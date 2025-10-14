Ericsson surpreende com os resultados. Ações sobem após novo acordo com a Vodafone

Principais conclusões Apesar da queda nas receitas, a Ericsson melhora as margens e fortalece a sua posição financeira.



A parceria com a Vodafone garante à empresa um papel dominante como fornecedora de redes de rádio em vários mercados europeus importantes.

A Ericsson divulgou os seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2025, que superaram as expectativas do mercado, apesar de uma queda de 9% na receita em comparação com o mesmo período do ano anterior. Após a divulgação dos dados e o anúncio da parceria com a Vodafone, o preço das ações da empresa no mercado aumentou aproximadamente 15%. Principais indicadores financeiros: O lucro operacional (EBIT) atingiu aproximadamente US$ 1,62 mil milhões, superando as previsões dos analistas de cerca de US$ 1,48 mil milhões

As receitas caíram 9%, para quase US$ 5,95 mil milhões

A margem bruta aumentou para 48,1%, indicando uma melhoria na eficiência operacional

aumentou para 48,1%, indicando uma melhoria na eficiência operacional A margem EBITA ficou em 27,6%, apoiada em parte por um ganho único de cerca de US$ 730 milhões com a venda do negócio iconectiv. Apesar da queda na receita, a Ericsson destaca a melhoria na rentabilidade e uma posição financeira sólida, permitindo investimentos e crescimento contínuos. A empresa garantiu contratos importantes na Índia, Japão e Reino Unido, e suas soluções 5G Open RAN foram reconhecidas como algumas das mais inovadoras do setor. Fonte: xStation5 Acordo importante com a Vodafone Além disso, a Ericsson anunciou um contrato de cinco anos com a Vodafone com o objetivo de atualizar a infraestrutura de rede da operadora em vários mercados europeus. Nos termos do acordo, a Ericsson será a fornecedora exclusiva de redes de acesso rádio (RAN) para a Vodafone na Irlanda, Holanda e Portugal, mantendo o papel de fornecedora líder na Alemanha, Roménia e Egito. O acordo inclui a implantação de equipamentos e software 5G avançados, incluindo a Plataforma de Automação Inteligente da Ericsson e aplicações rApps baseadas em IA. Essas tecnologias foram projetadas para automatizar a otimização da rede, melhorar a eficiência energética e aprimorar o gerenciamento de redes de vários fornecedores. A Alemanha será o primeiro mercado a implementar estas soluções, com o início dos trabalhos previsto para o quarto trimestre de 2025. Este acordo amplia a parceria existente entre a Ericsson e a Vodafone, que inclui um contrato de 12,5 mil milhões de coroas suecas para o desenvolvimento da rede 5G no Reino Unido.

