o crescimento real dos resultados poderá ultrapassar os 29%, atingindo o seu nível mais elevado desde o quarto trimestre de 2021. O consenso atual aponta para um crescimento dos resultados do S&P 500 de aproximadamente 23,6% em termos homólogos no segundo trimestre.

Historicamente, a taxa global de crescimento dos resultados tende a aumentar ao longo da época de divulgação de resultados, uma vez que a maioria das empresas apresenta resultados acima das expectativas dos analistas.

Em 37 dos últimos 40 trimestres, a taxa final de crescimento dos lucros excedeu a estimativa existente no final do trimestre. As únicas exceções foram o primeiro trimestre de 2020, o terceiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2022.

Nos últimos dez anos, as empresas do S&P 500 superaram as estimativas de EPS em média 7,4%, enquanto cerca de 76% das empresas apresentaram resultados acima das expectativas do consenso.

Em média, estas surpresas positivas aumentaram a taxa de crescimento global dos lucros do índice em 6,2 pontos percentuais durante a época de divulgação de resultados.

A aplicação desta média histórica elevaria o crescimento dos lucros do segundo trimestre de aproximadamente 23,2% para cerca de 29,4%.

Os dados dos últimos cinco trimestres e dos últimos quatro trimestres apontam para um potencial de subida ainda maior, sugerindo um crescimento dos lucros de cerca de 29,6% e até 31,7%, respetivamente.

Mesmo o cenário mais conservador, baseado nas médias históricas, sugere um crescimento dos lucros superior a 29% em termos homólogos. Os primeiros relatórios reforçam o otimismo dos investidores A primeira vaga de divulgações de resultados sugere que a época de divulgação de resultados poderá, mais uma vez, superar as expectativas. Entre as primeiras 18 empresas do S&P 500 a divulgar os resultados do segundo trimestre, 89% excederam as estimativas de EPS. Coletivamente, esses relatórios já elevaram a taxa de crescimento dos lucros esperada para todo o índice de 23,2% para 23,6%, mesmo antes de a maioria das empresas ter anunciado os seus resultados. 89% das primeiras empresas do S&P 500 a divulgar resultados superaram as estimativas consensuais do EPS.

Os primeiros relatórios aumentaram a taxa de crescimento dos lucros prevista para o S&P 500 de 23,2% para 23,6%.

Se um ritmo semelhante de surpresas positivas se mantiver nas próximas semanas, o crescimento final dos lucros poderá aproximar-se ou mesmo ultrapassar os 30%.

Os investidores irão concentrar-se não só nos resultados divulgados, mas também nas orientações da administração para o segundo semestre do ano, particularmente no que diz respeito às despesas de capital relacionadas com a IA, às pressões sobre os custos e ao impacto do aumento dos preços da energia.

Uma época de resultados tão forte poderá constituir uma justificação fundamental para as atuais valorizações de Wall Street, especialmente no que diz respeito às empresas dos setores da tecnologia, dos semicondutores e das infraestruturas de IA. Fonte: FactSet

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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